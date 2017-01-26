瞭望之窗》崔天凱的「奴才說」，只是外交失職的自曝其短

崔天凱的「奴才說」罵到的不只是游錫堃等一干民進黨人士，台灣特使團中也有包括國民黨立委在內的其他政黨代表，背後代表的是廣大的台灣人民。若再加上去年年底台灣前總統馬英九前往馬來西亞演講同樣遭到中國打壓，更凸顯所謂「九二共識」的荒誕不切實際，在台灣社會早就沒有市場。

托克維爾

美國總統川普上任新官三把火，先燒向退出「泛太平洋夥伴協議」（TPP）和構築美國和墨西哥邊境的阻絕非法移民長城，接著預期展開貿易大戰，目標直指中國，連帶還將中國持續在南海填海造陸、擴張軍備列入未來角力的談判籌碼。面對川普政府的來勢洶洶，北京終於耐不住性子，也展開軟硬兩手回應策略。

面對川普在美國政權交接期間，接了台灣總統蔡英文的恭賀電話與他隨後對「一個中國政策」的質疑、國務卿提勒森在國會聽證會重申反對中國在南海立場、以及白宮發言人史派瑟宣稱美國將阻止中國在南海國際海域上宣示主權等一連串項莊舞劍、志在沛公的動作，中國外交部刻意安排發言人陸慷接受美國媒體專訪，中國外交部長王毅和中國駐美大使崔天凱也異口同聲堅持「一中原則」為中美關係政治基礎，中國願在「一中原則」上與川普政府對話。崔天凱更是以「奴才心態」暗批蔡英文政府派前行政院長游錫堃率領的就職特使團「利用美國換政府做小動作，自以為到美國見了什麼人，沾沾自喜」，並語帶恐嚇地警告台灣若想避免成為籌碼，就要回到「九二共識」基礎上。

美國新任國務卿提勒森在國會聽證會上重申反對中國在南海立場。（AP）

崔天凱是中國駐美大使，他先是在美國總統大選時賭錯邊，選前秘密安排希拉蕊重要外交幕僚前國務院亞太助卿坎伯訪中，結果川普當選跌破眾人眼鏡；選後崔天凱又未能研判到「川蔡通電」進而攔阻，更是顏面無光，連帶王毅所領導的中國外交部灰頭土臉，只能拿台灣出氣，操作聖多美普林西比與台灣斷交，據傳甚至還開出五百億美金天價要挖走台灣另一非洲友邦布吉納法索；崔天凱接著更是極力向美國政府施壓，禁止蔡英文過境，進而要求美國不要讓台灣代表團出席川普就職典禮。

上述種種作為，明知交涉對象是即將下台的歐巴馬政府，成功率太低，還是必須做給中南海的習近平看，同時也向國際以正視聽，重申「一個中國原則」的紅線。事實上這一連串外交挫敗，崔天凱嚴重失職，沒被撤換才是不可思議！

他打民進黨政府出氣的「奴才說」，更是外交失職的自曝其短之舉！

眼見崔天凱失職，去年12月習近平就已派遣中國外交大老、國務委員楊潔箎前往紐約市川普大樓密會川普內定白宮國家安全顧問佛林。原本想藉由楊潔箎對美事務與人脈的熟悉拉近和川普陣營關係，但據傳兩人會談氣氛不佳，顯示川普交接團隊對中國的堅定敵視態度，以及新總統有意拉高未來與北京談判的高姿態。這也解釋為何王毅和崔天凱選擇在農曆年前進行這一波媒體操作，目的就是向甫上任的川普與其國安團隊傳達下列訊息：

「一中原則」是中國的核心利益，百分之百沒有談判空間；台灣議題也是中國的核心利益，絕對不能被當成美中談判的籌碼；中國將堅定捍衛國家主權及安全，願與周邊國家透過對話談判，解決南海問題。

北京的大動作主攻「一中原則」與台灣議題，也與美國國內反對川普對「一中政策」談話、「建制派」的說法如出一轍。

北京讓外交部門和駐美大使扮演「黑臉」，習近平本人則是繼續扮「白臉」。趁著川普勝選後傳達出濃濃貿易保護主義的氛圍，習近平1月中旬參加在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」時，宣示面對川普政府上台與英國「脫歐」等變數，如果有需要，中國願意承擔全球化的國際領導角色。此舉明顯就是對川普出招，自我型塑中國未來在全球經濟事務的領導地位。

崔天凱先是在美國總統大選時賭錯邊，選前秘密安排希拉蕊重要外交幕僚前國務院亞太助卿坎伯訪中，選後崔天凱又未能研判到「川蔡通電」進而攔阻，更是顏面無光。（維基共享）

但北京也不是省油的燈，即使公開的外交作為看似加強惡言相向的力道，但私底下仍是密集進行「寧靜外交」，極力拉攏包括川普女婿庫許納在內的核心人士，試圖影響未來川普決策和談判的模式。

但無論現階段美中之間如何進行檯面上與檯面下的角力，台灣都遭受池魚之殃。北京對台灣民進黨政府的步步進逼，政治上圖的是希望蔡英文總統的國內支持持續弱化，國民黨能化解內部歧異、儘速東山再起，但卻更容易造成反效果，讓台灣人民「反中」情緒高漲，兩岸愈走愈遠。

尤其崔天凱的「奴才說」罵到的不只是游錫堃等一干民進黨人士，台灣特使團中也有包括國民黨立委在內的其他政黨代表，背後代表的是廣大的台灣人民。若再加上去年年底台灣前總統馬英九前往馬來西亞演講同樣遭到中國打壓，更凸顯所謂「九二共識」的荒誕不切實際，在台灣社會早就沒有市場。

比較需要注意的是，由上述發展觀察，川普上任之後華府與北京之間似乎尚未建立可靠的溝通管道，甚至就連過去歐巴馬政府時期美、中年度「經濟暨戰略對話」都前景未卜。再加上川普對中國的貿易戰已經磨刀霍霍，亞太政、經、安全情勢的不確定性日增，台灣蔡政府專注國內重大議程改革，在對外政策上也採取謹慎觀望作為，今年上半年將會是測試美、中、台三角關係最險峻的階段。