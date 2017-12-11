胡，怎麼說》轟六轟轟真擾人 土包公使講幹話

中國駐美公使算那根蔥？竟然放狠話，嗆美國、威脅台灣！

依中國官場級別，公使上頭有大使崔天凱，大使上頭有外長王毅，王毅上頭有中共政治局委員、國務委員楊潔箎、楊潔箎上頭有政治局常委、總理李克強，李克強上頭還有中國老大習近平及他掌理的軍委會、政治局常委會...。

中國駐美公使李克新放狠話嗆美國，公開表示美軍艦駛進高雄港之日，就是解放軍武統台灣之時。 （資料照，記者曹郁芬攝）

李克新一個小小公使，司級或副司級吧，竟敢越六、七級，放連習近平都不敢出口的狠話，說什麼「美國軍艦抵達高雄日，就是武力解放台灣時」。

這種狠話就是幹話，小小公使講幹話，其實是為保自己官位而狗急跳牆，掩蓋自己對美工作不力，無能遊說美國國會及川普政府，無法阻止美國國會通過國防授權法案要求美艦可以靠泊台灣港口，無法阻止美台提升實際交流...。

不過，小小公使為保位就狗急跳牆放大狠話，也曝露中共十九大之後，習近平所謂的「新時代中國特色」，被下級官員執行成「新時代中國野蠻粗暴」，像李克新放狠話，像北京清退低端狠幹等等，都是官僚野蠻主義盛行、官官只看自己前程不管大局狠幹的事例。

中國一架轟六轟炸機今年7月間某日上午行經台灣海峽西側。我國戰機伴飛轟六轟炸機照片。（資料照，國防部提供）

再看中國軍機轟六等又貼近台灣防空識別區繞飛，這是中國強軍政策、爭霸太平洋的一環，也是一石多鳥之計，包括向美日展示軍武、將軍機進出島鏈常態化、繞飛測試台灣的反應能力、壓縮台灣的空防反應時空等，但在可預見的未來，武力攻台仍只是恫嚇，不致於發生，更非習近平中國夢的優先選項，因為那鐵定會使中國夢碎。

中國軍機頻繞台，也凸顯台灣戰略地位重要，扼守中國進出太平洋的要道。轟六等中國軍機頻轟轟叫騷擾，的確有心理威脅，但台灣不必妄自菲薄，即使不能敵中國傾國之師來犯，但打局部戰爭絕對有能力自保；至於避免擦槍走火，那是兩邊的責任。

不懂國際戰略的土包子公使李克新爽當幹話王，卻壞了習近平的中國夢大計！（美聯社）

從習近平的中國夢實踐大戰略來看，李克新為保官位，就狗急跳牆越權對美台放狠話，不懂國際戰略的土包子公使爽當幹話王，卻壞了習近平的大計！