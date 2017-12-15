社論》以「戰略耐性」因應「戰略躁動」

「美國的一個中國政策」，在川普接聽「台灣總統」電話，從而引起北京的不斷測試，似乎有從模糊走向清晰的跡象。中國軍機軍艦「繞島巡航」，而後有中國駐美公使發表武統論調，官媒還接著加碼：美國軍艦進入台灣港口，解放軍海空軍會一舉消滅台灣的賣國當局！目前，美國對「繞島巡航」似乎還在冷眼旁觀。ＡＩＴ主席莫健在台灣表示，美國軍艦靠台一事還沒成為正式法律，若此事成真，中共不知該如何是好，才會有如此對美國國會施壓。

比莫健講得更具體的是薛瑞福，他出席參院軍委會的國防部亞太助理部長提名聽證時指出，他支持美台軍艦互訪，也認為這樣的訪問完全符合美國的一中政策。言下之意，台美的準軍事同盟與一中政策是兩回事。軍售台灣，軍艦互訪，承不承認台灣屬於中華人民共和國，不問可知。很明顯，美國的一中政策，延續了一九七一年聯合國第二七五八號決議，只確認中國代表權在北京政府，未在台灣主權對中國有所承諾。北京對此應該也是心知肚明，所以想透過種種武統放話及軍事冒險行動，來迫使美國的一中向中國的一中趨近。不過，在自由印太的戰略思維下，這樣的中國夢越來越不切實際了。

川普延續歷任政府的立場，以中美三個公報與台灣關係法來「拆裝」美國的一中。由於北京近年的「戰略躁動」，美國的一中，中國的一中，逐漸浮現一條越來越清晰的分界。美國的一中，係指中華人民共和國與中華民國，其中只有一個是代表中國的合法政府。一九七九以前，美國承認是中華民國；一九七九以後，美國改而承認是中華人民共和國。至於台灣的主權，無關乎中國代表權的歸屬。此所以，中美建交，承認中華人民共和國代表中國，同時制訂了台灣關係法，創下以國內法重新定義台美關係的特例。該法的協防對象是台灣，假想敵是中華人民共和國。

中國公使在川普簽署「二○一八財政年度國防授權法」前夕的動作，當非無的放矢。中國外交部之重申和平統一，也不是駁斥這位公使。相反地，比較像是兩面手法的操作，一方面嚇阻川普將國會的決議付諸行動，一方面繼續以和平統戰和「繞島巡航」弱化台灣的抵抗意志。就此而言，台灣應該從中國公使的狂妄蠻橫看透，和統根本是虛情假意，絕不放棄武統才是內心話。而美國，必須以深化台美軍事關係，隨時嚇阻中國的軍事冒險主義，一如我國總統首次直選的台海危機。可以說，自由印太的可能發展，台灣這個夥伴的安全將成一個試金石。

中美關係正常化過程，其戰略平衡調整，包括台灣關係法、六項保證，穩住第一島鏈之錨，這是以行動詮釋美國如何「認知」北京對台灣主權的片面之詞。老實說，即使反對台灣（與中國）片面改變現狀，美國對台灣仍有別的定位區間，或許這是中國威脅日益升高，台灣可以務實摸索且跟美國尋求交集的定位區間。但我們也一定要先有這樣的認知，台灣要尋找滿意的自我定義，須先本身擁有足夠的實力，從國防到經濟、從人口到創新產業等硬實力，都必須莊敬自強。否則，一如另一個中國官員撂的狠話：誰理你啊！

對於中國頻頻挑釁，莫健肯定台灣的反應克制、恰當。莫健此話點出，台灣表現出應有的「戰略耐性」，那是目前地緣政治的較佳角色扮演。事實上，台灣避免落入中國衝突邊緣策略的圈套，符合台灣與區域的共同利益。但只要地緣政治板塊移動，尤其是中國的軍事冒進主義危及區域和平與安全，台灣的角色扮演會有什麼變化，那就是北京「繞島」、「穿島」必須考慮的風險。或許，台灣與國際都要有的劇本準備之一，竟是「台灣獨立被動式」！於是，以「戰略耐性」因應「戰略躁動」，在「維持現狀」中做好萬全準備，或許是台灣審時度勢的務實選擇。