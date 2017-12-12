法律白話文小學堂》白吃白喝的「喜宴蟑螂」觸法嗎？

美好的婚宴上，招來了讓人不悅的「喜宴蟑螂」該怎麼辦？原本開開心心的氣氛，就這樣被來白吃喝又抱走喜餅的人搞砸！而內心氣不過之下，該用什麼法律來對付他們呢？！

◎蔡孟翰

或許大家曾經聽說、甚至遇過，有陌生人在沒有收到喜帖或受邀請的情況下，混入別人的結婚喜宴，沒有包紅就吃喜酒、拿喜餅、並打包很多食物回家，男方或女方的招待都以為那個人是對方的客人。這個月筆者家也辦了喜宴，喜氣洋洋、熱熱鬧鬧辦完後婚禮後，回家-開開心心的算紅包-才發現，收到兩個陌生署名的紅包中塞廢紙（因為現場太多人沒清點每個紅包），想必也有人來白吃喝、並抱走喜餅QQ。



日前被網路臉書社團《爆料公社》爆出，一名吳姓婦人大鬧婚宴，不僅白吃白喝，被抓包後現場怒飆髒話，臨走前還將婚宴的氣球和喜餅拿走。（圖擷取自臉書）

大家稱這類的不速之客為「喜宴蟑螂」。這樣的行為法律如何評價呢？

刑法怎麼看？

首先，我們先站在婚宴主人的立場思考這個問題。

如果今天舉辦婚禮，有陌生人來吃香喝辣、又拿喜餅又打包一大堆食物，主婚人可能會很生氣、想把陌生人趕走，那為什麼會生氣呢？是因為他沒有包紅包嗎？那如果今天拿喜餅、又打包食物的人，是有收到喜帖的友人，只是友人在一桌兩萬元的婚宴餐廳只包六百塊的紅包，或許主婚人也會不高興，但不至於會氣到想趕走友人；又或是今天主婚人很大氣的，向與會賓客說全部不收紅包，這時候有陌生人潛入會場吃吃喝喝，主婚人也可能會想把陌生人趕走吧。

所以我們認定，婚宴主人在主觀上，除了要慶祝家中喜事外，也希望受邀請的親朋好友共同來慶祝，不是受主人邀請的人，可能就沒有期望他們的參與。那如果我假裝是受邀請的客人，混入宴會場，會場招待也以為我是客人讓我進場、同意我吃喝主辦人花成本準備的食物（不論是主辦人自己煮、還是到餐廳花錢請人煮），就可能會成立詐欺罪。

如果今天舉辦婚禮，有陌生人來吃香喝辣、又拿喜餅又打包一大堆食物，這就有可能會成立詐欺罪。日前（11/25）在台北市信義區某喜宴上，出現的喜宴蟑螂母女檔。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

詐欺罪，是行為人用詐術讓受害人產生錯誤的認識，讓受害人處分財產，造成行為人或他人獲利、受害人有財產損害。常見的詐欺，例如打電話騙你中獎了，但要先付一定的手續費，你因此誤信、也真的把金額匯到指定帳號，因此讓詐騙集團獲利、你有財產上的損害。

因此，我主觀上有想要白吃白喝的意圖和故意，施用詐術騙人（假裝有受邀）、讓主人產生錯誤（以為我真的有受邀）、並讓主人產生財產上的損害（我把主人的食物吃掉了），因此我就可能會成立刑法的詐欺罪喔。

那如果今天很不幸的，婚宴這天下大雨，所以實際與會的賓客不多，空了許多座位，那沒有受邀的我潛入會場吃吃喝喝，我還會成立犯罪嗎？我主張，因為位子沒坐滿，所以賓客也沒辦法把菜吃光光，所以我只是很惜福的一起坐下來幫忙吃菜而已，這樣有理由嗎？恐怕還是說不通的，就像富翁錢太多花不完、我們沒有經過他的同意拿走他的錢幫忙花用，還是會觸法一樣；菜吃不完，在主人放棄對食物的所有權前（例如剩下的都不打包了、直接請服務生收走），不代表就同意可以給陌生人吃。



如果陌生賓客有包紅包呢？

如果我一樣沒有受邀請，但是我包了一萬元參加陌生人的婚禮，是否還會構成犯罪呢？筆者尚未搜尋到實務有相關的判決或見解，但單從法理來判斷，恐怕就不一定會成立犯罪。這涉及到詐欺罪是以「總體財產」，而不是「個別財產」來評價的財產犯罪。

什麼意思呢？竊盜罪是個別財產判斷，也就是如果我沒有經過你同意，把你桌上一百塊的筆拿走，但我留下兩百塊在桌上，雖然你的總體財產不但沒有損失，因此還多了一百塊，不過你有個別財產－筆的損失，我還是成立竊盜罪（你沒有要賣筆呀！而且縱使筆的市場價格是一百塊，但可能是你男朋友送的，心中的地位是無價的）

相對的，詐欺就是看總體財產。如果我去菜市場買一顆一百元的枕頭，然後告訴喜歡日星的你，這枕頭有每一個AKB48所有上百的成員躺過，市價高達兩萬元，你覺得很划算就買了，你的總體財產就有19900元的損失，我就成立詐欺罪。如果我還是一樣騙你枕頭有明星躺過，但我今天特價賣你一百元，你欣喜的買了，你的總體財產沒有損失（花一百元買價值一百元的枕頭），我不成立詐欺罪，頂多你可以主張民法的詐欺要求我退你錢。

因此回到喜宴現場，我也有包紅包，婚宴主人總體財產恐怕沒有損失，我「可能」不會成立詐欺罪，只是不太道德而已。

喜宴蟑螂在民法下的責任

那除了喜宴蟑螂除了觸犯刑法外，還有可能成立民法的侵權行為（侵害主人的財產、也就是食物本身），或是不當得利（我沒有經過主人的同意、沒有法律依據的情況下，吃了主人的食物而獲得利益，主人因食物被吃掉而受到財產上的損害），主人可以請求民事上的賠償。

那要如何看待「研討會蟑螂」？

或許大家在學生時代有主辦過研討會、或舉辦開放性的活動，而會在現場提供茶點，也會出現所謂的「研討會蟑螂」，擺明就是要來吃便當、吃點心的，完全沒有要聽講座內容或參與活動的人。那這樣是否一樣會成立犯罪呢？

相同的，我們應該回歸到食物的財產所有人立場去判斷，如果今天主辦的活動不是完全開放的，需要事前報名，結果沒有報名的人士來領便當、吃茶點，那就跟前面婚宴的情況相同，一樣可以拒絕、甚至採取法律行動。但如果今天的活動是開放的，本身就不限制參與的人員與會，當然財產所有權人可以決定如何處分自己的財產，可以積極的拒絕給「只有吃東西時才出現的傢伙」吃東西；不過若沒有具體的行動反對，在外觀上呈現「任何人都可以隨時參加」的情況，可能事後要再追「蟑螂」的法律責任，就有點困難了。

法律白話文運動 Plain Law Movement