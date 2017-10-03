法律白話文小學堂》打官司要錢？沒錢怎麼辦？－訴訟費用及訴訟救助

打官司通常是要花錢的。除了刑事案件當事人向檢察署提起刑事告訴不需要繳費外，法院在開始審理之前，都會要求當事人繳納訴訟費用。但如果遇到一定要打官司的情況，可是又真的手頭沒有錢繳納，難道就成竇娥冤！真的求助無門嗎？

蔡孟翰

打官司通常是要花費的。除了刑事案件當事人向檢察署提起刑事告訴不需要繳費外，不論是民事訴訟還是行政訴訟，法院在開始審理之前，都會要求當事人繳納訴訟費用。那訴訟費用應該繳納多少呢？訴訟費可以叫對方付嗎？如果沒有錢繳費還可以打官司嗎？

打官司通常是要花費的。

補字的案號

一般來說，原告送起訴狀進法院後，如果沒有同時先繳納費用，法院會先開一個臨時性的補字案號（「案號」是指專屬這個訴訟案件的代號），也就是案號當中有一個「補」，例如「106年度**補字**第1號」，等到原告繳費完後，會再重新給一個新的案號，例如「106年度訴字第1號」，而案件才會分配到法官那兒，開啟之後的審判程序。

所以如果送起訴狀進法院的同時就一併繳費，會縮短法院程序審查的期間；相對的，如果事先不知道要繳納多少錢，也可以等到法院寄發補繳裁判費的通知、裁定後，再依照上面的金額繳納。

訴訟費用可以在法院的收費處繳納。目前許多法院在寄發補繳裁判費通知的信件當中，也會提供繳費條碼，讓民眾可以直接在附近的郵局、銀行或便利商店繳納，就不須要再親自跑法院一趟了。

目前許多法院在寄發補繳裁判費通知的信件當中，也會提供繳費條碼，讓民眾可以直接在附近的郵局、銀行或便利商店繳納。圖為法庭模型。（資料照，記者陳炳宏攝）

訴訟費用的計算

訴訟費用的金額會因為不同的訴訟種類而有差異。

民事訴訟的部分，可主要區分「因財產權起訴」和「非因財產權起訴」的案件類型。「因財產權起訴」的案件是指在訴訟中原告要求被告交付一定金額或財產，例如要求因為車禍發生的修繕費、因雇主不當解雇的資遣費、返還被他人占用的土地等等。「非因財產權起訴」，相反地，就不是被告須要交付東西給原告，常見的就例如確認股東會決議無效、裁判離婚等等訴訟。

因財產權起訴案件，要先確定請求財產的價值後才能計算出訴訟費用的金額。如果原告要求被告給付的是「新台幣XXX元整」，那就可以直接用「XXX元」的金額計算訴訟費用；但如果原告請求的是金錢以外的財產，例如土地、房屋、黃金等等，就要計算原告起訴當時這些項目相當的金額價值，以土地為例，法院通常是以公告土地現值計算。

●司法院網站目前有因財產權起訴的訴訟費用試算頁面。

●非因財產權起訴的案件，第一審的費用目前3000元、第二審及第三審的費用是4500元；詳細金額可以參考司法院網站。

●行政訴訟費用的部分，則可以參考「行政訴訟裁判費徵收標準」。

訴訟費用可以要求對方付嗎？

前面提過，原則上原告起訴後必須繳納訴訟費用，法院才會開始審理。而通常原告在訴之聲明當中，會主張「訴訟費用由被告負擔」，也就是未來如果原告勝訴了，可以要求被告支付原告起訴時先繳納的訴訟費用。

至於原告在訴訟過程當中，可不可以要求被告賠償原告因往返法院的交通費、請律師的費用等等的相關支出呢？目前的實務見解認為，民事訴訟只有在法律有規定強制律師代理（當事人一定要委任律師）的第三審案件，才可以要求對方支付律師費，其他因為訴訟的花費因為不是法律規定的必要支出，所以恐怕不容易要求要對方負擔。

訴訟救助

如果一定有打官司的必要，但又真的手頭沒有錢繳納，難道就竇娥冤啊～真的求助無門嗎？

法律是人性化的，這種情況下，民事訴訟法第107條第1項規定原告可以寫**「民事聲請訴訟救助狀」**，向法官聲請准許「訴訟救助」。在訴訟救助聲請狀中，原告要向法院說明本案的訴之聲明及原因事實，以及無資力支出訴訟費用。

若法官認定原告的主張不是完完全全沒有勝算，就可以讓原告暫時先不用繳納費用。將來如果原告勝訴了，那訴訟費用當然就由被告支付；但是如果原告最終還是輸了，那就還是應該要負擔訴訟費用，即便當初法院核准訴訟救助的聲請。

法律白話文運動 Plain Law Movement