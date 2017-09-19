法律白話文小學堂》回應柯文哲「你要一例一休，就永遠成不了大氣候」

當政府無法創造一個公平的競爭環境，只是要求人民努力，說著哎呀你再忍忍總有一天會成氣候時，或許正在揮汗努力的人們可以邀請那些政治人物，一起參觀台灣貧富差距的大鴻溝裡，到底堆積了多少血汗。

王鼎棫、吳玟嶸

世大運過了，休戚與共的時節過了，回想前一陣臉書上有人附和柯p所說「你要一例一休，就永遠成不了大氣候」，表示支持柯p此番言論。因為該文認為，柯是發自內心希望大家都能努力讓生活好起來。也說柯其實並不算右派，並以猶太家庭為例，說明世上真正右派何其多。

臉書上有人附和柯p所說「你要一例一休，就永遠成不了大氣候」，表示支持柯p此番言論。（圖擷取自廣告小妹 AdFan臉書粉絲專頁）

然而右不右派不是重點，那只是個名稱，所以柯P像不像文中所提的猶太人自也不太重要；重要的是，面對一例一休等社會福利政策的反應，柯P的認知，究竟有沒有切合當代臺灣的發展。畢竟，柯P已不復是當年的素人，而是柯「市長」，是個手中握有政治權力，一言一行都該受到監督的人。

他說：「你要一例一休，就永遠成不了大氣候」，換句話說，柯p認為「一例一休是個讓人無法成氣候的政策」而且「想成氣候嗎？別放那麼多假不就好了」。

柯P說：「你要一例一休，就永遠成不了大氣候」。（資料照，記者羅沛德攝）

可是柯P，時代變了，勞工的工時政策，也應與時俱進；而到底應如何調和經濟發展需求，伸張勞權，當然有很多種選擇，可是絕對不是伸手指責爭取勞動條件的人成不了氣候。

台灣的工時長度在全球已經十分靠前（1），但人民卻無法感受到生活變好，這時候身為政治人物應該去思考背後的原因，而不是跟大家說這個已有失敗跡象的方向──超長工時，才是對的。這樣的說法，看不到職場背後盤根枝節的壓迫，更誤解了成功不等於堆砌的工時，而是人在「身心健全」下的努力。

台灣的工時長度在全球已經十分靠前但人民卻無法感受到生活變好。（資料照，記者劉信德攝）

那些職場背後的壓迫其來有自，從1980年開始，新自由主義成為經濟圈的主流價值。他的基本信念就是「地球是平的」；就像古時侯的大航海時代，哪裡有機會大家就該往哪裡去。所以對於生產與貿易方式，政府的管制越少越好，這樣能回饋給消費者的福利也就越大（小編轉頭黑人問號）。簡單來說，市場都是好的，國家都是壞的，國家不要管我大家才能一起賺錢。

在這樣的說法掩護下，世界各國的財團，都以資本外移作為起手式，要脅政府，藉以創造經濟管制的漏洞，藉以逃脫國家對勞動條件、賦稅、環保等政策的拘束，並一邊想辦法投資，把錢拿去投資那些「無工運、低工資、低稅收、低環保與低福利」的發展中國家，例如中國與印度等。資本家想盡一切辦法壓低各種成本，來謀求最大的利潤。

講了那麼多，不就是你我常見，小員工如何在慣老闆的壓迫下求生存的故事嗎？所以透過「法律制度」，爭取並改變勞動條件錯了嗎；這就好像在一場摔角比賽裡，對方滿身盔甲，揮舞大斧頭逼你就範，然後你只被發給兩串香蕉，當我舉手說不公平時，裁判還跑過來說「你怎麼就是不好好打，再努力一點還有機會贏，不衝上去打一定輸」，那麼的隔靴搔癢，那麼忽視那些既存的壓迫。

講了那麼多，不就是你我常見，小員工如何在慣老闆的壓迫下求生存的故事嗎？所以透過「法律制度」，爭取並改變勞動條件錯了嗎？（資料照，記者王藝菘攝）

當政府無法創造一個公平的競爭環境，只是要求人民努力，說著哎呀你再忍忍總有一天會成氣候時，或許正在揮汗努力的人們可以邀請那些政治人物，一起參觀台灣貧富差距（2）的大鴻溝裡，到底堆積了多少血汗。

備註:



（1） 中華民國勞動部國際勞動統計

（2） 主計處公布資料，五分位指數（最高百分之二十家戶的平均收入與最低百分之二十家戶的平均收入之比例）從1995年到2015年由5.34增加到6.06。而更精確的所得差距，可以看全球頂尖所得分配資料庫（WTID）的資料，2013年間全台灣最富有的前1%人口所得，即佔了全國所得比例的10.7%。





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