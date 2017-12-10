自由開講》未來如果國會改在那裡？！

◎展昭

促進轉型正義條例通過後，有人提議將中正紀念堂轉變為國會使用， 筆者認為此提議不錯。一些藍營人士如喪考妣，顯見其奴性未改， 實在可悲！



台灣這樣的民主國家、寸土寸金的首都， 竟然用那麼大的空間去紀念一個威權獨裁的象徵， 卻沒有一個標誌性的建築與空間去彰顯台灣的自由與民主， 實在是有點突兀，因為幾乎全世界所有國家， 都會以國會建築來呈現這個國家的政治、經濟、歷史、 文化以及建築的成就， 國民黨卻選擇目前這棟日治時代留下的建築當立法院，用了七十年， 顯見蔣介石藐視民意，想當「皇帝」，否則為何將日本留下的、 象徵威權與殖民主義的總督府當作總統府， 死後還蓋那麼一棟舉世罕見的紀念堂？蔣介石能比得上希特勒、 史達林或毛澤東的「偉大」嗎？藍營人士說他領導對日抗戰勝利， 那麼丟掉大陸怎麼說？



很少人知道，目前的立法院是由台北第二女高變身而來， 這實在不像代表民意的最高殿堂，如果中正紀念堂轉型， 變成一個重要、屬於人民的廣場空間， 容納10萬人陳情抗議都不成問題，這當然不是是一個玩笑話， 而是一個嚴肅的議題， 畢竟世界上所有民主國家的國會或共產國家的人民大會堂， 都是設在首都中心最顯目的地方，無論是建築本身或外圍空間廣場， 都令人感到巍峨堂皇，畢竟它代表全國最高民意機關。 國民黨與蔣介石之所以選擇以上地點當立法院， 其用意不無矮化國會與民意之嫌。

很少人知道，目前的立法院是由台北第二女高變身而來，這實在不像代表民意的最高殿堂。（立法院官網）



凡是到過歐洲或亞洲國家的民眾，看過他們的國會的雄偉壯觀後， 都會對自己的國會的卑微感到悲哀， 難怪我們的國會議員無法展現代表國會議員應有的格局與氣度， 因此未來有必要換「風水」，將國會改在目前的中正紀念堂， 這樣才能展國會議員應有的格局與氣度， 也讓民眾有一個可以表達意見的地方，如同英國的海德公園那樣， 否則目前立法院外面的空間狹窄，每當有民眾示威遊行時， 途為之塞，嚴重影響當地交通，以及附近醫院與民眾的安寧。



未來如果國會改在那裡，中正紀念堂大門的「自由廣場」牌樓、 兩廳一院與中間廣場可以保留，只要拆掉主體建築與外圍圍牆即可。 如此一來，這樣的國會應該會讓人民感到光榮， 且未來示威民眾即使有上萬人，那麼大的廣場理應都可以容納得下， 既展現民意，也不妨害當地交通，或影響附近醫院與民眾的安寧， 可說一舉數得，何樂而不為？試問， 德國與波蘭會允許在公共場所立獨裁者銅像嗎？



一些藍營人士總是說，台灣之所以有今天， 是兩蔣保衛與建設台灣的「功勞」，「功大於過」， 根本是吹牛不打草稿。當年蔣介石逃難來台時， 曾問孫立人台灣是否安全？宋美齡建議他逃亡到瑞士， 他本人則準備逃亡日本尋求政治庇護， 後來居然延聘日本退將組成白團與孫立人在台所訓練新軍二零一師的 協助，才免強守住金馬，韓戰爆發，美軍派第七艦隊守護台灣海峽， 自此蔣介石高枕無憂，開始實施白色恐怖， 屠殺與迫害所有他看不順眼的人士， 包括有赫赫戰功的孫立人將軍以及其許多忠貞部屬。 如果兩蔣可以將功抵罪，扁為何不行？起碼扁沒有迫害過任何一人。 對所有受害者家屬而言， 誰又在乎獨裁者生前有多少虛有其表的胸章？



兩蔣實施獨裁專制，長期剝奪民眾言論自由與民主權利， 屠殺與政治迫害那麼多人，至今尚且被國民黨歌功頌德， 到處可見其銅像、肖像與紀念館。反觀扁，捍衛自由、民主與人權， 尚在戒嚴時期為美麗島人士義務辯護， 執政時對國家與人民貢獻又那麼大，如員山仔疏洪道、高鐵、 雪山隧道，還促成老人與老農年金的通過， 成立原住民與客家電視台，實施以台灣為主體的文史地教育， 尤其重視自由、民主與人權，功勞遠非兩蔣所能比， 卻備受國民黨與馬某人等百般污衊與醜化，以致坐牢多年， 百病叢生。以上兩相比較，誰比較可惡？誰的功勞比較大？ 不知國民黨的是非與公道何在？



總之，台灣若想成為現代化的民主國家， 一定要效法德國與波蘭等國家一樣，落實轉型正義， 徹底調查所有威權時代國民黨迫害人權的黑暗史，讓是非得以釐清， 正義得以彰顯，並撤除所有黨國愚民教條與政治圖騰。





（教師）

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