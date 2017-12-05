胡，怎麼說》「東廠」餘孽，怕「小東廠」再現？

國民黨立委賴士葆發言用的那張看板寫著「促轉新威權，再現小東廠」。（記者黃耀徵攝）

「促進轉型正義條例」終於在2017年12月5日在立法院完成三讀，距離扁政府時首度提出法案時間2003年3月，已近15個年頭，距離1987年解嚴、1991年終止動員戡亂時期，更已30年、26年，對於當年遭國民黨威權統治暴力迫害的政治受難者來說，人生有幾個30年？

中國國民黨兩蔣政權就是最大、最主要、最惡質的加害者，台灣人民遭到不公不義統治暴力的禍源，當然也是一路杯葛促轉條例的操弄者。

立法院5日三讀通過促進轉型正義條例草案，民進黨立法院黨團立委在三讀通過後齊聚議場，慶祝轉型正義即將獲得落實。（記者朱沛雄攝）

直到促轉條例完成三讀了，中國國民黨仍在負隅頑抗，威權統治集團權貴的後代及附從的徒子徒孫們，仍在死抱威權統治時仗著不公不義手段特權取得的東西，不願接受民主社會的洗禮，不願見公義清明在世間。

促進轉型正義主要有三部法律，不當黨產處理條例去年過關、現又通過促轉條例，還有一部政治檔案法尚待立法，國民黨已狂言用盡一切手段全力杯葛到底。

國民黨在怕什麼？藍委賴士葆在立院發言台杯葛時，用的那張看板「促轉新威權，再現小東廠」，其實自己大大洩底！當年國民黨政權手段比東廠更恐怖、更殘酷，現在最怕的是「以彼之道，還施彼身」，也用「小東廠」手段來回報它。

立法院院長蘇嘉全5日敲下議事槌，宣布促進轉型正義條例草案三讀通過，國民黨立院黨團立委在議場舉牌抗議該條例。（記者朱沛雄攝）

其實，台灣已是民主法治社會，一切都要按民主法治程序進行，包括追回A自台灣的不當黨產、公布當年暴行加害人民的檔案等，都必須依正當法律程序進行，什麼時代了，還在講東廠、小東廠？是國民黨當年暴政惡事幹多了，見不得人、見不得天日的事做太多了吧，才會把轉型正義當小東廠，才會這樣怕！