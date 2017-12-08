自由開講》藍營人士總是唯恐天下不亂

◎展昭

促進轉型正義條例三讀通過後，以「中正」命名的道路、 學校等是否改名引起討論，總統府7日表示，事情有優先順序， 歷史真相的釐清都尚未完成，哪裡來其他的處置措施？ 這是邏輯問題。

立法院通過「促進轉型正義條例」，為紀念前總統蔣介石而設校的國立中正大學，可能面臨改名。（記者曾迺強攝）



藍營人士就故意起鬨說，如此一來，校名、路名、 硬幣與鈔票的肖像也都要更改，將造成告中央、 地方政府的財政與人事成本負擔， 卻對更重要的歷史上許多不公不義、甚至殘忍的事故意漠視， 可謂居心叵測，畢竟條例當中明定一定要處理的， 是包括威權時期不當審判、 人權壓迫等等有必要釐清真相或者還歸人民權益、名譽的。 以上這些工作，都必須要由促轉條例實施後所成立的獨立機關「 行政院促進轉型正義委員會」來辦理。



藍營人士還說，現在新威權時代正在形成中， 用新的白色恐怖取代舊的白色恐怖。他強調，促轉條例是鬥爭條款， 國民黨團人數少就認了，但是不可以把私產變成公產， 沒收國民黨的黨史，過去民進黨批評「國庫通黨庫」， 結果現在反而倒過來，是民進黨把民間財產變成國家財產， 國家財產變成民進黨在管，「這樣反覆鬥下去，絕非國家之福」， 真是莫名其妙，是非不分！



藍營人士應該搞清楚，「促進轉型正義條例草案」 不是小英一個人的意思，而是大多數民眾的想法， 他們以為現在還活在威權時代， 任何政務如同以往時代是一個人說了算？ 他們有些人至少也都喝了洋墨水，為何不懂民主的真諦？ 為何搞不懂轉型正義的意義？試問， 難道德國與波蘭的轉型正義也是「白色恐怖」嗎？



花蓮張七郎父子的滅門血案總該知道吧？ 難道它們是國民黨大老口中所說的「皇民」或「叛亂份子」嗎？ 每當社會談到二二八與白色恐怖時， 一些國民黨人總是叫大家往前看，不要往後看？若是如此， 那麼讀歷史做甚麼？還有一些鄉愿的人士說，談過去的事有何用處？ 對經濟有何幫助？為何不全力拚經濟？試問，德國、波蘭與以色列， 二十多年來不斷地進行轉型正義，有影響其經濟發展嗎？ 一個只知拚經濟而不顧歷史是非與正義的國家，國家如何往前邁進？ 社會如何正常發展？這樣與只會吃喝睡的「豬仔」有何兩樣？



只有國民黨把民間財產變成國家財產， 再將國家財產變成國民黨黨產與高官的家產，否則如何解釋國民黨、 婦聯會與救國團的龐大財產怎麼來？小偷尚且知道自己是小偷，「 強盜」當久了難道不知自己是「強盜」嗎？ 還有眾多國民黨高官上百億的家產怎麼來？ 有人尚且每年名列富比世排行榜！可有合理解釋？ 這些有錢的國民黨高官，還有臉隨公務員的調薪而調薪， 甚至昧著良心繼續領十八趴嗎？



國民黨的貪腐與殘忍可是有國際認證，就連他們自己認為「清廉」 形象最好的馬某人，似乎也不是那麼一回事。從大巨蛋到三中案， 從富邦到慶富案，都跟自己無關嗎？如今檢調清查發現， 有他主導的黨產出售的電話錄，其實這些也早在意料之中， 畢竟他老是將黨產歸零掛在嘴邊，實際行為卻完全不是那麼一回事， 其自私自利的行為沒有比別人好到哪裡，如從他市長特別費， 到總統國務機要費的「自肥」，以及多次幫公務員加薪， 卻無視勞工長期低薪的慘況。



藍營人士總是唯恐天下不亂，擅長規避自己的歷史責任， 刻意製造話題，然後從中「混水摸魚」。藍營人士自己不想看看， 是誰經年累積這些「垃圾」問題？打掃垃圾總應該有先後順序吧？





（教師）

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