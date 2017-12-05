保庇 NOW》艋舺青山王祭－全台唯一的「青山宮八將團」

青山八將團是台灣三大家將系統之一，為青山宮靈安尊王部將為其掃蕩邪祟維護地方安寧，傳統文化受到現代思維的衝擊，要如何保持自身的特色，進而繼續傳承不懈，讓我們先來了解期根源，才能更有溫度的守護傳統。

保庇NOW

老艋舺人對於一年一次的青山王暗訪遶境一定有著深刻記憶，如果突然鴉雀無聲，只聽到一陣細細微微的鐵鍊聲，大家都知道青山王駕到。而這令人緊繃的鐵鍊聲，來自於青山王的駕前護衛「青山宮八將團」。

青山宮八將團。圖片來源：跟著邱小傑看廟會



「青山八將」在台灣「八將團」三大流派之中，可以說是最古老也最遵循傳統的組織，首次看到「青山八將」的人都不免被這些將爺的肅殺之氣所震撼。

青山宮八將團林家和團長。



昨日（11/14），保庇有幸到青山宮採訪，除了青山宮汪彩霞主委、吳克東總幹事等人接受訪問之外，現任青山宮八將團的林家和團長也接受了保庇的訪問，在此，為各位介紹這團「將中之將」的神秘面紗。

青山宮八將團的紅面枷將軍。圖片來源：跟著邱小傑看廟會



林團長表示，以他所知的「青山八將」的歷史最少也有八十年了，從他成為「青山八將」的成員以來，在臉譜、服裝、法器等等都沒有變動過，可說是最有古早味的陣頭。

青山宮內的紅面枷將軍。



青山宮內的綠面鎖將軍。



「青山八將」主要由青山宮內的「枷鎖二將軍」所衍生，因此八位將軍除了手中法器不同之外，在臉譜、服裝之上都與「紅面枷將軍」、「綠面鎖將軍」相同。「青山八將」出巡時分兩排，「紅面枷將軍」、「綠面鎖將軍」分別為兩排的排頭，另有一畫白鶴臉，手持葫蘆的「引路童子」由小朋友扮演，不少「八將團」的成員在小時候都曾擔任「引路童子」的角色。

白鶴臉譜的引路童子，手持葫蘆。圖片來源：跟著邱小傑看廟會。



「青山八將」手中的法器除了枷鎖，還有虎頭牌、火籤、釘錘、大刀、虎頭鍘、釘床，是在其他陣頭內較不易見到的兵器，展現出「青山八將」的陽剛氣息。

青山八將的釘錘與大刀。圖片來源：跟著邱小傑看廟會。



林家和團長指出，「青山八將」是有錢也請不到的陣頭，因為「八將團」所有成員一年只出軍一次，團員們平常各有各的工作，「八將團」也不接受商業性質的演出邀請，因為這是最古老也最令人驕傲的陣頭，一定要好好保持。

青山八將的臉譜古樸，以白色勾勒出獠牙。圖片來源：跟著邱小傑看廟會。



「青山八將」的成員主要來自父子、兄弟、親友，大多以地緣與血緣關係來維繫，這種模式已經有很長一段時間，如果有人有意願想加入「八將團」，林家和團長表示首重的絕對是人品，但目前沒有招募新人的計畫。

青山宮八將團所在地，因屬民宅，平時請盡量不要打擾，我們也只拍了燈籠隨即離去。



目前「青山八將」的團員數將近四十人，絕對可以組成兩團到三團的「青山八將」，但林家和團長想保持傳統，所以目前青山王駕前就只維持一組「八將團」。

廟宇文化面臨傳統與現代的考驗，青山宮與八將團也不例外。圖片來源：跟著邱小傑看廟會。



對於是否有將「青山八將」開枝散葉的打算，林團長說當然有，但是要保持品質不容易，再加上他對「青山八將」的責任，他還需要好好考慮一陣子。

青山宮的各位委員認真討論今年的活動細節，左為青山宮主委汪彩霞，戴帽者為總幹事吳克東。



保庇在此感謝青山宮的汪主委、吳總幹事、八將團林團長等人，接受保庇訪問，也希望能為台灣的民間信仰盡一份心力。一年只能看到一次的「青山八將」，喜歡陣頭的朋友一定要好好把握。

本文經授權轉載自保庇NOW 艋舺青山王祭－全台唯一的「青山宮八將團」