保庇NOW》八家將系列（十）－「偵訊專家」四季大神介紹

「四季大神」的位置在范謝將軍的後方，這四位將軍的主要任務，是前面的「甘柳范謝」打敗、收服惡鬼後，就交由「四季大神」審問，惡鬼從何而來，何名何姓，為何據地作亂？口供錄好之後，再交由最後的文武判官，或是將團主公判決。

◎保庇NOW

前面花了很長的篇幅在介紹八家將內最能打的那幾位，現在我們要進入八家將的「文官系統」，因為八家將並不只是單純的戰鬥集團，它是一個「文武合一」的組織。

八家將中的四季大神。圖片來源：存摺攝影。拍攝者：王呈哲

「四季大神」又稱春、夏、秋、冬大神，相較於「前四將」，這四位被稱為「後四季」、「後四將」、「後四班」，對照的是一年中的四個季節。

四季大神是文官。圖片來源：存摺攝影。拍攝者：王呈哲

「四季大神」的位置在范謝將軍的後方，這四位將軍的主要任務，是前面的「甘柳范謝」打敗、收服惡鬼後，就交由「四季大神」審問，惡鬼從何而來，何名何姓，為何據地作亂？口供錄好之後，再交由最後的文武判官，或是將團主公判決。

四季大神。圖片來源：存摺攝影。拍攝者：王呈哲

「四季大神」雖然不用上第一線作戰，但是基本的拳腳功夫還是要練習，「四季大神」主要是練習「花草拳」，除了自我防衛，也要能護衛自己的主公。

與「小差爺」、「甘柳范謝」相比，「四季大神」除了臉譜與手中法器不同，其於的外衣與鞋帽都是一樣的，只有顏色的不同。帽子與頭盔也沒有嚴格的規定，依據各將團的傳承不同有不同的帽盔。

因為「四季大神」的步法與陣式不像「小差爺」、「甘柳范謝」那麼多，所以部分將團「四季大神」的扮演者大多是新進的年輕團員，讓他們練膽、熟悉出軍流程。

下一篇開始會逐位介紹四季大神與祂們代表的意義。

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（十）－「偵訊專家」四季大神介紹