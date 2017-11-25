保庇NOW》八家將系列（六）－善惡分明「甘將軍」

甘將軍專司戰鬥與追捕惡鬼，所以扮演者必須精通棍法以及太祖長拳。這個角色首重氣勢，畢竟是要上第一線作戰的武將，若氣勢沒出來，對手怎麼會怕你？

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古裝片裡常常可以看到有人被縣太爺下令打屁股，縣太爺命令一下，馬上會有兩人拿著剖半的竹板將那人揍的半死。在八家將內有兩位將軍手持批板，可以說是八家將內最兇的兩位將軍。

甘將軍本名甘鵬飛，手持竹子製的批板，有些將團的批板也會以不鏽鋼製造。臉譜是白色為底加上黑紅二色的「陰陽臉」，通常是左右對稱，藉以彰顯陰陽善惡一體兩面的特性。衣著上是露出一邊肩膀的半甲坎肩服，頭帶六角武將帽。

「陰陽臉」的甘將軍。（圖：Flickr。拍攝者：YiKuen Tsai）

甘將軍專司戰鬥與追捕惡鬼，所以扮演者必須精通棍法以及太祖長拳。這個角色首重氣勢，畢竟是要上第一線作戰的武將，若氣勢沒出來，對手怎麼會怕你？

古裝片常見的在公堂之上被揍。（圖：清朝年間衙門裡的「三班衙役」（圖文並茂）

甘將軍的臉譜強調「陰陽臉」的特性，但額頭上的紋飾也富有變化，可看到「太極」、「八卦」等圖案。

額頭有太極圖案的甘將軍。（圖：Flickr。拍攝者：Arthur-Pan）



甘柳將軍與范謝將軍統稱「四將」，是主公出門辦事時的主力，那些據地作亂的惡鬼如果看到兩隻批板晃啊晃的還不知道要趕快逃，那後果真的會很慘，幸運的可能被抓起來揍一頓屁股，運氣不好的可能同時被四位將軍打得鼻青臉腫再丟給判官審問。

繪臉中的甘將軍。（圖：小張的部落格）

若家將團在排演陣勢的時候，有人不禮貌「闖陣」或刻意找麻煩，甘柳將軍兩位會先以手中批板威嚇對方，若不這樣做，到時候家將團被看扁了，回去被老師父修理會更慘。



下一篇將會介紹祂的好搭擋「柳將軍」，敬請期待！

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（六）－善惡分明「甘將軍」