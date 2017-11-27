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保庇NOW》八家將系列（八）－「一見大吉」謝將軍

七爺八爺的故事大家一定耳熟能詳，身為八家將主要武力之二，這兩人必須是全將團身手最好的團員，而他們各有哪些法器與招式呢？
作者： 保庇NOW
2017-11-27 11:33
 | 2017-11-27 11:33

保庇NOW

謝將軍本名謝必安，又稱「七爺」、「大爺」、「高爺」，跟祂的好朋友范無救兩人組成八家將中最強的搭擋，許多掌管陰陽兩界事務的神明麾下都會有這兩位將軍坐鎮，這兩個好朋友的友情濃的化不開，連打架都要一起出現。

謝將軍。（圖：Flickr。拍攝者：YiKuen Tsai）

兩位將軍的故事大家應該都聽過，因為信守承諾而死，被神明收為部屬，在此不再多作敘述。

謝將軍臉譜。（圖：RichJMatheson）

據傳謝將軍為修練得道的白鶴精，所以謝將軍的扮演者要精通鶴拳，身高也必須是全團最高，頭戴白色高筒無常帽，上書「一見大吉」，服飾也以白色為主。

謝將軍的法器是鯉魚枷。（圖：pinterest）

謝將軍與范將軍、甘柳二將都是八家將的主要武力，主要陣勢也是這四位將軍演化，由此可見謝將軍的重要性。

甘柳范謝四位將軍排演陣式。（圖：Flickr。拍攝者：Arthur-Pan）

謝將軍的臉譜以白色為主，特徵是在雙眼部位以黑色描繪出對稱的鶴型，以表示謝將軍的白鶴精身分，有也沖天鳥、燕子、蝙蝠、蝴蝶等圖案，是發揮程度最高的將爺臉譜。在額頭會以紅色畫一「方天戟」，以對照帽上「一見大吉」的隱喻。

謝將軍臉譜近照。（圖：RichJMatheson）

根據「台中法天壇」的吳清忠先生考證，謝將軍臉譜來自於京劇中的「王伯超」，爾後由各派畫師長期鑽研、變化，才有今日的謝將軍臉譜。

王伯超臉譜。圖片來源：百度

謝將軍的法器是「鯉魚枷」，用以禁錮惡鬼，同時也是奇門兵器。鯉魚枷有木製，但有些將團也會因耐用性而以白鐵製造。

謝將軍的鯉魚枷。圖片來源：新嘉慶藝坊-宗教用品館

謝將軍與范將軍必須是全將團身段最好的團員，因此懂得看門道的內行人，都會以這兩位將軍的表演來判斷一個將團的優質程度。

謝將軍「坐炮」。圖片來源：Fickr。拍攝者：Robin Chen

本文經授權轉載自保庇NOW　八家將系列（八）－「一見大吉」謝將軍

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