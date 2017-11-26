媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

保庇NOW》八家將系列（七）－小心，祂最兇－「柳將軍」

傳說柳將軍是柳樹修練成精後再被神明收伏，成為八家將之一。在臉譜上常以黑色長條代表柳葉，也強調祂的「大小眼」、「歪裂嘴」等外觀，刻畫出柳將軍「以暴制暴」的特性，祂也是八家將中唯一臉譜不對襯的將爺。
作者： 保庇NOW
2017-11-26 12:36
 | 2017-11-26 12:36

◎保庇NOW

柳將軍名為柳鈺，據說是柳樹精，裝扮基本上與祂的搭檔「甘將軍」一樣，都是手持批板跟羽扇，但柳將軍可以說是八家將之中最兇狠的角色，富有「以暴制暴」的濃厚氣息。

以暴制暴的柳將軍@Flickr。拍攝者：Robin Chen

柳將軍的扮演者跟甘將軍一樣位列「前四將」，都要精通棍法與太祖長拳，是將團內的攻擊主力。由於兩位將軍在服飾、法器都一模一樣，所以只能由臉譜作區分。

柳將軍的特徵為大小眼、歪裂嘴。圖片來源：東港同安堂吳府千歲駕前八家將

傳說柳將軍是柳樹修練成精後再被神明收伏，成為八家將之一。在臉譜上常以黑色長條代表柳葉，也強調祂的「大小眼」、「歪裂嘴」等外觀，刻畫出柳將軍「以暴制暴」的特性，祂也是八家將中唯一臉譜不對襯的將爺。

左前為柳將軍。圖片來源：Flickr。拍攝者：鎮邦

一般來說，柳將軍的「大小眼」與「歪裂嘴」的方向並無固定，端看畫師習慣而定，通常是白色底配上眼部與嘴部的黑色為主，空隙處填滿紅色或金色。

排演陣式的甘柳范謝四位將軍。圖片來源：pinteres

甘柳將軍這對搭擋是將團的主力，沒有扎實的訓練是無法擔當這個角色的。在出軍作戰的時候，那些據地為王的惡鬼若不趕快逃命，是會被甘柳將軍抓起來挨一頓版子的，而且柳將軍脾氣暴躁，下手不知輕重，總之，別惹他就對了。

也有人認為甘柳將軍是「日夜遊神」。

下一篇將介紹八家將中最高大的「七爺」謝將軍。

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（七）－小心，祂最兇－「柳將軍」

保庇 NOW

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 保庇 傳統文化 八家將 八家將系列 柳將軍
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.