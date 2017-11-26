保庇NOW》八家將系列（七）－小心，祂最兇－「柳將軍」

傳說柳將軍是柳樹修練成精後再被神明收伏，成為八家將之一。在臉譜上常以黑色長條代表柳葉，也強調祂的「大小眼」、「歪裂嘴」等外觀，刻畫出柳將軍「以暴制暴」的特性，祂也是八家將中唯一臉譜不對襯的將爺。

◎保庇NOW

柳將軍名為柳鈺，據說是柳樹精，裝扮基本上與祂的搭檔「甘將軍」一樣，都是手持批板跟羽扇，但柳將軍可以說是八家將之中最兇狠的角色，富有「以暴制暴」的濃厚氣息。

以暴制暴的柳將軍@Flickr。拍攝者：Robin Chen

柳將軍的扮演者跟甘將軍一樣位列「前四將」，都要精通棍法與太祖長拳，是將團內的攻擊主力。由於兩位將軍在服飾、法器都一模一樣，所以只能由臉譜作區分。

柳將軍的特徵為大小眼、歪裂嘴。圖片來源：東港同安堂吳府千歲駕前八家將

傳說柳將軍是柳樹修練成精後再被神明收伏，成為八家將之一。在臉譜上常以黑色長條代表柳葉，也強調祂的「大小眼」、「歪裂嘴」等外觀，刻畫出柳將軍「以暴制暴」的特性，祂也是八家將中唯一臉譜不對襯的將爺。

左前為柳將軍。圖片來源：Flickr。拍攝者：鎮邦

一般來說，柳將軍的「大小眼」與「歪裂嘴」的方向並無固定，端看畫師習慣而定，通常是白色底配上眼部與嘴部的黑色為主，空隙處填滿紅色或金色。

排演陣式的甘柳范謝四位將軍。圖片來源：pinteres



甘柳將軍這對搭擋是將團的主力，沒有扎實的訓練是無法擔當這個角色的。在出軍作戰的時候，那些據地為王的惡鬼若不趕快逃命，是會被甘柳將軍抓起來挨一頓版子的，而且柳將軍脾氣暴躁，下手不知輕重，總之，別惹他就對了。

也有人認為甘柳將軍是「日夜遊神」。

下一篇將介紹八家將中最高大的「七爺」謝將軍。

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（七）－小心，祂最兇－「柳將軍」