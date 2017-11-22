保庇 NOW》八家將系列（四）－主公傳令兵「武差爺」

神明的傳令兵不是只要打飯、掃地、送公文就好，祂們真的要負責傳達主公的指示，出軍要去哪、要辦什麼事，都要先由兩位小差爺領完令旗跟令牌才能正式出軍，所以有些地方也稱呼祂們為「引路童子」。

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大家應該對世大運閉幕式的八家將很有印象吧？隊伍的前端有兩位小朋友是許多人討論的焦點，看他們穿戴整齊跳著八將步，是不是感覺很萌呢？這兩位小朋友扮演的是「小差爺」，也就是主公的傳令兵。

手持令旗的武差爺。圖片來源：Flickr 拍攝者：YiKuen Tsai

神明的傳令兵不是只要打飯、掃地、送公文就好，祂們真的要負責傳達主公的指示，出軍要去哪、要辦什麼事，都要先由兩位小差爺領完令旗跟令牌才能正式出軍，所以有些地方也稱呼祂們為「引路童子」。

由小朋友扮演的武差爺。圖片來源：Flickr。拍攝者：Arthur-Pan



台灣傳統的觀念裡兩位小差爺不算「將」，但仍是八家將的一員，通常會找年輕的團員或是年紀較小的小朋友扮演。小差爺的臉譜、服飾在不同流派之間差距甚大，但大多會穿上有虎紋的披肩。

武差爺臉譜左右對稱。圖片來源：香港鳳山寺

武差爺，又稱「劉將軍」，名字未見記載，常見的臉譜為「小蝙蝠臉」，或類似甘將軍的「壽字臉」，以黑、白、紅三色為主，偶爾會看到藍色與綠色。手中的令旗上附有三叉戟，代表祂武官的身分。台南「吉字派」的武差爺會在背後多揹一把寶劍。

武差爺手持令旗。圖片來源：香港鳳山寺

有些家將團的配置上只有一名武差爺，但偶爾也可以看見同時有三位差爺出軍的場景，大多是讓新進的團員練步法與練膽。

小差爺因為常由小朋友扮演，所以容易吸引觀眾目光，但不能因為扮演者是小朋友就輕視他們，沒有練到老前輩認可，是不可隨便跳這個位置的喔。

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下一篇會介紹文差爺的故事，這兩位幫神明水裡來火裡去的小將軍，有什麼動人的故事呢？敬請期待！

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" target="_blank">八家將系列（四）－主公傳令兵「武差爺」