保庇 NOW》八家將系列（一）－八家將是什麼？

參與世大運閉幕式的家將團，讓外國人與本國人都見識到台灣傳統文化的精緻之處，也讓想一窺這長久以來被冠上幫派、不學無術等標籤的團體，有著怎樣的特殊傳承？透過這一系列的文章，希望可以扭轉社會對家將的印象，讓他們不僅是大型活動上的點綴，而是明確的成為台灣文化的符碼。

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八家將，台灣最被汙名化的陣頭，常被網友戲稱為「８＋９」、「八嘎囧」，由於八家將的團體行動特性，以及某些不自愛的團體的因素，這群人最容易讓人感覺是「兇神惡煞」，也最容易被貼上標籤（現在這個標籤還用三秒膠黏的）。

八家將的小差爺。（圖片來源：Flickr 拍攝者：YiKuen Tsai）



反正有關陣頭的負面新聞一出，鄉民就直接打成「８＋９」。長久下來，「八家將」就這麼揹起黑鍋，還越揹越黑，甚至被視為社會亂源。然而，八家將不是這麼簡單一篇就能說完的陣頭文化（我也沒打算一篇就說完啦），它身後有著各種嚴格的規矩與文化傳承。

一個完整的八家將團。（圖片來源：RichJMatheson）

先不說那麼深，光是八家將就超過十個流派你知道嗎？廢話，我沒說你當然不知道！（知道的一定是巷子內的老行家）

八家將的十幾個流派說起來有一匹布那長，若要詳細討論，可能還需要開個五天四夜的「國際八家將研討會」，但因為有財力與人力上的限制，就由小編一人獨挑大樑，拼著暴肝的危險為大家介紹了。

台灣地區的八家將最早可以追溯到台南的「全台白龍庵」底下的「五部家將」，後來傳入嘉義後又各自發展成「吉、義、拱、廣、振」五大派別，到這裡就已經有十個流派了，可以再以「什家將」跟「八家將」的細節來區分成城各多的派別，但我們今天不是來作家將清單的，所以就不一一細數了。

家將要開臉、拿法器、練步法、排陣勢，有一堆規矩要遵行，而一般媒體與大眾、公家單位不明究理，就將全台需要開臉的陣頭統稱為「八家將」，不說太遠的，就說這一次台北世大運的開幕式，開場的明明是官將首跟八將團，完全沒有八家將的影子，主持人還直接說「有拿扇子的就是八家將。」拜託，你有看到場上是誰有拿扇子的嗎？說這句話都不會覺得哪裡怪怪的嗎？如果你當天真的有看到拿扇子的陣頭，拜託你要去收驚…….

要認出八家將很簡單，第一，他真的有拿扇子，而且是諸葛亮用的那種羽毛扇；第二，你在陣頭內可以看到范謝將軍，也就是七爺跟八爺，這兩個角色是一個家將團內的亮點，要身段最好的才能跳這兩個位置；第三，八家將會有一位「刑具爺」走在最前頭，祂扛著的扁擔上有各式迷你刑具，這一次的閉幕式也可以看到「刑具爺」的出場，但根據派別不同，這位「刑具爺」有可能不開臉。

八家將內一定有范謝將軍（七爺八爺）。（圖片來源：RichJMatheson）

八家將的將爺們往下細分可以分為「小差爺」、「四將」、「四文官」、「二判官」，由這裡可以看出八家將與其它要開臉的陣頭團體的不同之處，在於八家將是一個完整的「文武合一」的組織，而不是「全武陣」的系統。

世大運閉幕式的八家將，兩位小差爺由小朋友扮演。（圖片來源：公視youtube）

八家將的將爺每個人都有自己的名子、專屬的臉譜、法器、拳法，在以往的農業社會中，八家將是村莊的防衛武力，能進入八家將內的都必須是一時之選，拳法專精不必說，更重要的是人品，若今天家將團的老師父選了一個心術不正的人還教他拳法，不就是養出了一條為害社會的毒龍？

看到這裡開始有興趣了吧？往後的文章小編會詳細的介紹八家將的每位將爺，還有各種鮮為人知的陣頭文化冷知識。

最後，我們來看看「如意增壽堂」的老前輩練將的英姿。然後那些不自愛的陣頭組織給我好好反省。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 看看「如意增壽堂」的老前輩怎麼練習的 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（一）－八家將是什麼？