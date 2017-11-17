保庇NOW》八家將系列（二）－八家將有哪些角色？

家將的組成相當嚴謹，不是單純的表演藝術，而是有其宗教上的儀式職能，那裏面的各位將爺都背負怎樣的責任呢？

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小編在之前的文章有提過八家將內每個將爺都是獨立的角色，祂們各有各的特色，也各有其職責，而且將團內的分工很細膩，有開路先鋒、傳令兵、負責打架的戰士、負責問訊逼供的文官、以及負責審判的判官。

排演陣勢中的八家將。圖片來源：pinterest



開路先鋒「刑具爺」，頭戴斗笠，身穿蓑衣，扛著一個掛滿各類迷你刑具的扁擔，也有一些流派的刑具爺不開臉。迷你刑具是將爺抓到惡鬼後施以刑罰所用。刑具爺是整個八家將團的陣法核心，由祂居中展演各種陣法，因此刑具爺大多由經驗資深的老前輩扮演。

戴斗笠、穿蓑衣、扛著刑具的開臉刑具爺。圖片來源：pinterest

傳令兵「小差爺」，共有兩位，合稱「文武二差」，手持令旗與令牌，在八家將出軍前須由小差爺向主公領令。有些流派的小差爺會選擇小朋友扮演。文差爺不開臉，僅以素臉打上類似歌仔戲小生的粉底。也有些將團只有一個小差爺，但也看過同時出現三個小差爺的紀錄。

有開臉的是「武差」，僅以粉底撲臉的為「文差」，負責傳達神明的軍令。圖片來源：gettyimages

負責戰鬥的「前四將」，又可以再分為兩組。第一組「甘柳將軍」，手持戒棍（又稱板批），扮演者須精通「太祖拳」與棍法。

甘柳將軍須精通棍法。圖片來源：godsoftaiwan

第二組「范謝將軍」，就是大家很熟悉的「七爺八爺」，謝將軍手持奇門兵器鯉魚枷，須精通鶴拳；范將軍手持虎頭牌，須精通猴拳。「范謝將軍」是整個將團內的「亮點」，必須是將團內拳法最好、步法最穩的高手才能扮演，所以行家在看一個將團訓練的扎不扎實只要看「范謝將軍」就好。「范謝將軍」一樣專司戰鬥。

范謝將軍是家將團內的焦點。圖片來源：pinterest

負責審訊的「後四將」又稱「四季大神」，分別代表「春夏秋冬」，手持木桶、火盆、金瓜鎚、蛇杖，祂們的職責是將「前四將」捕獲的惡鬼加以問訊，手中的法器都是問訊的用具。因為不負責戰鬥，所以屬於文官。因為步法簡單，一般都由新進的團員扮演。

第三排的四位為「四季大神」，圖為吉善堂八家將。圖片來源：pinterest



文武判官，就單純是兩位判官，在「後四將」問訊後加以判決，如果遇到棘手難判的案子就會交由主公裁決。兩位判官可以說是整個將團神格最高的角色，但也因為步法簡單，大多也是交由新進的團員扮演。

文判官。圖片來源：godsoftaiwan

武判官。圖片來源：godsoftaiwan

從以上筆者所敘述八家將的組織架構可以瞭解，八家將這個團體本身是一個戰鬥集團加上一個移動式的法庭，是一個文武兼備的陣頭。如果還看不過癮的話，後面還會有一系列有關八家將的介紹，下一篇開始介紹每位將爺，敬請期待。

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（二）－八家將有哪些角色？