民俗亂彈》戰後大甲媽祖進香的路線與時間變化

2017年媽祖遶境將於農曆2月27日（國曆3月24日）子時起駕，行程共九天八夜，但是你可知道我們現在熟知的大甲媽遶境行程直到2010才定型，在此之前媽祖都怎麼走呢？

洪瑩發

大甲媽進香路線與目的地，並非自古以來都固定不變，這些變化初步可以分成三個不同大階段；最早是「湄洲進香」時期，因政治阻隔，遂改為「北港進香」，後來，因鎮瀾宮與北港朝天宮的「分靈」之爭，而改到新港奉天宮進香，所以由「大甲鎮瀾宮天上聖母往北港進香」改名為「大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香」，成為八天七夜的進香活動，其後，因活動不斷擴大，大致路線與行程不變，但會因交通與遶經廟宇的增加，而有部分小路線調整， 2010年為應付行程延宕，正式改為九天八夜連續至今。

大甲媽駐駕往往會吸引大量群眾簇擁，因此有許多廟宇爭相邀請駐駕

往湄洲進香時期

在大甲地區的口述歷史中，耆老回憶日治時期因兩岸往來禁令，鎮瀾宮會不定期（或是說十二年一次）到湄洲進香，活動大致上由郊行負責，隨著貿易往來之便，由大安港或溫寮港搭船出海，往復湄洲祖廟，時間上，通常是每年六月前往，約七月返回，後來因大安港廢除，且日本政府嚴禁往來，所以停辦。

【編按】：本文發表後，引起不少討論，有人以大甲巡檢司許其棻呈稟新竹知縣的文獻，斷言大甲媽祖進香是光緒就有的慣習，事實上，這種說法缺乏對文獻歷史感的認識，因此有嚴重的誤讀問題，以下為民俗亂彈特約討論之回應：大甲媽北港進香始自光緒？如何解讀淡新檔案許其棻稟文？（文/溫宗翰）

往北港進香時期

停辦湄洲進香之後，據大甲耆老回憶，約在1921年前後，鎮瀾宮開始改往北港進香；一開始只是大甲有數位往返北港牛墟的商販，因買賣牛隻使然，前往北港朝天宮祭拜，而這些牛販平時即有參與鎮瀾宮廟務，所以在牛販安排之下前往北港進香，並朝拜聖父母殿，成為大甲媽祖於島內徒步進香之創始。

日治時代，因交通不便與經濟困難，並非每年辦理，必須每隔幾年才舉辦一次，一開始人數大概只有三、四十人而已；緊接著又受戰爭期影響，停辦十來年，直到戰後初期，約1948年左右才又恢復舉辦。當時往北港進香人數，也不過一百餘人而已。但自此年後，年年辦理，人數年年增加，陣容逐年擴大、參與的層面越來越廣，人員也不再侷限在大甲。

往新港改遶境進香

1987年，鎮瀾宮順利突破兩岸往來禁制，恭請媽祖回湄洲祖廟進香後，鎮瀾宮董監事有感於過去北港進香名稱，經常引起媒體誤解引發分靈爭議，遂於1988年停止往北港進香改道新港，同時易名為「遶境進香」，並取消「刈火」儀式，一直至今。



大甲媽祖徒步進香在台灣引起龐大熱潮

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戰後大甲媽進香發展中的重大變化

改往新港進香以後，大甲媽祖進香隨著傳播媒體的協助，以及各地經營互動，規模逐漸擴展，遶境路線也越來越擴大，從時間天數、遶境路線變化，與沿途所經廟宇數量，都可看見其拓展之情形。這些改變，除廟宇與地方主動邀請之外，鎮瀾宮也積極拓展交陪關係，希望透過遶境路線擴大，整合與擴大其在台灣宗教界的影響力。歷次進香時間變化如下：

1947年：二二八事件暫停進香

戰後大甲媽祖在何時恢復北港進香，目前並沒有相關資料可以具體證明，但根據葉金鑾表示，應該在戰後就開始恢復進香，只是當時只由頭家爐主等少數幾個人，請媽祖前往北港進香。1947年發生二二八事件，當時禁止各項大型社會活動，所以該年即取消進香。

附註：另據黃敦厚、張慶宗採訪耆老後認為，當年應仍有頭家爐主個人前往北港，只是沒有請媽祖神尊出門。

1960年代初：增停彰化天后宮

彰化的駐駕地點，在戰前與戰後的前幾年是駐駕彰化南瑤宮，後來因為國民政府從撤退來臺時，士兵佔住該廟，進香團不方便停駕，遂改駐駕在彰化關帝廟，在1961年左右，因為彰化天后宮欲重建廟宇，所以就邀請大甲媽祖前來停駕，以增加香油收入。此後彰化固定停於彰化天后宮，直到2001年，因彰化南瑤宮認為兩次都停駕天后宮，對於也負擔進香團信徒食宿的南瑤宮不公平，所以就改去程駐駕南瑤宮，回程在天后宮駐駕。

1960年代初：往溪州后天宮用餐

1960年代初期，溪州后天宮因為要將神明會的神明「落公」建廟，但經費不夠，所以請求當時鎮瀾宮主委郭金焜先生協助，後來大甲鎮瀾宮連續多年，將祝壽大典的「豬羊份」費用提高兩倍，多出的費用提供溪州后天宮建廟之用。當年午餐本由溪洲三千宮提供，為了讓溪州后天宮有更多的建廟經費，也改到當地用午餐休息，希望帶來大量信徒與各項香油錢收入，協助興建費用。

切分豬羊份

1962年：從七天六夜到八天七夜。

戰後初期，大甲鎮瀾宮進香活動只有七天六夜，大致上行程為：「第一天：彰化；第二天：西螺；第三天：北港；第四天：晚上從北港出發；第五天：西螺；第六天：彰化；第七天：回到大甲」。

1960年左右，據說一位西螺地方人士騎車到大甲地區，因機車損壞或沒油，在大甲地區求助無門，回到西螺大肆宣揚，並說要讓大甲進香團「好看」。所以，當1961年大甲進香團到達西螺時，西螺居民都準備「葷食」接待，由於進香團抵達北港前都必須吃素，所以當晚沒人用餐，熬到隔天離開才至他方進食。由於當年也在祭典與演戲時發生細故，所以爐主怕回程途經西螺時，再度發生事故，便先前往北斗地區拜託安排食宿，回程到達西螺、參拜西螺福興宮後，就直接出發到北斗休息，由北斗地區居民負責招待食宿。

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大甲媽祖駐駕北斗奠安宮





當年發生本事件後，相傳該名人士頻頻發生意外，且西螺地方也有數起不平靜之事，地方人士皆認為是對大甲進香團如此才出現這種狀況。所以，隔年西螺地方人士即前往鎮瀾宮致歉，並再積極邀請大甲進香團蒞臨，但北斗地方人士也積極邀請，為不破壞兩地感情與報答北斗恩情，所以，1962年進香時就增加一天休息於北斗。原本如此行程預計只走三年，但是北斗地區居民極力邀請，所以就一直前往至今，改成八天七夜後行程大致如下：「第一天彰化、第二天西螺、第三天北港、第四天晚上從北港出發、第五天到西螺、第六天北斗、第七天彰化，第八天回到大甲」，這次的修改路線與進香時間，延續近40年之久。

附註：有關此路線變化，筆者於2000-2009年間採訪多人，說法皆略有不同，大甲地區主要口述人員有：董振雄、黃敦厚、洪定雄、蔡茂雄；西螺地區口述人員有：廖木定、黃立華等人。

西螺大橋是橫跨兩個縣市的重要據點，因此經常受到萬眾矚目。

1967年：回程豐原遶境

1967年，當時大甲鎮長黃子建有意參選縣長，極力促成遶境豐原地區，且當時鎮瀾宮有一位副管理人由后里人擔任，回程遶境豐原勢必經過后里，所以也希望促成此事，於是當年就改變遶境路線。在黃子建大力鼓催之下，進香最後一天回程不經台中海線，而是由烏日直接走往南屯，經大雅抵達豐原遶境，當晚停駕豐原慈濟宮，隔天再經后里回大甲，故本年進香增加一天行程，共歷經九天八夜。

1975年：適逢「國喪」進香延後

大甲媽祖進香都在農曆三月舉辦，且時間需在農曆3月23日媽祖聖誕前夕舉行， 1975年因蔣介石過世，當時戒嚴政府舉行「國喪」典禮，大甲媽祖進香遂被迫延後一個月舉行，成為戰後以來，大甲鎮瀾宮唯一不在媽祖聖誕前舉行進香活動的案例。

1983年：九天八夜初次嘗試

1983年，基於歷年從彰化天后宮出發後，途經彰化地區都會受到各角頭燃放大量鞭炮熱烈「送駕」影響，常常耽誤行程，而在前幾年更發生被搶轎到八卦山上，嚴重影響後續行程。為怕影響回廟時間，所以增加一天行程，改為第八天早上從彰化出發，下午抵達清水紫雲巖駐駕，第九天早上才從清水出發，回到大甲街上遶境。

整個行程大致如下：「第一天彰化、第二天西螺、第三天北港、第四天晚上從北港出發、第五天到西螺、第六天北斗、第七天彰化、第八天清水、第九天回到大甲市區遶境」，原本嘗試將行程改為九天八夜，希望抒解在彰化地區所耽誤的時間，但因為進香團隊太過勞累，且效果不彰，所以隔年又改回八天七夜。

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大甲媽祖進入彰化民生地下道受到簇擁歡迎

1988年：目的地改為新港奉天宮

1980年代，大量媒體報導大甲媽祖進香時，都忽略掉鎮瀾宮戰前由湄洲進香轉往北港進香的發展歷史，因此頻繁地以「大甲媽祖回娘家」稱呼，這使鎮瀾宮飽受內外部輿論壓力。1987年，湄州祖廟向邀請全球媽祖廟參與媽祖成道千年活動。當時臺灣大甲鎮瀾宮組團由日本轉往湄洲參加，成為第一個登上中國大陸的進香團，引起全臺熱議。1988年大甲鎮瀾宮發文要求北港朝天宮澄清「大甲媽祖不是北港分靈」，但北港朝天宮回覆公文推託；同時間，新港奉天宮前來大甲邀請鎮瀾宮前往進香，是以當年取消北港進香，改道新港，並在當年底辦理「五朝慶成祈安清醮」一舉打響知名度。這項重大變化，以及這兩年的變遷，引起諸多效應。不僅遶境路線從雲林土庫開始改往嘉義新港方向前進，取消土庫到北港之間的路程，也取消香擔組及刈火儀式。此後，鎮瀾宮也開始與媒體密切合作，開辦實況轉播，促成日後名聞全球的契機。

大甲媽祖進入新港奉天宮的熱鬧景況

1999年：增加埤頭路段

因埤頭居民仰慕大甲媽祖盛名，遂前往鎮瀾宮邀請媽祖至當地遶境，第五日原為凌晨六點從西螺福興宮出發，中午在北斗市郊壽安宮用餐，之後進入北斗市區遶境，下午三、四點即駐駕北斗奠安宮的路線；於1999年開始，增加埤頭遶境，隊伍抵達西螺後，必須提前在凌晨兩點出發往埤頭，中午在埤頭合興宮用餐，下午回到北斗市區遶境，晚間則駐駕北斗奠安宮。

埤頭合興宮以吊炮喜迎媽祖

2000年：增加沙鹿北勢頭路段

2000年，在第一天行程中，本來途經沙鹿玉皇殿後，即直行省道到大肚，但當年鎮瀾宮董事長顏清標因有官司問題，所以廟方特別安排遶經董事長住家祈福，以求順利度過風波，因此增加近兩小時路程。之後，因所經沙鹿地區民眾反應熱烈，要求媽祖繼續遶經該區域，所以隔年繼續辦理，本路程除停駕董事長住宅外，並增加停駕沙鹿青山宮，該地也會結合鄰近如沙鹿福興宮等廟宇提前接駕。其後，沿沙鹿鎮南路附近之宮廟，也都由巷弄中跑至鎮南路上設案迎接。

2003年：增加虎尾路段

原本第三天凌晨從西螺出發、經吳厝後，應遶境虎尾鄉下地區，並經擇元堂等停駕點後，再前往土庫市區。2003年，因虎尾天后宮邀請，改成遶境虎尾市區，停駕虎尾天后宮，才再前往土庫市區行程。而原本行經路程，則在第五天凌晨由新港出發經土庫後繼續。

大甲媽祖又有雨水媽之稱，所到之處會帶來甘霖，有助作物生長，因此受到大眾喜愛。

2007年：取消停駕清水紫雲巖

2006年10月，鎮瀾宮進香團從湄洲進香回程時，預想停駕紫雲巖，但適逢紫雲巖舉辦全國桌球比賽而婉拒，導致雙方嫌隙，2007年進香時，雙方未有機會好好協調，因此大甲鎮瀾宮不再前往停駕，只是諸多信徒往往也都會遶進去參拜再啟程。

2010年：再度改為九天八夜

2010年，鎮瀾宮為解決在彰化地區耽誤行程的問題，再度增加一天行程，成為第九天行程。整體行程大致一樣，但調整在虎尾、土庫路段，去回程順序對換，調整為來程先走虎尾郊區路線，回程走虎尾市區路線；第八天晚上改於清水朝興宮駐駕，第九天早上才從清水出發，並在該路段進行獻香典禮，中午過後回到大甲踩街入廟。

傳說每支進香旗都有媽祖派遣兵將隨身保護，因此迎接進香團也迎接大量神靈兵將到訪，受到非常多人歡迎。



非表定行程

在進香途中，常會有非「表定」行程發生，有時是董監事私人安排，或是透過私人關係與鎮瀾宮董監事溝通，而產生新增行程，通常都是在遶境路線上或是附近，「順便」前往停駕，一般都只有神轎前往，其他隊伍則依原訂路線遶境，停駕地點多是私人民宅與公司行號，如：彰化某議員與西螺鎮長都曾因新居落成，而請求神轎前往「停駕」，或是2010年應台中縣副議長林世昌之邀，改變路線到其住家駐駕。另有其他非交際性案例，比如在埤頭遶境時，該鄉幼稚園小朋友要倰轎底，廟方考量小朋友安全因素，特別改道進入幼稚園內，以及2009年明道大學辦理迎媽祖活動，特別要求進香隊伍遶境校區，祈求平安。

本文經授權轉載自民俗亂彈 戰後大甲媽祖進香的路線與時間變化