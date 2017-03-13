民俗亂彈》幽冥之人定婚配？你所不知道的臺灣月老信仰

想到求姻緣，第一個念頭就會讓人想到求「月老」。而你知道臺灣第一座主祀月老的廟宇在哪嗎？臺灣社會又是為何需要月老信仰呢？在白色情人節的前夕，我們來了解這段歷史。（最後附上超靈驗月老攻略影片）

温宗翰

月老是臺灣古早時代就有的信仰嗎？

「月老」最早出現於中國唐代李復言所寫的《續幽怪錄》，是小說「幽冥之人」的一個角色，後來深入民間思維，成為民間信仰祀神。綜觀臺灣民間信仰，月下老人與中國眾多原鄉信仰神明被記述的情形有極大差別，臺灣史籍對月下老人的記錄，甚少有提到信仰祭祀的行為，大抵都是將「月下老人」或「月老」一詞，用來指稱婚姻介紹之媒人。

除了2002年由古亭書屋重新整編再版的《臺南州祠廟名鑑》，宣稱是1933年相良吉哉彙整的寺廟臺帳資料，書載臺南極少數廟宇有「月老公」祭祀以外，其餘清治時期地方志書，或日本時代報導資料，再至戰後初期的文獻，也都未見具體描繪民間對月老的祭祀行為。

可以這麼說，月下老人信仰若確如《臺南州祠廟名鑑》所載，是於日本時代以前即設有月老祭祀的話，那麼相較於晚近十幾年來，民間信仰對月老祭祀的盛情、每年大量媒體報導，祭祀月老之廟宇，在中秋節或月老誕辰前後，經常借月老名義辦理的百人聯誼、集體結婚活動，以及民間對求取月老紅線蓬勃發展情況，清、日兩時期，乃至於戰後初期的月老信仰，都顯得相當沉寂寥落，故藉此或可推估，月老恐非早期漢人移民入臺時，便被積極祭祀的信仰神靈，而是在某社會發展時期創生的祀神。

值得注意是，由高賢治主編出版之《臺南州祠廟名鑑》是否如實登載1933年相良吉哉所彙整之資料，尚值得史學研究者進一步分析比對。比如，該書記錄天公壇沿革時，採中日兩種文體對照，日語所寫沿革從未提及月老信仰，但中文翻譯卻加進月老之陳述，也就是說，該書雖記錄不少臺南廟宇都有月老公信仰，但究竟是1930年代的相良吉哉所錄，或2002年出版時所加，都還有進一步討論空間。

臺灣第一座主祀月老的廟宇：拉魯島月下老人祠

若就已知月老信仰研究成果而言，最早出現「主祀」月老之祠廟，是南投縣日月潭拉魯島，該地原為邵族重要祖靈地，戰後被改冠光華島之名。1978年，南投縣政顧問黃大受教授進行演講，對當時南投縣政府提出建議，模仿「西湖」建立月下老人祠，以發展日月潭觀光。

據黃大受教授說：

浙江杭州西湖南山的白雲庵，旁有月下老人祠，是遊人必經之所。祠中備有許多來字典雅的籤詞，遊湖仕女，不論已婚未婚，都喜前往瞻禮求籤，以為感情婚姻抉擇之助。興建光華島的月下老人亭，靈感大概就是得自西湖月下老人祠吧！

『摘自：張瑞卿，〈採風擷俗 月下老人〉，聯合報，1981年1月16日，版12。』

不久後，南投縣政府正式於1980年，適逢南投縣建縣30周年紀念，於拉魯島上設立月下老人像，並於10月21日揭幕時，舉行盛大水上集團婚禮活動，由30對佳偶共乘「喜船」登上拉魯島，並在月下老人亭集體結婚。此後，日月潭月下老人不僅是遊客乘船遊湖必往之地，也是電視節目取景之處，且南投縣政府幾乎每年辦理水上集團結婚活動，吸引眾多情侶來此進行結婚典禮，頗負盛名。

南投縣日月潭拉魯島。（示意圖，日管處提供）

1980年中臺灣首次出現月下老人祠以後，全臺灣月老信仰並非因此蓬勃發展，拉魯島上的月下老人，仍是被視為「觀光」性質居多，不見得是有強烈的信仰心理。即連宣稱有古老月老傳統的臺南，也都遲至於1990年代才出現月老的蓬勃祭祀情況，民間對日月潭月老信仰仍然抱持著疏遠態度。

拉魯島上的月下老人，一直到1999年，因受921地震影響，月下老人亭坍毀，在重建工作時，日月潭邵族族人爭取恢復祖靈地，這才於2000年底，由日月潭國家風景區管理處將神像遷往日月潭北岸的龍鳳宮祭祀。1990年代可以說是臺灣月老正式開展的關鍵時期，進入2000年以後，全臺月老更加蓬勃發展。因位處知名觀光勝地，原本設於拉魯島上之月下老人亭即已有相當大量信徒登島旅遊、祭祀月老，移至龍鳳宮以後更為知名，享有龐大香火，成為中臺灣月下老人信仰重地。

今日，龍鳳宮為解決信徒求籤之需求相當興盛，甚至於2012年開始，除原有廟務管理人員以外，還需另聘請專職解籤員，於廟內駐點，指導來訪信徒如何祭拜，並為信徒解月老籤釋疑，並因來訪者眾，人手嚴重不足，預定再聘第二位專職解籤員，足見其發展態勢。

昔日為拉魯島月下老人，今日為龍鳳宮月下老人 ，參拜者盛。

臺灣社會為何需要月老信仰？

月老信仰是因應人們對婚姻的需求而生，1980年由南投縣政府以觀光需求創設日月潭月下老人祠後，1990年全臺各地漸漸出現「同祀」月老的情況，由較知名的廟宇開始設立月老祭祀，並遲至2000年以後，臺灣正式開始掀起一波月老信仰風潮，甚至出現許多以月老祭祀聞名的特殊宮廟，信仰網絡更顯複雜多樣，並有相當強烈的「文化屬性」，模擬早期聯誼、婚配的發展情形。

比如1983年創設於臺中的慈德慈惠堂，原先是以濟公活佛為主祀神，常態性辦理濟世服務，透過靈乩提供社會大眾問事；2005年增設姻緣堂，除主祀月老以外，並同祀有張仙大帝、註生娘娘、送子觀音、衛房聖母等，並鼓勵信徒，在祭祀月老求得姻緣、結成連理後，返回姻緣堂還願，並同時祈求註生娘娘、送子觀音庇蔭懷孕生子，若得子嗣，再返姻緣堂還願，向張仙大帝、衛房聖母祈求庇蔭懷胎、生產順利，形成特殊信仰現象。2011年10月1日，慈德慈惠堂工作人員於開廟門時，發現有信徒雕贈一尊氤氳使者，據傳是信徒向月老祈求防止丈夫偷情，後因丈夫夢見氤氳使者施以懲戒，遂改過自新，妻子便雕神像寄託慈德慈惠堂開光祭祀，短短十年的經營，慈德慈惠堂月老信仰發展相當蓬勃，並於2013年、2015年都獲邀參與臺中市中區區公所辦理的「一區一特色計畫」，以古禮迎親、踩街祈福的文化活動，贏得眾人注目，並持續於2015年接續辦理。

臺灣社會究竟為何出現這麼樣一波月老信仰呢？若比對臺灣婚姻人口比率，其實可以立即看出這段時間臺灣社會對婚姻的渴求狀態，李美玲〈二十世紀以來臺灣人口婚姻狀況的變遷〉一文，蒐集日本時代1905年、1915年、1920年、1925年、1935年的人口數據，並比對戰後1956年、1966年、1970年、1975年、1980年、1990年的數據資料，對20世紀臺灣婚姻狀況的變遷有諸多具體分析，其中，戰前臺灣社會的男女性別已婚比率，可以看出很少有人拖過25歲未婚，戰後大抵上都還具備一定程度的維持狀態，只是到了1980年代，婚姻延緩的情形，從三十歲以下男性及女性已婚比率的減低看得相當明顯，整個期間，先是二十歲以下者已婚比率降低，再是20-24歲群，然後推及25-29歲群，一浪一渡逐後移動。因此，我們可以就此知道，1980年開始，臺灣的婚姻型態變遷，開始出現「結婚時機的延後」問題。（1）

晚婚是1980年代臺灣社會婚姻型態變遷的重要現象，李美玲所統計之人口數據，1980年女性介於20-24歲的已婚率尚有41.5%，至1990年則明顯銳減為24.6%；至於25-29歲間的已婚率，1980年為82.7%，至1990年則明顯銳減為68.7%；再看30-34歲，1980年為94.3%，1990年則減為88.9%，數據減少的幅度都遠較過去更為劇烈，如對比1975年而言，20-24歲已婚率為43.3%，25-29歲為85.9%，30-34歲為97.4%之數據，各年齡層相較於1980年都減少不到2%之程度，但1990年的劇烈銳減顯然已經成了具體而明顯的社會現象。（2）

這也無怪乎臺灣社會於1980年代至1990年代間，陸續出現如我愛紅娘（1982-1993）、來電五十（1989-1996）、非常男女（1996-2003）等交友聯誼節目並有延續至今的情形，乃至於各社團、公司婚姻交友活動頻繁，或如1999年也出現以月下老人為故事主軸的電視節目《月老笑姻緣》等等。晚婚現象所帶來的複雜社會文化現象，自然不下言爾，反映在民間信仰表現上，恐怕即是對姻緣、婚姻的信仰需求，或也是為何臺灣民間信仰於1980年出現月下老人祠，並每年辦理集團婚禮，延續至2000年以後，整個月老信仰邁入高峰發展期的社會背景因素。

以抓小三著稱的氤氳使者

臺灣月老信仰的特徵

1、月老信仰始終以屬神型態出現

一如前述，原有日月潭月下老人祠主祀之月下老人，是最早以月下老人為主神之祠廟，但時日變遷已廢廟另祀，成為龍鳳宮之同祀神靈之一，更何況設立之處原是有觀光目的，信仰為輔。龍鳳宮接納月下老人信仰後，雖然特別尊崇另立祠廟，卻依然未使其與主神關係脫節，甚至反向要求信奉者必須先祭祀龍鳳宮主神，即使信徒來訪目的不在祭祀慚愧祖師或玄天上帝、媽祖等原有主神，但進入龍鳳宮祈求月老庇蔭前，依然得跟主祀神有所接觸。獨立設殿又必須祭祀主神的信仰方式，使龍鳳宮月下老人祠既獨立又與「主廟」有所繫連，成為較受尊崇的屬神同祀現象。顯然，在寺廟祭神地位之中，普遍民間信仰依然將月老視為一種「屬神」型態。

2、月老靈力展現僅於單一儀式功能

月老信仰與一般神靈信仰迥然不同，月老靈力來源主要彰顯於與信徒的儀式互動過程，亦即祭祀月老必須取得紅線或是獲得特殊加持品，如取用植物：紅花、白花、桃枝等，或是透過個人元辰的對應，來取得或改變現有姻緣不足的現象。在這些求取儀式以外，幾乎很少見得月老對其他事務的直接幫助，即便如有信徒希望月老協助斬除另一半的外遇情況，月老也並非透過個人靈力互動來滿足信徒信仰需求，而是借助其個人之從祀神，如：月老婆婆、氤氳使者等等。這顯示月老在民間信仰思維裡面具有單一性功能特徵，他必須透過更多人、更多神靈的相互扶持，才能使靈力有所展現，成就神明的靈驗性。

月老祭祀通常伴隨許多不同功能的從屬神

3、臨時信徒多於長久信徒

月老信徒大多是臨時性組成，有些信徒是透過觀光體驗來接觸月老信仰，這以日月潭龍鳳宮最為明顯，有些信徒則是在尋訪需求的過程當中，進行嘗試性的探索與認識。也就是說，月老信仰較難出現常態性、長期性信仰群體。但如前引慈德慈惠堂，則也有特殊例外的表現，其每年固定徵集月老契子女會，進行聯誼活動，產生另外一種社會互動的效果，只是契子女對月老的信仰需求，除了感情、姻緣、婚姻的守護以外，幾乎無法跳躍至日常生活其它瑣事，最後依然得靠慈德慈惠堂中其他同祀神靈來滿足。因此強調功能性的月老信仰較難累積長久性信徒，大多是臨時性，為求一時姻緣、婚姻而來。

4、社會儀式與文化活動建構月老信仰

月老信仰是因應時代而生，如前引文，1975年至1980年，是臺灣第一波開始延遲結婚年紀的時間，越往後發展情況越顯嚴重，因此促成社會價值觀互動上的劇烈對話，晚婚趨勢對月老信仰形成與擴張有相當大的推波助瀾效果，這也造就月老信仰擴張時，就帶有強烈的社會互動儀式，尤其是集團結婚、聯誼活動，目的用以增加人際關係，締造婚姻的可能性，雖談不上成為一種文化傳統，但幾乎積極經營月老信仰的民間信仰廟宇，都有辦理這類文化活動的情況。由日月潭集體結婚到今日許多廟宇都辦數百人聯誼活動，這些社會性儀式都是月老信仰儀式當中不可或缺的部分，是月老信仰「靈力」的展現，屬於社會力影響民間信仰靈力生產的一環。

註解：

（1） 李美玲，〈二十世紀以來臺灣人口婚姻狀況的變遷〉，《人口學刊》，第16期，1994年7月，頁5。

（2） 以上諸多數據皆為女性已婚率之計算，參見李美玲，〈二十世紀以來臺灣人口婚姻狀況的變遷〉，《人口學刊》，第16期，1994年7月，頁2。

***編按補充：情人節脫魯一次就上手！超靈驗月老攻略大公開 ***

本文經授權轉載自民俗亂彈 幽冥之人定婚配？你所不知道的臺灣月老信仰