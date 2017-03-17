民俗亂彈》地震的由來：你知道「地牛翻身」是臺灣本土創生的地動傳說嗎？

地震在不同國家有許多不同的民俗解釋，比如在日本，普遍認為日本全島是由地底下一隻大鯰魚所撐起，因此，當鯰魚震動身體或搖晃尾巴，就會造成地震。但為何地震在臺灣又會被稱做是「地牛翻身」？為何是牛，而不是住在地底的穿山甲或其他動物呢？除了地牛，還有其他解釋地震由來的傳說嗎？

溫宗翰

臺灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界帶，也是環太平洋火山帶重要的島嶼，自古以來地震頻繁。島國人民長期面對地震災變，似乎早已司空見慣，在臉書時代，地震發生第一時間甚至不是先跑避躲災，而是上網通報、分享感受。近日連續地震掀起「國家級警報」預知系統的討論，隨著科技發展，多數人對地震的看法也與之改變。那麼，早期先民們又是怎麼看待地震呢？為何地震在臺灣又會被稱做是「地牛翻身」？為何是牛，而不是住在地底的穿山甲或其他動物呢？除了地牛，還有其他解釋地震由來的傳說嗎？

地震在不同國家有許多不同的民俗解釋，比如在日本，普遍認為日本全島是由地底下一隻大鯰魚所撐起，因此，當鯰魚震動身體或搖晃尾巴，就會造成地震；為了使地震鯰不要作怪，必須透過雷神建御雷手持要石鎮壓大鯰。1855年安政時期江戶大地震後，以地震鯰為主的鯰繪盛行於世，不僅強化這項民俗觀，地震鯰甚至也被擬人化，形成善惡事蹟兼具的傳說神怪。在中國，則多數認為是地底下有一隻大鰲魚（也有說是鼇魚、鱷魚），因古老神話中，女媧補天後斷鰲魚四足，用於四極之地支撐天地；另也說鰲魚駝托著大地（巨鼇載地），因此當鰲魚一扎眼或一翻身，就會引起人間大地震。是故，民間信仰中的鰲魚觀音，便因腳踩鰲魚造型，而有鎮壓鰲魚精、防止地震發生的傳說。

鹿島大明神訓斥地震鯰圖 （圖片引自：東京大學附屬圖書館）

全世界各民族幾乎都有以動物來詮釋地震的故事，比如印度安人有負地龜、印度有負地象，不同地方也有地底人、地下神主宰地震的說法，甚至像希臘神話就認為地震是因海神波賽頓所引起。至於臺灣，則是眾人日常生活中經常可聽到的「地牛翻身」，值得注意是，臺灣地牛翻身不見得是源自漢人移民的傳說，卻在融合漢文化以後，隨著文化傳播，乃至媒體擴散，時至今日已成為解釋臺灣地震由來的主流民俗價值觀，即使臺灣古老地動傳說中，還有其他解釋故事，比如海岸阿美族人認為是地下人在推石柱引起地震，另也有不同族群的傳說認為是地下豬、羊、蛇、熊等等說法，但地牛翻身早已超越族群，被普遍接納與使用。

由地生毛到地牛抖毛

日本人類學者伊能嘉矩，在1896年發表於《東京人類學會雜誌》的文章，記載著淡水平埔族有地牛傳說。後又於1906年與1908年，紛紛發表有關地震的文章，即載明賽夏族與濁水溪流域的Vonum族等，均認為地震是緣起於地底下的牛搖動身體所致。其後，1923年由佐山融吉與大西吉壽合著的《生蕃傳說集》，則記載著鄒族「阿里山番」與「モトエビ」（Motoebi）等社，都有地牛翻身造成地震的說法。很顯然地，地牛翻身傳說，最早其實是源自原住民族的傳說故事。

至於漢人的部分，早期文獻大多記載地震前後有「地生毛」的現象，比如《重修臺灣縣志》記載康熙年間：「地大震。秋七月，地生毛。」，或如徐宗幹《斯末信齋雜錄》載：「彰境地生牛毛，長寸許，旋即震動」等，雖然清治時期地動傳說提到「地生牛毛」，卻僅只是陳述一種地表異象，非明確指出是地牛翻身，也不見得是牛毛，比如《金門志》所載就是豬毛。一直到日據時代的文獻，才看到漢人比較明確地陳述地底有牛，比如根據日本官員東方孝義的專書記載，1906年嘉義梅仔坑大地震時，傳說有人在山上地裂之處，發現一條牛的大尾巴，因此盛傳地底下住著一隻地牛。事實上，傳說極可能是長期民俗價值觀累積而來，不見得只是受到嘉義大地震影響，就出現地牛翻身之說法。在日本時代許多文人記述中，比較可以看見地震是「地牛抖毛」的記錄，如賴惠川記述地震之後在廳門後方掘地若干，會發現地牛之毛。顯然，這時的漢人已經將地震異象中的「地生毛」與原住民傳說中的「地牛」傳說結合在一起。

有趣是，臺灣漢人的地牛傳說，甚至也衍伸出安撫地牛、打地牛等習俗，比如地震發生時，需學牛叫聲用以安撫地牛。或像綠島習俗中，每遇地震，居民便持碗盆在地上敲擊，相傳是為讓地底兩隻牛分開，避免爭鬥，才能平息地震。亦有甚者，九二一地震發生後，竹山當地藝文協會在連興宮媽祖廟前，辦理打地牛儀式，持竹鞭鞭打牛隻，希望消解地震問題等。

農人與水牛 （圖片引自：數位典藏與數位學習聯合目錄）

為何是地牛翻身而不是其他動物呢？

根據文獻記載，臺灣牛隻最早是奔跑於林野之間的「山牛」（黃牛），極少用於耕種，是隨荷蘭強權進入臺灣，東印度公司第二任臺灣長官偉斯在1625-1627年間，自爪哇、澎湖等地購進水牛耕種，再加上向中國東南部漢人施行移民耕種政策，臺灣才漸漸改變耕牛生態。不知是否因為進口牛隻與本土黃牛混種的諸多影響，陸陸續續在文獻上都可發現許多駭人聽聞的牛怪傳聞，時常引起騷動，無論這些傳聞真假，臺灣人對牛的敬畏，似乎早已長期累積，成為根深蒂固的民俗價值觀。

在民俗思維裡，不能欺負牛，否則會遭到天譴報應，另也有「關牛神」用以占卜、預知禍福，或逢年過節需祭拜「牛稠公」的信仰觀。臺灣人敬畏牛也深愛牛，傳統社會幾乎不吃牛肉，也不會遺棄老牛，民間故事時常有農民半夜夢見老牛托夢，或是老牛流淚求生感動農人等傳說，時至今日，全臺僅存數千頭的耕牛，也有地方政府爲牠們建立老牛之家，頤養晚年。

牛巨大、堅強卻又憨厚老實、易被欺凌的性格，似乎與臺灣人生命經歷有著某種隱喻相連，一直以來，都被臺灣人視作代表性動物，甚至會以「臺灣牛」自稱。傳統社會裡，人與牛幾乎是分不開的夥伴，民間信仰在撿丁口錢時，甚至也把牛算成家人，需要繳付牛的丁口錢。如此看來，與地牛同居臺灣島，似乎也就顯得相當自然。

土著化以後的臺灣漢人，常常有流傳地底下住著穿山甲的故事，並也傳說穿山甲翻動，能為耕種事務帶來豐收。比如臺中市南屯就有於端午節進行「走標」活動，戰後改變為「木屐競走」，即是希望透過吵雜聲響，敲醒地底下的穿山甲，用以「勸農」。然則，在臺灣民間故事裡，穿山甲是由一位貪睡的人變化而成，通常在地底大半時間都在睡覺，似乎沒有那麼大的力氣能夠引起地震，還是身強體壯的牛才有足夠力量引起山搖地動。

以地牛翻身來形容地動，其實隱含著強烈的無奈感，畢竟牛與我們生命相依，生活相惜，雖然莽撞但是善良；臺灣人幾乎不太責怪地牛，也不像日本或中國衍伸「鎮壓」手段，雖然某些地方有強烈的「打地牛」儀式，但我們大多就是樸實堅韌地面對，淡然認份地看待地牛翻身，或許這是我們與牛之間不可分割的情感與彼此象徵的情愫使然吧！

【延伸閱讀】關於地牛翻身的研究另可參見：

1、陳忠信，〈試論臺灣地牛神話的形成與發展〉，《中國學術年刊》，30（秋）期， 2008年9月，頁111-130。

2、陳忠信，〈試論中國地牛神話非臺灣地牛神話形成的基礎〉，《嘉大中文學報》，6期，2011年9月，頁93-118。

本文經授權轉載自獨立評論＠天下 民俗亂彈 地震的由來：你知道「地牛翻身」是臺灣本土創生的地動傳說嗎？