保庇NOW》八家將系列（五）－也是主公傳令兵「文差爺」

有了武差爺，當然就有文差爺。兩位小將軍都是主公的傳令兵，不過不是每個將團都有文差爺的角色，文差爺的背後是有洋蔥的。

保庇NOW

上一篇介紹了傳令兵「武差爺」，現在來介紹祂的搭擋「文差爺」。這兩位小將軍都是主公的傳令兵，但是在出軍之前，要先由「文差爺」從神明手上接過軍令，再由「武差爺」傳達給所有將爺。

粉臉的文差爺。（圖：Ba-Jia-Jiang，Taiwan’s-Eight-Generals.jpg）

「文差爺」在衣著上與「武差爺」一樣，都有虎紋披肩，手中持拿令牌，台南「吉字派」也會多揹一把寶劍。臉譜因各流派不同而有所差異，但最常見到的是「粉臉」，類似歌仔戲裡面的小生，或是近似謝將軍臉譜的「小蝙蝠臉」，「小蝙蝠臉」是個統稱，是指在雙眼上下以黑筆描繪出燕子或鯉魚的型狀的對稱臉譜，額頭有一個紅色的文字或線條。

有開臉的文差爺。（圖：pinterest）

有些將團沒有「文差爺」這個角色，根據筆者多方的田野調查，發現原來背後藏著一個故事：

在很久很久以前（大概多久不確定，但應該是清代吧），一位小朋友因為喜歡八家將而拜入了某家將團。這位小朋友努力練習，他對步法的熟悉已經是家將團內數一數二的，但家將團的老師父卻無論如何都不讓他上場。其實老師父身懷「看相」之術，知道這位小朋友命格不夠硬，若真的讓他開臉扮神會立刻魂歸西天，因此一直不讓這位小朋友上場。

某日，家將團因慶典要出軍，這位小朋友無論如何都想開臉扮將，老師父怎麼勸都勸不聽。老師父知道此乃命中注定，不可強求，就讓這位小朋友開臉扮演「武差爺」，在小朋友開臉跳完「武差爺」之後，當晚就無疾而終。該家將團為了紀念這位為了夢想連命都可以不要的小朋友，就另外創造了「文差爺」這個角色。

右邊的文差爺手持令牌。（圖：Ba-Jia-Jiang，Taiwan’s-Eight-Generals）

有「文差爺」的家將團，據說就是從這個家將團分枝散葉出去的；而大部分的「文差爺」只開「粉臉」，聽說也是跟這位「文差爺」先前是凡人的身分有關。

文差爺的臉譜在雙眼上下方呈現三角型，與謝將軍相近。（圖：RichJMatheson）

沒想到一個「文差爺」背後都有這麼多的故事，大家是不是更想看下去了呢？

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（五）－也是主公傳令兵「文差爺」