保庇 NOW》八家將系列（三）－八家將指揮官「刑具爺」

刑具爺是將團的指揮人物，由於有開臉後不能說話這種規定，所以將爺們的行軍指示、排陣、動作，都需要靠刑具爺以刑具的聲響來指示，祂只要一個腳步踏錯，後面整個將團都會亂掉。

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刑具爺又稱「什役」、「雜役」，有些將團甚至不開臉扛著扁擔就上場，但不要看到名子內有個「雜」字又不開臉就覺得人家是雜魚，我告訴你，刑具爺很重要！沒有祂，八家將哪裡都去不了！

戴斗笠、穿蓑衣、扛著刑具的開臉刑具爺。圖片來源：pinterest



若是有開臉的刑具爺大多頭戴斗笠，臉譜為有獠牙的鬼王臉，肩膀上的扁擔掛滿各式刑具，有手銬、枷鎖、刀、斧，有時數量高達數十種，當然都是縮小版的，避免刑具爺太累，因為將爺們出軍往往都是一整天，但有些老將團的刑具重量會超過十公斤，能跳這個位子還必須有強健的體格。有些將團的刑具會用白鐵打造，看起來令人心中發寒。

早期的刑具擔。圖片來源：奇摩拍賣



刑具爺是將團的指揮人物，由於有開臉後不能說話這種規定，所以將爺們的行軍指示、排陣、動作，都需要靠刑具爺以刑具的聲響來指示，祂只要一個腳步踏錯，後面整個將團都會亂掉，所以擔綱這個角色的人都要有非常高的專注力、判斷力、以及警覺性，很多將團的刑具爺都是資深的老前輩扮演，或直接由將團負責人擔綱。

沒有開臉的刑具爺。圖練來源：駕前八家將-嘉邑七境外押場如意振裕堂

因為將團流派不同，有些刑具爺不開臉或甚至直接穿著便服就扛著扁擔上場，所以刑具爺被關注的機會遠比其他將爺來的少。但這幾年許多將團非常重視刑具爺的存在，在開臉的臉譜與裝扮上都非常用心。

臉譜有畫出獠牙的刑具爺。圖片來源：將神演義



有些將團認為刑具爺不算「將」，這個觀念其實不太正確，因為一個家將團中若少了刑具爺，哪裡都去不了，也無法有效而迅速的排出各種陣型，所以刑具爺可以說是一個家將團的前線指揮官。

本文經授權轉自保庇 NOW 八家將系列（三）－八家將指揮官「刑具爺」