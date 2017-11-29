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保庇NOW》八家將系列（九）－「黑面神煞」范將軍

范將軍的臉譜並沒有固定形式，但大多以黑色、紅色為主，偶爾有綠色，空隙處以白色填滿。黑色主要表現出范將軍黑猿精的身分，紅色則代表范將軍性格爆烈如火，因此常以「血盆大口」、「火焰眉」來呈現，也可看見「獠牙」、「古錢紋」的表現形式。
作者： 保庇NOW
2017-11-29 15:06
 | 2017-11-29 15:06

保庇NOW

范將軍本名范無救，又稱「八爺」、「二爺」、「矮爺」，與祂的好友謝將軍組成八家將中最強的二人組，總之，有范將軍就有謝將軍，有七爺就有八爺。

手持虎頭牌的八爺。圖片來源：Flickr。拍攝者：YiKuen Tsai
兩位將軍的組合在各地廟會都是不可或缺的，光是大神尪仔的表演就已經十分精采，在八家將團內，要扮演范將軍更有許多眉眉角角。

范將軍臉譜以黑色為主。圖片來源：godsoftaiwan

據說范將軍是修煉得道的黑猿精，所以范將軍的扮演者需要精通猴拳，頭戴黑色無常帽，服飾與臉譜都以黑色為主，與謝將軍型成強烈對比。

綠色底、古錢紋的范將軍臉譜。圖片來源：Flickr。拍攝者：Arthur-Pan

范謝將軍、甘柳將軍組成「前四將」，是八家將內的攻擊主力，也就是主力重砲手，被祂們盯上的妖魔鬼怪哪裡都別想去。

以紅色表現火焰的范將軍臉譜。圖片來源：Flickr。拍攝者：Arthur-Pan

八家將最顯眼的兩個角色就是范謝將軍，這兩位是將團的焦點，通常都是老師父或老前輩才有資格扮演，一個將團的好壞也可以直接從范謝將軍的身段演出來評論。

范將軍與謝將軍是八家將內的焦點。圖片來源：pinterest

范將軍的臉譜並沒有固定形式，但大多以黑色、紅色為主，偶爾有綠色，空隙處以白色填滿。黑色主要表現出范將軍黑猿精的身分，紅色則代表范將軍性格爆烈如火，因此常以「血盆大口」、「火焰眉」來呈現，也可看見「獠牙」、「古錢紋」的表現形式。

范將軍的法器是虎頭牌。拍攝者:莊勝雄

范將軍的法器是「虎頭牌」，上面的文字是「賞善罰惡」或「除暴安良」，由各將團自己決定。

白鐵製虎頭牌。圖片來源：新嘉慶藝坊-宗教用品館

虎頭牌除了代表八家將奉神明命令捉鬼除妖的權威，也是一種奇門兵器，有木刻也有白鐵打造。

雖然范將軍很兇，但祂只對惡鬼和惡人發狠，平常時的八爺是很可愛的，常常跟七爺玩起躲貓貓和肩搭肩。


還有愛的抱抱。

本文經授權轉載自保庇NOW 八家將系列（九）－「黑面神煞」范將軍

保庇 NOW

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