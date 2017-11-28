自由開講》這樣的大學算「大學」嗎？

展昭

據報導，為加速轉型正義進程，數個學生團體27日上午於教育部前召開聯合記者會，宣佈目前已串連11間大學聯合發起拆除蔣中正銅像行動，將在本學期末共同在各大學校務會議中正式提案拆除銅像。

目前已有台灣師範大學、臺北商業大學、輔仁大學、政治大學、東吳大學、中興大學、嘉義大學、交通大學、陽明大學、成功大學與中山大學等11間大學校園的學生表態參與。其中台灣師範大學、臺北商業大學、輔仁大學等校已經將蔣介石銅像請出去，然而不少大、中、小學校園，甚至公共場所還是有獨裁者銅像，實在很荒謬！畢竟校園與公共場所之所以有蔣中正銅像，都是以前國府以行政命令所為，是野蠻行為，並無法源或民意基礎。

蔣中正銅像退出校園，讓全民面對轉型正義（朱晏辰提供）

這次串連由長期關心轉型正義、重視二二八事件的學生團體「共生音樂節」發起，該團體總召徐祥弼指出，轉型正義不是有無的選擇，而是一種價值的追求，是對於真實與正義的重視。徐祥弼批評，雖然民進黨已上台，但是《促轉條例》卻因為某些人的一己之私，而變成協商的籌碼，讓年邁的受害者必須自己去找國民黨協商的時候，只能看到民進黨中政治意志的淪喪。國民黨已是少數黨，民進黨還「鳥」它們甚麼？做就對了！

民進黨應以其人之道反制其身，由行政院行文給各機關學校，全面清除蔣殺人魔的銅像，且總統府立即公布兩蔣墳墓的處理方法，不能再將他視為「神」，屍體該埋就埋，該火化就火化，否則難道死人還會「復活」不成？國民黨與蔣家這種處理方式，已經讓蔣家第三代年紀輕輕就紛紛走掉，難道希望下一代也如此嗎？有何好處？

蔣經國表面上裝作十分節儉，卻很會「造神」，無非是合理化自己執政的正當性，否則怎麼會同意蓋世上最雄偉的中正廟？有需要派國家衛兵二十四小時守衛嗎？蔣介石會比希特勒、毛澤東與史達林偉大嗎？為何台灣擁有世界上最多的獨裁者銅像與最雄偉的紀念堂？成大校園不只有蔣介石銅像，其校區還取名「光復」，那麼多名教授，尤其是法學教授，解嚴後已經三十年，卻無人對獨裁者存在於校園提出異議，是否很丟臉？這樣又如何在課堂上教育學生自由、民主與人權的理念？豈非笑話？

雄中、南一中與南女中均已將獨裁者銅像請出去，其它中北部明星高中怎都無動靜？每天師生對獨裁者銅像存在於校園，視而不見，習以為常，還把國民黨黨歌當國歌唱，校歌也都充斥黨國意識形態，這不是臣服於威權的奴才或順民又是甚麼？這樣即使升學率很高、獲獎無數、「三冠王」或「五冠王」一堆，又有何榮耀可言？有些學校每年校慶時，只會以搞笑方式，將獨裁者銅像做各種變裝秀，又有何意義？為何全校師生不進行辯論與公投以決定獨裁者銅像之去留？留這樣的銅像有何教育意義？校園銅像理應是一校之精神標竿，而蔣介石有何值得全校師生學習的？校內公投是學習校園民主最重要的一課，否則只是教死書與讀死書而已◇

許多國民黨人面對各界質疑蔣介石的功過時，總是要大家向前看，不要向後看，或說拚經濟比較重要，不要以政治力介入，其實當初行政院以公文行文各校辦理豎立獨裁者銅像，難道不是政治力介入嗎？東吳大學更可笑，說該校的蔣介石銅像是「無主」之物，校方「無權」處理，學生問：「如果是垃圾給學校，學校不能丟掉嗎？」校方一時啞口無言，可見東吳也是沒有是非與道德勇氣的學校，這樣能說是大學嗎？後來經由學生查詢，東吳大學的蔣介石銅像是四十年前夜間部畢業生所捐贈，是他們心肝情願捐的嗎？難道撤不撤還須經過校友的同意？試問，德國、東歐與俄羅斯政府或學校，是否也要問問當初「捐贈」的人是否同意才會撤走獨裁者銅像？

如果轉型正義不重要，德國與波蘭等歐洲國家為何持續進行轉型正義二十幾年？有影響其經濟發展嗎？國內一些蛋頭學者與藍營政治人物，是否掩耳盜鈴、自欺欺人？轉型正義是教育師生明辨是非與道德勇氣的重要，否則就是是非不分、和稀泥的奴才，這樣的學校與師生好意思說在追求真理嗎？

（教師）

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