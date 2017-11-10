自由開講》小英為何老是請宋當APEC代表？

郭敬

宋楚瑜又風光代表蔡英文出席今年的APEC高峰會，只是令人納悶的是，沒有其他人選嗎？不能輪流嗎？起碼呂秀蓮也當過副總統，英語也不錯，有國際觀，更有台灣主體觀念。選宋當代表與選連有何不同？都是大中國意識形態濃厚的人物。小英是否因為宋在去年「助選」有功，感激在心，所以念念不忘？

APEC領袖代表宋楚瑜（右）與美國國務次卿向農（左）舉行雙邊會談。（外交部提供）

去年宋楚瑜在第一場辯論會中，回應蔡英文娓娓道來的陳菊遺書；宋楚瑜說：「民進黨對台灣民主曾經有過貢獻，但是國民黨難道就沒有貢獻嗎？」宋楚瑜更強調，他在這歷史過程付出很多，不計個人毀譽和利害，造就台灣總統直選、終止萬年國會、廢掉刑法第100條，台灣終於可以不再用意識型態抓人，終止政治犯，「走出戒嚴、走向民主，宋楚瑜曾經奮鬥過。」



宋楚瑜說得很輕鬆，其實他在蔣經國去世之前，可真是「大內高手」，對民主改革運動與本土文化的打壓，可謂不遺餘力，只是他比馬英九聰明，懂得看趨勢而見風轉舵，即時站在民主改革的一方。他或許已經忘掉過去所為，但是歷史的白紙黑字記載得很詳細，功與過留待後人評價。



眾所周知，戒嚴時期，國民黨所有政策都是一言堂，是由姓蔣的一人說了算，其他人如同滿清官吏一樣都是「奴才」，奴才做事當然都是看主子臉色，有時會積極表現以求主子提拔，不論是外省籍或本省籍人士，都一樣看主子臉色是從。



如果當初沒有發生美麗島事件，以及後來的林義雄家屬、陳文成與江南命案，蔣經國即可能效法其老爸與中國歷代皇朝方式，將位子傳給自己兒子、延續中國「優良」法統。所以說，國民黨的民主改革，是被形勢所逼，絕非其主動想做，否則世上哪有戒嚴長達四十年的政府？幾年前，美國參議員索拉茲夫人來台灣訪問時就說：「民主不是自動從天掉下來，是民眾奮鬥犧牲所爭取到的。」可說是真知灼見。遺憾的是，目前有許多人不懂得感恩，尤其是藍營人士，善於亂用言論自由誹謗他人，也不知珍惜民主，一直戀戀不忘當「奴才」時的「榮光」，繼續歌頌以前ROC與現在PROC獨裁者的「偉大」！



宋楚瑜和馬英九有很多雷同之處，都是領中山獎學金留學，擁有高學歷，回台後第一份工作都是當蔣經國秘書，沒有基層經驗，之後就分別擔任黨政高官，只因都有一位「好爸爸」，也一樣為了選舉才學台灣話。除了都曾擔任蔣經國秘書外，他們的公務員資格也都是來自黑官漂白的甲等特考。此外，宋與馬兩人都支持統一，要做台灣人，同時也要當中國人，但是兩人的子女一樣都擁有美國籍！



在台灣民主發展的道路上，他們兩人也都站在反民主的一方，但是後來宋早一點覺悟，在蔣經國去世後，選擇站在民主改革一方，馬則繼續反改革好幾年才「開悟」。最著名的事件莫過1991年刑罰二條一「思想叛亂罪」的廢除、國會全面改選與總統直選，馬始終堅持不能廢也不能改，因為他「深謀遠慮」，擔心未來如果有人公開說要推翻阿歐西、槍殺總統或在台灣舉中共的國旗時，屆時政府怎麼辦？他還說，如果國會全面改選或總統由台灣民眾直選，屆時阿歐西如何代表全中國？真不知他的哈佛大學法學博士是怎麼念的？



或許是宋比馬早一點覺悟，響應在野黨的民主改革，所以即使連選幾次總統都沒有當選，仍然獲得不錯掌聲，也因此受到小英委任當APEC代表吧？當然也可能由於宋與馬都具有統一與中國人思維，又幾次訪問中國，比較能為中國當局所接受。





（教師）

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