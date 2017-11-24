自由開講》期勉賴揆多做善事

◎陳嘉霖

行政院長賴清德出席長照專線記者會時，針對目前照顧服務員薪資過低的困境，以「做善事」的觀點來期勉第一線照服員要克服辛苦的長期照顧工作。本文認為，照服員在長照體系中扮演重要的角色，不僅要具備專業技能，在內在人格上也需具備良善的特質，是令人敬重的職業。

行政院長賴清德出席長照專線記者會時，針對目前照顧服務員薪資過低的困境，以「做善事」的觀點來期勉第一線照服員要克服辛苦的長期照顧工作。（資料照，記者廖振輝攝）

不過賴揆是以行政院長身分出席衛服部記者會，並非宗教領袖或是人文精神導師，世俗職責之外的道德開示似乎不是他的本分，與其費心詮釋長期照顧工作的功德觀點，不如自己多做些「善事」。

什麼是賴揆應該做的善事？當然不是要賴揆去從事一個月三萬元的照服員工作，也不是走馬看花式的探視弱勢族群。而是要以政府最高行政首長的身分（至少名義上是）做好治理工作。政府的善、官員的善是「善治」，善治是使公共利益最大化的社會管理過程，有效率且公正的制度手段以滿足人們的需求。賴清德最應該做的善事，就是公共事務的善治。

以長期照顧體系與制度而言，我國仍距離善治的標準很遠。整體架構的長照相關法令未完備，政府、私部門、非營利部門與社區之間的整合未健全，照服員的人才培訓、勞動條件與保障制度也沒有達到應有的水準，將這些牽涉公共利益的事務做到最佳的管理，是賴揆應積極帶領政府做的「善事」，而不是要求第一線的照服員扮演活菩薩的角色來彌補政府的失能。

（台聯黨政策部主任）

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