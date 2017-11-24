自由開講》「私校轉型及退場條例」草案通過是劫民濟富！

◎高教工會-亞太分部;亞太創意技術學院教職生自救會

昨日（23日）賴揆拍板「私校轉型及退場條例草案」，條文中規定，政府將設置基金作為私校轉型及退場用途，這是赤裸裸的「劫民濟富」政策。

私校每年總經費中，5%到10%是來自教育部提供的獎補助款，教育部每年提供私校逾31億元的獎補助款。以104年為例，淡江、輔大、逢甲、銘傳、東海、實踐、中原、義守、高醫大、北醫大、長庚等11校都拿到超過1億元的獎補助款，其它私立大學每年也都接受教育部的獎補助款。換句話說，私立大學雖然名為私立，私人董事會家族擁有，但實際上是公共資產，涓滴來自民脂民膏。

私立大學辦得好，荷包滿滿，無人追究盈餘去處，但是盈餘卻從未見回饋師生家長，學費一樣是公立大學的兩倍有餘。但是如果辦不好虧損，政府卻還要用民脂民膏撥款給私校董事會，協助其轉型或退場，這是什麼道理！更糟糕的是，如果私校董事會本來就是來演秃鷹的，運用詐術入主奄奄一息的私校，五十億民脂民膏豈不就是羊入虎口！



媒體日前報導的「亞太案」就是活生生的荒謬案例。「怡盛保全公司」資本額只有約1億餘元，教育部竟然相信小公司能夠辦好私立大學，將教育部公益董事託管十多年的「亞太創意技術學院」（16億資產）以一折賤賣，可說是「小秃鷹掠奪大校產」的典型。

日前高教工會控訴亞太創意技術學院辦學，與前校長、教師、轉學生等共同批評，校方去年換新任董事會後，由私人企業接手卻無心辦學，停招特色系所，還強迫學生轉學。（資料照，記者吳柏軒攝）

怡盛保全負責人黃平璋入主後，恐急著回收資金，沒有增添任何新系所設備或師資，但卻離退60位教職員、停招校內11科系、轉走300位學生...，無所不用其極的要把亞太速速辦倒。更誇張的是，黃平璋完全無視私校法規定，一再假借職務上之權力、機會或方法，圖謀其本人或第三人不正當利益：學校警衛撤換為自家保全公司、親自批核學校簽呈公文、採購自家餐廳高價月餅、低價租借學校場地私用等...。

賴揆拍板「私校轉型及退場條例草案」，政府將設置50億基金作為私校轉型及退場用途，這分明是將私校經營不善的責任轉嫁給全民，拿民脂民膏來協助私人企業或財團，既不道德也不正義。

呼籲各黨派立委諸公，嚴審把關「私校轉型及退場條例草案」。我們的建議是：私校辦不好，立即解散董事會。教育部接管後，由派駐公益董事完成退場事宜。如此，涓滴民脂民膏就不會流入私人口袋，全民稱慶。





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