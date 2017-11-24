自由開講》柯文哲是該道歉的

◎展昭

台北市長柯文哲前陣子在接受媒體專訪時，曾脫口說前總統陳水扁是「裝病」而引來外界砲轟，柯文哲為此曾在媒體前公開道歉，只不過口頭上的道歉似乎還不夠誠意，有媒體透露，台北市副市長陳景峻已於今日（23日）南下高雄，將代表柯文哲正式拜會陳水扁，並就「裝病說」風波表達歉意。

有媒體透露，台北市副市長陳景峻已於今日（23日）南下高雄，將代表柯文哲正式拜會陳水扁，並就「裝病說」風波表達歉意。（資料照，記者簡榮豐攝）



柯文哲是該道歉的，畢竟他太心直口快，難免口不擇言而傷人。如日前他因取消重陽敬老禮金，重傷民調，藍綠北市議員多次要求恢復，柯至今仍不願發放，還說，發重陽敬老金是不對的，但在台灣社會每個縣市都在發，「那就是直接買票、討好選民」。柯文哲說扁是「裝病」，不無討好藍營選民之嫌。



基本上扁的狀況與宋楚瑜的興票案類似，都是將政治獻金當作自己財產的一部分，所以認為怎麼用，是他們的自由權利，別人無從置喙，只是道德上給人觀感不好。一般民眾認為國民黨是貪腐「祖師爺」，無可救藥，但是對民進黨求全責備，無法容忍民進黨人有道德上的一點瑕疵，所以發現扁家也有此行為，自然無法容忍，忘了阿扁起碼比國民黨任何總統好甚多。



兩蔣任內的自由、民主、人權與法治是不及格的，有如當「皇帝」，全國各處均有其別墅與行館，國家與人民的財產可說都是他的，何必官商勾結與貪汙？所以給人很「清廉」的感覺，而忽視他們任內對自由、民主與人權的摧殘，有多少人被搞得妻離子散、家破人亡？最顯著者莫如二二八事件、白色恐怖、孫立人與雷震案，美麗島事件、林義雄家屬與陳文成命案等。殘忍若此，藍營人士尚且對他們歌功頌德，為何認為扁只涉嫌貪汙就該被關到死，有道理嗎？國民黨自己不是貪腐祖師爺嗎？否則怎麼說明其龐大黨產與高官家產的來源？高官怎麼還有臉領十八趴？



藍營人士認為，蔣介石「打贏」抗日戰爭，以及「收復」與「保衛」台灣，所以配稱成為「世界偉人」，說起來連豬都會偷笑。試問，八年抗戰期間，蔣介石把部下當炮灰、自己卻不斷「轉進」，最後龜縮在四川天險保護中，當年若無美軍的浴血跳島作戰與原子彈的轟炸，以及飛虎隊的支援，國府被日本消滅只是時間問題。反觀史達林沒有外國部隊的支援，卻能反敗為勝，甚至佔領德國，功勞會不如蔣介石嗎？而今俄羅斯與東歐可以看到任何一尊他的銅像嗎？



再者，蔣介石只是受麥帥委託暫管台灣，怎麼能說「收復」」？自己連大陸都無法保衛，又如何「保衛」台灣？當年若非韓戰爆發，蔣介石早已經有逃亡他國尋求政治庇護的準備，他怎麼有心留在台灣？蔣介石還曾經將日本作為其逃亡首選的國家，因為當時美國在日本駐軍。日本對中國傷害這麼大，蔣介石還打算這麼做，像話嗎？後來還用日本退將組成的白團當軍事顧問，協助孫立人在台所訓練的新軍，才能守住金馬，功勞卻都算在他身上！



蔣經國是有一點政績，但是能掩蓋其摧殘自由、民主與人權的事實嗎？馬也無法與扁相提並論，因為他無論是在北市長或總統任內，政績乏善可陳，最顯著的「政績」是不斷幫公務員加薪以維護其政權，卻無視國家已經債台高築。至於其人格與操守，也並沒有比扁高尚多少，如北市長任內的特別費案、富邦併購北市銀案，總統任內以政治力干涉扁案，以及最近獵雷艦弊案等，能說與自己無關嗎？國民黨人最會假清高，批評別人最在行，檢討自己最薄弱。



論政績，扁也不差，如員山仔疏洪道、雪山隧道與高鐵等重大建設，其中只員山仔疏洪道一項就幫政府節省數百億元，且員山仔疏洪道使數十萬民眾免於淹水之苦，功勞比會小蔣差嗎？阿扁任內，社會福利上編列老人與老農年金，教育上實施以台灣為主體的同心圓教育，在總統任內沒有政治迫害過任何一人，薪資自己減半並自動繳回總統專用的國安密帳，如此阿扁會比兩蔣與馬可惡嗎？與兩蔣或馬相較，藍營人士是否能捫心自問，阿扁受到這樣的待遇是公平的嗎？



總之，柯文哲是該道歉的，因為縱使扁有過錯，但是無論政績或人格，都比兩蔣與馬好甚多，不該受到這樣不平等的待遇。



（教師）

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