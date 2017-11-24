自由開講》是誰下令撥款，責任就該由承擔

◎郭靖

海軍獵雷艦案延燒，國防部22日公布第一波懲處名單， 共懲處28人，包括現任及前任海軍司令黃曙光、李喜明（ 現參謀總長）、陳永康及現任副部長蒲澤春等4名上將。 28人次中最重懲處為「記過兩次」， 國防部也強調後續若還有明確事證，不排除繼續究責。

國防部22日下午舉行記者會，公布獵雷艦案第一階段懲處名單，由發言人少將陳中吉（左1）、國防部總督察長室軍紀督察處長少將莊惠安（左2）出面說明。（記者黃耀徵攝）



這些高官是難辭其咎，然而其他政府官員呢？ 特別是上百億貸款跑到哪裡去，始終沒有交代， 人民的存款與納稅錢就這樣被汙走而無下文嗎？ 為何大家還要繳稅或存款在這些銀行？ 為何沒有人再帶頭上街示威遊行，抗議政府相關官員的貪腐無能？ 罪魁禍首有那麼難查嗎？



昔有拉法葉，今有獵雷艦弊案，金額都是上百億元以上， 人性的貪婪由此可見，尤其是這些國民黨的人馬， 在黨國一體的庇護下，許多人胡搞亂搞，貪而無厭， 把國庫當提款機，哪管其他人死活？ 高階將官在職待遇與退休撫卹都高人一等，有些人還如此貪婪， 實在很不像話，不抓出害群之馬，還有公道嗎？ 這些高官與將官可知自愛嗎？



不久前，國民黨籍的陳庚金不就呼籲公務員要「能撈就撈， 能混就混」嗎？拉法葉與獵雷艦弊案就是這樣的例子。 相信許多國民黨人又會將這些弊案怪罪在李登輝、阿扁、 小英或其他民進黨人頭上，可說是做賊喊抓賊，令人不齒。 難怪許多人都說，國民黨如果不倒，甚至被掃進歷史垃圾堆中， 也未免太沒有天理了！畢竟國民黨的貪瀆是有國際「認證」的， 如當年美國杜魯門總統曾經批評孔宋家族一家都是賊。



有網友說，十幾年前，我就聽到國軍研發飛彈的人員向我炫耀， 他把飛彈技術賣給中共解放軍，拿了一兩百萬，得意洋洋。他還說， 七八年前，公司的新同事，退伍少校，他說他退伍的原因， 是他的學長們爭相把中華民國國軍的機密賣給中共解放軍。 一個機密只賺五、六萬元，卻可能害死大量的中華民國軍人。然後， 退休俸領最多的也正是這些人，卻還有臉自稱是「八百壯士」嗎？



是誰下令撥款，責任就該由承擔，不是很清楚嗎？ 以前馬政府可以將扁家金錢流向查那麼清楚， 小英政府怎麼無法查清楚是誰該負責任？ 主人付託給你們的權力是否睡著了？除非是白癡， 否則沒有人相信國民黨是無辜的！關鍵在軍隊是否國家化， 因為軍隊如果還沒有國家化，貪污事件將此起彼落。 看看目前的所謂國歌與軍歌，就可知道軍隊是否已國家化。

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（教師）

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