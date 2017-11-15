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漫遊藝術史》西方風景都在畫什麼？十七、十八世紀篇

因為這些攤在陽光下的土地顯示了土地的區分、持有和利用：哪處是休耕、哪處是放牧、哪處可以依法租貸給中下階層進行土地勞動行為、哪處又可以打獵，全都一覽無遺。
作者： 漫遊藝術史
2017-11-15 14:47
 | 2017-11-15 14:47

【圖 1】Claude Lorrain, Pastoral Landscape: The Roman Campagna, 1639. Oil on canvas, 101.6 x 135.9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

「風景」或「地景」（Landscape）在西洋藝術史中，是一個明確的概念及類別。一般多視十七世紀羅倫（Claude Lorrain）【圖1】或普桑（Poussin）的作品作為經典的表現。另有威尼斯畫家加爾第（Guardi）或坎納列多（Canaletto）的運河風光，也是西洋風景畫早期的代表。十七世紀的荷蘭發展了迥異於巴洛克風格的藝術，表現平原、河岸，且天空常佔據畫面近四分之三的比例【圖2】。然而，有些學者不認為十七世紀是風景畫類的起始。研究文藝復興藝術的學者，關注當時繪畫裡僅做為「背景」的零星風景摹寫，於南北方皆有發現（此處南北以阿爾卑斯山為界；南方舊教、北方新教）。在南方，從馬薩齊奧（Masaccio） 到法蘭切斯卡（Francesca）的作品，都有具體的風景摹寫，組構出可以辨認的一個空間（1）。在北方，以范艾克（Van Eyck）為首的極細膩畫風，連遠處的樹木山陵或建築細節，都清楚呈現，蔚為風尚，後進畫家皆努力模仿之【圖3】。

【圖 2】Albert Cuyp, View on a Plain, c 1644. Oil on oak, 48 x 72.2 cm. Dulwich Picture Gallery, London

【圖 3】Jan van Eyck, Detail of the background in the inner central panel of the altarpiece in the cathedral, c.1432. Oil on Panel. 146.2 x 51.4 cm （each）, Cathedral of St Bravo, Ghent

到了十八世紀，風景的概念活躍起來，關於風景的文化意義和社會實踐，在社會各階層中展現，並與單純講究繪畫表現的專業風景畫平行發展。例如，上流社會子弟財力雄厚，一生必定親炙古羅馬遺跡，稱為壯遊（Grand Tour），亦含德、瑞、今荷比盧等。打卡之餘其實舟車勞頓，翻閱史料還可見外國貴公子抱怨義大利食物的敘述（2）。中下階層無福消受，只得購買各式版畫再現的風景畫，或國內風光、或義式風情，聊備一格。若是國內風光，以英國為例，蘇格蘭和威爾斯的高山（其實最高也才1300多公尺）常是表現主題，也有英國人民自行前往這些地方旅遊賞景，是當時常見的一種生活美學實踐。

另外，起源於英國貴族間，對於自家花園該如何建造，展開庭園造景的討論（3）。一開始貴族們仍奉羅倫的繪畫為圭臬：起伏的地勢、如支柱般撐起畫面兩端的大樹、以及一或二個希臘羅馬式的廢墟。這般費心安排，只為追求一句讚美─「如畫式」（picturesque），該字本來的意思是：「看起來像一張畫」。因此，自然物件（偶見人造物）在這場造景運動中，明確地被賦予一個任務，組構出大師羅倫式的風景。後來的花園造景運動，不再只有「如畫式」一個標準，但也大都追求看似自然的狀態，沒有刻意修剪的花叢、簇擁掩映的大樹等。這讓英式花園和法式花園從此分道揚鑣；後者以凡爾賽宮花園為代表，以一望無際的氣勢、幾何式修剪的灌木、區隔鮮明的植栽為特色。

【圖 4】Joseph Wright of Derby, Sir Brooke Boothby, 1781. Oil on Canvas, 148.6 x 207.6 cm. Tate Britain

就十八世紀專業畫家的風景表現而言，早逝的華鐸（Watteau）畫出貴族野宴的奢靡，賦予自然風景一種特定的社會身分。而蓋茲伯羅（Gainsborough）的風景常以溫和滋潤的色調呈現：田園風情不過於艷陽高照，蒼鬱林地也不會冷峻陰森。若要談論十八世紀學院派整體的風景表現，各國未有如十七世紀般遍地開花。浪漫主義美學將大自然視為雄渾（sublime）或恐怖（horror）的題材，而當時新古典主義（Neo-Classism）與歷史畫（History Painting）這兩大流行，似乎已經將田野、山川、園林「定格」為布景、舞台，名流人士於其中可觀可遊、或坐或臥【圖4】。遠在大西洋另一端的美國畫壇，平行移植歐洲的品味，盛行歷史／敘事繪畫，但遠處風景皆取材自美國本土壯麗河山，大塊文章之勢更勝歐洲。

十八世紀的風景概念似乎很自由，有的是平面的的風景再現畫作，有的是環繞人們的真實風景。社會大眾可以在兩者間各取所好。對於文化地理學者來說，「風景」的概念從來不是純粹的自然，而是屬於人文的部分。因為當人們站在一處山頭，望向一片景色，觀看、讚嘆的同時，這處自然之地就已納入人類的文化活動範疇（4）。也就是因為這樣的看法，使得西洋藝術史裡的風景畫不斷地在跨領域的學問間被研究著。例如，若用歐陸田園風景畫的標準（如魯本斯），英國的田園畫作常是「空無一物」的狀態：僅僅有起伏的地勢、田埂或石塊籬笆所區隔的簡單線條，配上羅倫式大樹和幾朵雲而已。與魯本斯的大作相比【圖5】，沒有前景的泥濘肌理和肥碩家畜，亦沒有中景的農事繁忙，更沒有遠景的豐富天相。但是對於英國經濟史學者來說，這樣的「空無一物」其實足矣。因為這些攤在陽光下的土地顯示了土地的區分、持有和利用：哪處是休耕、哪處是放牧、哪處可以依法租貸給中下階層進行土地勞動行為、哪處又可以打獵，全都一覽無遺。

【圖 5】Peter Rubens, Landscape with a Rainbow. c. 1636. Oil on oak, 135.5 x 233.5 cm. Wallance, London

這類研究中，常提及的是「圈地運動」（Enclosure）。在此法案前，無封地的百姓可以在貴族的土地上撿拾木柴、採集野果或蘑菇，但不得耕種或放牧，圈地法案通過之後則不行。這些物產看似微薄，一旦失去供給，對下層人民影響甚鉅。而許多英國田園風景繪畫，常逃不過經濟史學家鷹眼般的鑑定，得到了美學之外的經濟史詮釋（例如，蓋茲伯羅的「安德魯夫婦」，【圖6】）。而十九世紀的風景畫，無論描繪都會綠地或城市邊陲，大筆的房地產資料顯示土地和建物的持有流向了新興資產階級：工業家和實業家，這可又是一筆新帳要算。在經濟史學者耕耘下，後進學者如我於研究此領域之初，常歎英國地景繪畫之研究，重視「地」（land）的歷史似乎猶勝「景」（-scape）的賞析（5）

【圖 6】Thomas Gainsborough, Mr and Mrs Andrews, c.1750. Oil on Canvas, 69 x 119cm, National Gallery, London

更豐富的十八世紀風景，他集再敘。

（1） A. Richard Turner, The Vision of Landscape in Renaissance Italy （Princeton: Princeton University Press, 1974）

（2） Jemery Black, The British Abroad: The Grand Tour in the Eighteenth Century（Stroud: Sutton, 2003）食物的部分見第六章。

（3） Uvedale Price, An Essay on Picturesque, as Compared with the Sublime and the Beautiful; and, on the Use of Studying Pictures, for the Purpose of Improving Real Landscape （London: J. Robson, 1794）

（4） John Wylie, Landscape （Oxon: Routledge, 2007）

（5） Ian Waites, Common Land in English Painting, （Woodbridge, 2012）.

本文經授權轉載自漫遊藝術史：西方風景都在畫什麼？十七、十八世紀篇

漫遊藝術史

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