漫遊藝術史》十八世紀的Google街景地圖：朱塞佩•瓦西的羅馬壯遊

迷路時，第一個會想到什麼？ 不可否認十之八九會讓人想到google map，這個二十一世紀的偉大發明，解救了許多「迷途」的羔羊。然而，早在十八世紀，義大利著名版畫家朱塞佩•瓦西，就已經運用銅版畫作的方式呈現與Google拍攝街景地圖類似的手法，紀錄當時的羅馬街景，兩者之間有著異曲同工之妙。

漫遊藝術史

二十一世紀的偉大發明­­­­­──Google Map，讓我們不用再拿著複雜難懂、收納不便的紙本地圖艱辛找路，而其中人們愛用的「Google街景地圖」，只要動動手指在手機地圖上拉一拉，真實的街道場景便映入眼簾，使得不太會認路名的人，也能靠著實景地標，依照相對位置推敲出目的地在哪裡。而Google拍攝街景地圖的方式，是開著一台配有照相記錄功能的車子，邊開邊拍，記錄下開過當下的街道，也因為如此使得許多像「Google地圖的奇蹟，主人淚見過世的愛貓」、「Google地圖街景意外拍通緝犯」這樣的新聞，頻頻出現在新聞報導中。這樣透過地圖觀看街景的技術，讓人不得不感嘆現在的科技實在是日新月異！

然而，十八世紀的朱塞佩•瓦西（Giuseppe Vasi），早就已經這麼做了。

朱塞佩•瓦西，是十八世紀義大利著名版畫家。1710年出生於西西里島，1736年移居羅馬。從1747年到1761年間，他出版了《古今羅馬的壯麗》（Delle Magnificenze di Roma antica e moderna）套書，內容共10卷，包含241幅表現羅馬景觀的銅版畫作品。而這套銅版畫作品與Google街景地圖所拍攝的街景照片，兩者之間有著異曲同工之妙。

由美國俄勒岡大學（University of Oregon）與蓋蒂基金會（The Getty Foundation）合作建立的網站──「意象城市：朱塞佩•瓦西的羅馬壯遊」（Imago Urbis: Giuseppe Vasi’s Grand Tour of Rome），研發了一套網路地圖，把坐在電腦前的我們快速拉進十八世紀的義大利，彷彿乘坐時光機回到過去，並展開了一場特別且充滿歷史味道的「羅馬壯遊」（1）。

「意象城市：朱塞佩•瓦西的羅馬壯遊」網站中的這套地圖，運用了與瓦西同輩的義大利建築師──喬凡尼•巴蒂斯塔•諾利（Giovanni Battista Nolli, 1701-1756）於1748年所繪製的羅馬地圖（La Pianta Grande di Roma）（2），作為搜尋位置的資料庫。

諾利所繪製的羅馬地圖，作為搜尋位置的資料庫。（照片源自於網站）

只要點一下諾利地圖上的街道位置或建物標記，便會跳出瓦西銅版畫所描繪的十八世紀相對應羅馬城各地之景致。而這套地圖更特別的地方在於，只要點下方有照相機圖示的展示照片（Show photo）按鈕，便會跳出二十一世紀羅馬城市相對應的位置景觀照片，我們除了能透過地圖比對出古今街景不同外，這些從古至今依然存在的建築物，經過時間的洗刷之下仍然屹立不搖，更加令人讚嘆。

現今的「人民廣場」（Piazza del Popolo） 之貌，依然維持著兩百多年前銅版畫《人民廣場與埃及方尖碑》（Piazza del Popolo con Obelisco Egizio）中的模樣。（照片源自於網站）

除此之外，銅版畫中更是暗藏著玄機。

從這個便利的建物細節說明功能鍵，我們能夠輕鬆得知，這張人民廣場銅版畫右側是奇蹟聖母堂（Santa Maria dei Miracoli），左側是聖山聖母堂（Santa Maria in Montesanto），而中間的長柱則是埃及方尖碑（Obelisco Egizio）。（照片源自於網站）

但也有一些十八世紀的地景樣貌，現今已經不復存在了，還好，我們還能透過瓦西的銅版畫作品，遙想當年的景致風貌。

倫加拉的柯爾西尼別墅劇院（Tearto di verdure nella Villa Corsini alla Lungara），銅版畫中的建築現在已經完全拆除了，幸虧有版畫保存作為記錄，才讓我們看到當時劇院被鬱鬱蔥蔥的植物簇擁的景象。（照片源自於網站）

「意象城市：朱塞佩•瓦西的羅馬壯遊」網站中的這套地圖，替後世保存了十八世紀的建築記憶，以及成為研究羅馬城的今昔比對之絕佳豐富史料，除此之外，筆者認為最為好玩的地方在於：如同我們在使用Google街景地圖時，路上的街景人物與剛好被相片記錄下來的事件場景，總會帶給人無比的趣味與驚奇。瓦西的銅版畫中，除了建物以外，街景上人們的活動日常，也十分有趣。筆者最喜歡仔細看版畫中的小細節，會發現瓦西有時會放很多有趣的小插曲在裡面。

這幅《聖貝南西奧與安梭凡諾教堂》（Chiesa dei Santi Venanzio ed Ansovino）某處，藏著頗具趣味的情節彩蛋，你發現了嗎？（照片源自於網站）

來，看不清楚嗎？讓我們放大來看：

畫作角落中似乎發生了一場街頭打架的情景！真令人好奇到底是怎樣的糾紛，會使人失去理智在大街上揮動拳頭？而銅版畫彷彿凍結了時空，讓這場暴行流傳到兩百多年後的今天。但是到底為什麼瓦西要在版畫中安排這麼一個小插曲？我們就不得而知啦！（照片源自於網站）

隔著時空，會心一笑，這種感覺非常奇妙。如同尋寶遊戲般，讓我們一起沿著諾利的羅馬地圖以及瓦西的銅版畫，從中找尋這些好玩的細節，並且深入探索十八世紀的羅馬城吧！

「意象城市：朱塞佩•瓦西的羅馬壯遊」（Imago Urbis: Giuseppe Vasi’s Grand Tour of Rome）

網站網址：http://vasi.uoregon.edu/index.htm

延伸影片：

Giuseppe Vasi’s Rome:

延伸書目：

Tice, James, and James G. Harper, Giuseppe Vasi’s Rome: Lasting Impressions from the Age of the Grand Tour, Oregon: Jordan Schnitzer Museum of Art, 2010.

（1） 壯遊（Grand Tour）是從17世紀中期開始流行於歐洲貴族之間的旅行。他們前往法國和義大利各地跋涉，尋求藝術、文化和西方文明的根源。憑藉幾乎無限的資金，貴族接連數月或數年漫遊各地，他們訂購繪畫，完善自己的語言技能，並與歐洲大陸上流社會交往。總而言之，壯遊是提升社會地位、教育水準，以及體驗新的文化和冒險的機會。

（2） 1748年，義大利建築師喬凡尼•巴蒂斯塔•諾利，為羅馬做了新的城市計畫，他利用精確的數學、測量學等繪製出嚴謹的羅馬地圖。諾利將羅馬的城市地圖依照空間性質以黑白兩色繪製，所有跟上帝或君王有關的空間，如教堂、宮殿、街道、廣場，都是白色的；其他的空間，也就是一般平民住宅，則塗成黑色。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 十八世紀的Google街景地圖：朱塞佩•瓦西的羅馬壯遊