漫遊藝術史》收藏中國：近代英國藏家系列之二 斐西瓦樂•大維德

出生英屬印度孟買猶太富商家庭的斐西瓦樂·大維德，移居倫敦後便開始收藏中國陶瓷。1950年大維德成立藝術基金會，將藏品悉數捐贈給倫敦大學作為教研之用。兩年之後於市中心鄰近亞非學院的戈登廣場 旁，設立博物館供民眾參觀閱覽。他歷時40載傾心集藏的中國陶瓷有1,700餘件，涵括唐宋名窯佳作、元瓷典範名器和明清官窯巔峰之作。

林逸欣

在英國的中國文物收藏領域中，很少有人像斐西瓦樂·大維德 （Percival David，1892-1964）般居於中心地位。出生英屬印度孟買一個猶太富商家庭的他，移居倫敦後便開始收藏中國陶瓷。1920年代大維德首次訪華，學習中國藝術且協助故宮佈展陳設，並繼承父親的男爵頭銜與家族生意。1930年代他加入東方陶瓷學會 （Oriental Ceramic Society），另資助倫敦大學設立第一個中國藝術與考古的教職講席。

之後更於1935至36年間，一手主導故宮藏品赴英舉辦「中國藝術國際展覽會」。在短短4個月之間，就突破40萬的參觀人次。他的中文造詣不僅學養深厚，對於藝術品的鑑賞眼光更是精準。1950年時他決定向倫大捐贈其圖書藏品，且以「大維德中國藝術基金會」 （Percival David Foundation of Chinese Art） 之名，持續贊助中國陶瓷的研究、教育和展示活動。

1950年大維德爵士和夫人拍攝於美國紐約，Photo courtesy Suzanne G. Valenstein and SOAS.（Source: Chinese Ceramics: Highlights of the Sir Percival and David ）Collection.



鼎革之際，珍品盡現

1911年清帝宣統溥儀 （1906-1967） 退位後，也正式宣告大清王朝的結束，但此時卻是中國藝術文物藏家千載難逢的收穫期。在這段政局社會動盪不安的日子裡，大批權貴家族的傳家珍寶，紛紛開始出現在骨董市場之上，尤其來自清宮舊藏的書畫器物頗為常見。為了籌措皇家人員的開銷支出，紫禁城內府的宮廷精品與陳設物件，亦被當作銀行借貸的抵押品或半公開地出售換現。根據大維德夫人所述，大維德在20年代末期曾從鹽業銀行處，收購一批清宮抵押約50餘件的作品。另外他一些與清宮舊藏有關的部份陶瓷，則是間接通過其他藏家之手購得，例如利德爾 （Liddell）、德·福雷斯特 （De Dorest） 和萊布隆德 （Le Blond） 等人。

東方陶瓷學會和倫大教職設立

1931至32年間，剛加入東方陶瓷學會的大維德便在學會中舉行首場論文發表會，主題是「宣德硯台」與「正倉院陶器」。後續亦發表多篇專業文章，而這些研究課題則反映他的收藏興趣所在，也可看出他的研究方法乃是從中國和日本等地吸收直接經驗得來。之後大維德成為學會主席，運籌帷幄組織團體的經營發展。1934年時任大英博物館研究員的陶瓷專家霍布森 （R. L. Hobson，1872-1941），出版了大維德的陶瓷收藏目錄 （A Catalogue of Chinese Pottery and Porcelain in the Collection of Sir Percival David），書中收錄超過200件的作品並附上手繪彩色插圖。此外為了促進中國藝術與考古學的教研發展，大維德在倫敦大學內資助設立專屬教職，作育英才，成為中國藝術史研究在英國扎根的關鍵事件。

中國藝術國際展覽會與漢學研究

1935至36年間在倫敦皇家藝術學院 （Royal Academy of Arts） 所舉辦的「中國藝術國際展覽會」，可說將大維德的收藏聲望推向高峰。身為英方籌辦總監的他，曾多次出入中國參觀故宮，與中方人員密切討論以便從院館收藏中挑選展品。在這場盛大的展覽活動裡，大維德曾出借其個人收藏品331件，其中包括304件的歷代精美陶瓷，數量僅次於來自故宮683件的珍稀國寶。這項傲人成績不僅確立了大維德的藏家地位，其長袖善舞的外交手腕與富有遠見的文化視野，更讓中國藝術得以在英國甚至於歐洲發揚光大。特別是配合展覽所出版的相關圖錄、文章與演講，都呈現出當時歐洲中國藝術史研究的最新觀點。

大維德精湛的收藏成就，並非只建立於其鑑賞眼光之上。因為他精通中文，對於古籍版本的優劣頗具專精，這份才能有助於他對物件的考證研究。大維德曾對明代曹昭所寫的《格古要論》一書探究甚深，此書乃是中國現存早期的文物鑑定文集，完成於洪武21年 （1388）。內容共分3卷13類，包括上卷的古銅器、古畫、古墨跡、古碑法帖；中卷的古琴、古硯、珍奇 （玉器、瑪瑙、珍珠、犀角與象牙等）、金鐵；下卷的古窯器、古漆器、錦綺、異木、異石。大維德的收藏觀點和鑑賞理念深受此書啟發。他身前甚至完成《格古要論》的英譯註解本 （Chinese Connoisseurship： the Ko Ku Yao Lun, the Essential Criteria of Antiquities），並於1971年由後人出版刊行。

博物館成立暨收藏名作

1950年大維德成立藝術基金會，將藏品悉數捐贈給倫敦大學作為教研之用。兩年之後於市中心鄰近亞非學院的戈登廣場 （Gordon Square） 旁，設立博物館供民眾參觀閱覽。他歷時40載傾心集藏的中國陶瓷有1,700餘件，涵括唐宋名窯佳作、元瓷典範名器和明清官窯巔峰之作。例如在宋代汝窯方面，大維德收藏了兩岸故宮之外世上最多的汝窯藏品，例如：〈青釉葵瓣式盞托〉、〈天青釉刻劃雙魚紋橢圓洗〉和〈天青釉鑲銅口長頸瓶〉等等。而元青花作品中的一對〈青花雲龍紋象耳廟供大瓶〉，更是舉世知名的陶瓷精品，並有「大維德瓶」的美稱。瓶上1351年的祭祀銘文，是迄今所知最早具有紀年款識的元青花瓷器。

北宋汝窯〈青釉葵瓣式盞托〉，1086-1125年間。（ © The Trustees of the British Museum.）

元代〈青花雲龍紋象耳廟供大瓶〉，1351年 。© The Trustees of the British Museum.

之前在拍賣市場中引起軒然大波的明代雞缸杯，在大維德的收藏裡亦有一只成化〈鬥彩雞缸杯〉 【圖4】。該作瓷胎骨微露淡黃色，雞群構圖均衡有序，展現出以不透明釉彩來進行多層渲染的高超技法。在大維德收藏的清瓷部份，可見識到盛清康雍乾三朝精湛的窯燒技術和彩飾手法。

這些經典器物作品，成就了世上最為可觀的私人收藏中國陶瓷。2009年在何鴻卿爵士 （Sir Joseph Hotung） 的贊助支持下，大維德的珍藏品遷移至大英博物館的全新專屬展廳中 【圖5】，並附帶研究室以供學者使用。由此大維德的陶瓷收藏再次重煥光彩，激發參觀民眾的欣賞興致，在作品中發現更多有關中國藝術與文化的知識和樂趣。

明代〈鬥彩雞缸杯〉，1465-1487年間。 © The Trustees of the British Museum.

大英博物館大維德中國陶瓷展廳。（攝影: 林逸欣）

參考書目

1、H. Hansford, ‘Obituary： Sir Percival David’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, volume 28, no. 2, 1965, pp.427-475.

2、Stacey Pierson, ‘Private Collecting, Teaching and Institutionalization： The Percival David Foundation and the Field of Chinese Art in Britain, 1920-1964’, DPhil diss., University of Sussex, 2004.

3、Regina Krahl and Jessica Harrison-Hall, Chinese Ceramics： Highlights of the Sir Percival David Collection, London： The British Museum Press, 2009.

4、Stacey Pierson, ‘From Market and Exhibition to University： Sir Percival David and The Institutionalization of Chinese Art History in England’, in Vimalin Rujivacharakul ed.,Collecting China： the World, China and a History of Collecting, Newark： University of Delaware Press 2011, pp. 130-137.

本文經授權轉載自漫遊藝術史 收藏中國：近代英國藏家系列之二 斐西瓦樂•大維德