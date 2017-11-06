漫遊藝術史》從台灣八景的美術史「看見台灣」（下）

戰後以來，台灣畫家的創作實與政府對風景名勝的選定沒有太大關係。畫家們脫離官方的期待、拋卻過客的視點，可以說是「走出八景」，以自己的眼睛「看見台灣」。這樣的美術風景觀，從清代版畫中的鳥瞰視點，到日治以來畫家上山下海般的取景，顯示出觀看視點的變遷，也反映這片土地不斷被開發與觀光化的過程。然而當我們透過紀錄片的拍攝，再次從高空鳥瞰台灣，越過玉山與各個角落，才驚覺過度開發對環境造成的破壞與汙染。

蔡家丘

二、觀看視點的變遷



我們還可以配合美術作品思考，八景的歷代更迭顯示出「看見台灣」的不同角度。清代《重修台灣府志》中的八景圖，為配合方志內容的木刻版畫。這套八景圖多採鳥瞰的視點，可能參考了前人記述和輿地圖繪，比例並不精確，以示意為目的。如《西嶼落霞》【圖1】中，將漁翁島完全納入畫面，簡筆繪出軍旗與軍營。畫面上方用線條勾勒的雲朵則是暗示「落霞」吧。《斐亭聽濤》【圖2】一圖則非紀錄地景，而是描繪文人（官吏）閒倚於庭院湖石竹林前的模樣，令人想起中國園林繪畫中的文人形象。（1）

前文提要：從台灣八景的美術史「看見台灣」（上）

【圖 1】《西嶼落霞》

【圖 2】《斐亭聽濤》

值得注意的是，雖然清代台灣八景的取名受到中國八景傳統意象影響，但是美術圖像上，除了方志中的八景圖外，當時的台灣畫家並沒有留下台灣八景圖之類的作品。要說明這個問題，可以回到台灣美術史的發展來看。清代台灣畫家較喜好描繪四君子等題材，表現上常有逸筆草草的「閩習」風格。（2） 也就是說，清代的官方與畫家在「看見台灣」這點上並不同調。

【圖 3】《雞籠積雪》

這樣的不一致，到日治時期則有所消弭，新八景的創作就是很好的例子。著名的鳥瞰圖畫家吉田初三郎（1884-1955）曾專程來台繪製八景繪葉書。我們對照清代台灣八景圖中的《雞籠積雪》【圖3】，與吉田初三郎所繪的基隆港口【圖4】，《雞籠積雪》描繪的是由北朝南鳥瞰基隆和平島，與西班牙人所建的聖薩爾瓦多城，其視點立於旭岡上，由內而外眺望基隆港口，雖然在構圖或色調上難免有所美化，但至少可說此時已猶如走入港內取景。

【圖 4】吉田初三郎，基隆港

台灣美術展覽會（簡稱台展）與八景票選活動同年開辦，此後畫家們開始創作不少取材自八景十二勝的風景作品參展，創作的觀點往往符合官方的期待。1934年洋畫家藤島武二（1867－1943）為擔任台展審查來台，製作獻給皇室的新高山作品。但是當他爬上阿里山眺望新高山時，發現新高山受群山圍繞之故不像富士山看起來高聳。（3） 最後他所創作的《旭光（新高山）》（1935年，ブリヂストン美術館藏），便省略了周圍山景的妨礙，只描繪新高山峰的日出景色。類似這樣刻意突顯山峰來表現崇高感的手法，也見於許多台展作品，與吉田初三郎筆下的新高山【圖5】中。

【圖 5】吉田初三郎，新高山

三、走出八景

從日治到戰後以來，不是所有的畫家描繪八景時都會趨向官方的觀點，而且畫家們也會在既定名勝以外時時探索新的風景。本來由政府主導選定八景的過程便常有爭議。水彩畫家丸山晚霞（1867-1942），認為像1927年東京日日新報社票選的日本八景是受收買而來，感嘆民眾並沒有因此真正欣賞風景的美。（4） 1996年旅遊局舉辦台灣十二名勝票選活動時，傳聞一度遭受地方縣市力量的干涉。（5）

如何能不侷限於八景或實景來創造代表台灣的風景圖像？如鄉原古統（1887-1965）《台灣山海屏風》（1930年代）的系列創作，來自他深入旅行台灣的經驗。藉著在大幅連作中濃密的筆勢，呈現台灣大自然風景的恢宏意象。許多戰後來台定居的國畫家，如過去清人般有渡過台灣海峽的體驗，也隨著台灣的建設與觀光化，如1960年中部橫貫公路的開通，能更便利地深入台灣各地，如黃君璧（1898-1991）《橫貫公路一角》（1968）等作。又如傅狷夫（1910-2007）的《海濤卷》（1984）、《雲山卷》（1984），詮釋出屬於台灣山海壯闊豐湧的能量。

洋畫家方面，例如同樣描繪日治時期八景之一的淡水，可以看到像郭柏川（1901-1974）《淡水觀音山》（1953），是以油畫顏料在宣紙上作畫，表現淡水山岸流動舒朗的風景。廖德政（1920-2015）的《觀音山遠眺》（1985），改從畫家山居畫室凝視觀音山，使觀眾猶如與其成熟和諧的心境相伴。愛好登山的畫家呂基正（1914-1990），他筆下的《南湖大山》（1964），有如千古巍巍的山靈令人景仰。台南出身的張炳堂（1928-2013），在《安平港景》（1985）中以濃烈的色彩和筆觸，描繪安平港口明亮激動的生命力。高雄畫家張啟華（1910-1987）的《港都暮色》（1960），眺望高雄港口的眼光猶如溫柔地環抱家鄉。可見許多過去劃為八景的地點，已成為畫家筆下的故鄉圖像。又如顏水龍（1903-1997）創作《蘭嶼風景》（1984）等作，描繪達悟族純淨永恒般的造型與風景。這些圖像象徵著台灣美景的範圍，自清代以來經澎湖向東深入台灣後，又跨出太平洋岸延伸至蘭嶼，探索既非漢亦非日人的邊境風景。

結語

戰後以來，台灣畫家的創作實與政府對風景名勝的選定沒有太大關係。畫家們脫離官方的期待、拋卻過客的視點，可以說是「走出八景」，以自己的眼睛「看見台灣」。這樣的美術風景觀，從清代版畫中的鳥瞰視點，到日治以來畫家上山下海般的取景，顯示出觀看視點的變遷，也反映這片土地不斷被開發與觀光化的過程。時至今日，拜週休二日與科技之賜，全民均可是旅遊達人，透過網路分享情報。哪怕原本是不知名的景點，也有可能一夕爆紅。然而當我們透過紀錄片的拍攝，再次從高空鳥瞰台灣，越過玉山與各個角落，才驚覺過度開發對環境造成的破壞與汙染。此時觀看台灣美術風景圖像中，畫家們走出八景探究的台灣之美，其實是作為珍貴的資產，值得我們欣賞並省思。

後記

本文改寫自筆者原為北美館典藏所寫的〈從台灣八景看見台灣—概述台灣美術風景圖像的變遷〉（《台灣紀行．台北市立美術館典藏專冊 III》，台北：台北市立美術館，2014.11，頁32－43）一文，限於版權作品圖檔以超連結附上，或於作品展出時前往參觀。同時以此紀念，拍攝《看見台灣》的導演齊柏林先生。

註釋

（1） 《園林名畫特展圖錄》（台北：國立故宮博物院，1987）。

（2） 王耀庭，〈從閩習到寫生─台灣水墨繪畫發展的一段審美認知〉，《東方美學與現代美術研討會論文集》（台北：台北市立美術館，1992），頁123-153。

（3） 藤島武二，〈内蒙の日の出〉，《塔影》，13卷9號（1937.09），頁2-5。

（4） 丸山晚霞，〈私の目に映じた台湾の風景〉，《台灣時報》（1931.08），頁32-33。譯文見顏娟英譯，收入《風景心境─台灣近代美術文獻導讀》（台北：雄獅，2001），上冊，頁84。

（5） 〈台灣十二名勝 票選結果揭曉〉，《中國時報》1996.11.16。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 從台灣八景的美術史「看見台灣」（下）