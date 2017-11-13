故事》搶食物絕不原諒「這我一定吉！」一椿鬧上法庭的西周貴族糾紛

西周貴族之間的法律糾紛，不只會鬧到兩個衣冠楚楚的公卿大夫對簿公堂，也可能要搬出執政高層出來開調解委員會，找回公道。今天要談的，就是這件發生在青銅器上的貴族吉（告）來吉（告）去的故事。

野蠻小邦周

《易經》認為打官司最終會帶來壞事，告誡我們不要輕易興訟，否則將惹禍上身。聽起來古人好像似乎不愛興訟？真的嗎？

當然不是！根據研究，即使是「郁郁乎文哉」的周朝，貴族之間仍然存在各種糾紛。大家往往是在田梗上種樹作為標示，貴族之間的產業常常有劃分不清楚的狀況，因為土地糾紛而吉來吉去的狀況可能並不罕見。

「封」：右邊的手將左上的樹，種在左下的土上，表示疆界。

貴族之間的法律糾紛，不只會鬧到兩個衣冠楚楚的公卿大夫對簿公堂，也可能要搬出執政高層出來開調解委員會，找回公道。今天要談的，就是這件發生在青銅器上的貴族吉來吉去的故事。（《易‧訟卦》認為發動訴訟會「終凶」，今人以「告」為「吉」，善哉！）

文史工作者「曶」

我們的事主是西周時一名貴族「曶」（叫他阿「ㄏㄨ」就可以了），這人大概不甚富裕，官職看起來很清高，但似乎沒有實權。從何得知呢？

我們對於「曶」的瞭解，來自於他所做的一件青銅器「曶鼎」。一般來說，西周貴族獲獎受勳，往往是一件事就鑄造一件器來紀念，大抵與今日比賽獎盃性質接近。「曶鼎」卻是個例外。

曶鼎的銘文很長，其實是把三件不同的事情合鑄在一個鼎內（ 可見他有多窮酸…… ）「曶鼎」的第一段銘文是記錄他接任父祖世襲的「司卜」職位，說白話點，就是王家算命師。司馬遷曾經這麼說：「文史星曆，近乎卜祝之間，主上以倡優畜之。」意思是：「我們這種皇家史官、天文學家與算命師、師公對君主來說是差不多的，都只是給人家當搞笑藝人豢養的。」

儘管在商代能通靈算命是高貴的工作，但到了周代似乎已無法介入政策擬定與政務運作了。在一些銅器銘文中可以看到，從西周早期就已經將處理政務的「卿事寮」與負責書記算命的「太史寮」切割開來。西周中晚期還有些掛名為「史」的貴族領兵出征，然其或許只是掛個先祖職銜而已，是不是真的文史工作者，還很難說。

曶鼎上記載三段事，第一段如上述，與本案無關，是器主的升官榮譽榜，第二段與第三段才是打官司的勝訴記錄。由於第二段銘文內容頗多疑問，到底是誰吉了誰，誰買了東西又不付錢，目前學界對此還沒有確定的說詞，因此這次只能先介紹稍微能看得懂的第三段銘文。

曶鼎的銘文

開庭囉

※請注意，以下翻譯仍有可商之處以及腦補成分，請不要當成絕對正確翻譯※

在之前國家鬧饑荒的時候，「曶」家裡的田地被人給偷拔菜了。苦主「曶」來到案發現場清點損失，並發現凶手就是貴族「匡」家的二十個家丁，「曶」總共被偷走了十秭那麼多的糧食。這讓「曶」十分森氣氣，大家都餓了很久的肚子，還被別人偷菜。這還不給他吉下去？連著那些作案的家丁通通要吉！於是「曶」一狀告進了官府──東宮。（這個東宮不是指太子爺，是西周的某一官署名稱）

在「曶」按完申告鈴，陳述案情後，東宮眉頭一皺，覺得事情…………非常單純，便派人傳話給「匡」，叫他把犯案的家丁找來執行公平而寬大的處罰，沒帶來就換他被公平而寬大的處罰喔！

「匡」小弟（因為他叫匡季，應是家中老么）知道後，竟沒有照著東宮的話做，反而跑去「曶」家想要尋求和解。只見他連忙一個噗通下跪，叩頭謝罪說：

「Q_Q 我錯了，請原諒我年幼無知，我願意送你九十九朵玫……五塊田地與一個叫阿「嗌」的的自由民，還有三個奴隸「疐」（ㄓˋ）、「朏」（ㄈㄟˇ）、「奠」也一起賠給你，您大人不計小人過，不要跟我們這些細漢的計較，霸脫霸脫……」

「咚」，接著又是重重的叩頭聲，「匡」小弟又說：「人家真的真的沒辦法交出搶糧的人跟糧食啦！如果我有說謊，你就把我吊起來打！」

下跪叩頭的示意圖

「曶」見到這麼耍賴的人，心中那股無名火又升起來，想著現在給我人與田地，這種饑荒年是能種出什麼碗糕來，根本在唬弄我。大家都是血統高貴的貴族，真的吊起來打像話嗎？於是「曶」揪著「匡」小弟又殺向了東宮那邊去，要東宮執行公平而寬大的處罰。

到了東宮那，「曶」開口便說：「匡這傢伙死活不肯把搶來的糧還我，不管他賠我多少人跟田，我就要我的那些──糧！食！還來！還來！還來！」

東宮最後判決，要「匡」歸還搶來的十秭糧食，並且要處罰多賠十秭，總共是二十秭，最晚繳交期限是今年底，一點都不能少，否則就要加倍罰，總共四十秭！」

「匡」小弟鬧了這一齣，最後竟是多賠給了「曶」兩塊田地，一個奴隸，總計賠了七塊田、五個人還有三十秭的糧食，真的是「偷菜一時爽，被吉輸光光」。

等等……為什麼最後是三十秭，想騙人數學不好嗎？明明要歸還贓物十秭，罰十秭，「匡」小弟只要賠二十秭就好啦？依據銘文上文推測，很不幸的「匡」小弟很可能沒能如期繳出這二十秭糧食，所以罰雙倍！銘文最後「曶」記錄拿到的「三十秭」是多賠的，十秭則是早就該歸還的贓物。

噢，還有一開始就說好要送給「曶」的那些人與田地，實在太得不償失了。（什麼？你說在遙遠的西方偷東西要砍手手，東宮好像判太輕？）

「曶」的後台

咦？你真的相信這一切是公平而寬大的處罰嗎？

根據第一段與第三段銘文的研究來看，「曶」這個人似乎屬於某一有力派系。

他任父祖舊職時，提拔他的人是一個叫「丼叔」的大貴族。丼叔與其家族來頭不小，在周穆王時代，丼氏家族的一位叫「彔見」（這是兩字合文）的人當上大司馬後，丼氏家族就頗具勢力，一直到西周中晚期這個家族才因某些未知因素而消亡，無法像召氏、周公、單氏等家族一樣延續到春秋時代。

丼叔不僅是「曶」的「右者」（儀式上的接見人，與被提拔者有一定的關係），也是許多西周中期貴族的「右者」，很可能丼叔與他們在朝中都有些關係。

在「曶鼎」的第一段銘文中，周王只不過發了一紙聘任狀與一套與其地位相應的車馬和朝服，是丼叔送他銅料（曶鼎銘文中的赤金），他才有能力鑄造這件銅器。「曶」除了感念周天子給他官做，也在銘文中特別給丼叔誌謝。

在難解的第三段銘文中，「曶」被捲入一場買賣官司，由丼叔給他「主持公道」，事件結束後當然是「曶」佔了上風。有背景罩著有後臺撐著，還怕什麼呢？反觀敗訴的苦主還得用酒、肉與五把箭矢賠罪呢！

也許「曶」在這場官司中是一個獲得正義保護的受害者，但他為打贏官司的所作的記錄，似乎不能看成案情的真相，畢竟「匡」賠了糧食，也賠了田地跟奴隸，好像有那麼點不成比例。而從「曶」與丼叔的關係來看，這場官司能打得如此順風順水，說不定隱藏一些玄機呢！



參考資料： 1. 郭沫若，《兩周金文辭大系》，北京：科學出版社，1957。 2. 陳夢家，《西周銅器斷代》，北京：中華書局，2004。 3. 劉翔等著，《商周古文字讀本》，北京：語文出版社，2007。 4. 李學勤，《青銅器與古代史》，臺北：聯經出版，2005。 5. 周鳳五，〈曶鼎銘文新釋〉，《故宮學術季刊》，33:2（臺北，2015.12），1-17。

本文經授權轉載自故事：搶食物絕不原諒「這我一定吉！」一椿鬧上法庭的西周貴族糾紛