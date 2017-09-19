故事》「學弟，你哪一梯的？」—聊聊西周武裝軍中的幾個大學長

西周王朝由中央王室在內與諸侯在外相互支援，同氣連枝，達成實質的統治，也是中國第一個落實地方控制的王朝。駐守封地的諸侯及其下屬，個個都是強悍的戰士，正是他們的堅忍，造就了輝煌而為後世嚮往的西周王朝。

野蠻小邦周

英姿勃發的武王，率領 300 輛戰車、勇士 3,000人、甲士 45,000 人，大軍渡過盟津，各方友軍來會。這支氣勢如虹的軍隊，往東直指商首都，長驅直入。

商朝的末代帝王紂傾盡所有軍隊，以 70 萬人應戰，孰料，這場敵寡我眾的戰事就在商軍隊一片倒戈聲中迅速終結，商紂自焚而死，武王成為中國北方大地新的統治者……

迅速拿下商朝的周武王，旋即面對的是如何鞏固周人的統治權。

商朝國祚數百年，對中國黃河流域各邦國有強大的影響力。至商王國末期，影響力逐漸衰退，即使有些邦國離商而去，他們也未必會聽令於西方新興的周王國。何況，百足之蟲，死而不僵，商覆滅後還有大大小小的商貴族遺留在首都近郊，商王國東部地區更有許多與商若即若離的方國。周人只是消滅商王國的「中央政府」，地方勢力仍在。

用武力擊敗統一的敵人已然不易，如何有效的填補商王國留下的權力真空，使地方勢力俯首聽命？如何不要讓軍隊在各地為了平叛而疲於奔命？難題才正要開始。

如果是你，會怎麼處理當前的狀況呢？

四面楚歌的諸侯

周人的解決方案是諸位在中學都背得滾瓜爛熟的「封建制度」。

封建是怎麼一回事？是王子帶著國王爸爸的祝福，到一個富裕的領土接受臣民供養嗎？還是帥氣的騎士帶著長劍騎著駿馬奔馳而至，宣布今天開始這裡為我所統治呢？受封的諸侯是帶兩串蕉（好老的比喻），還是大包小包還拉著車到封地去呢？還是吃著火鍋，唱著歌就上任了呢？

目前我們所知，最完整的封建記錄是西周早期的宜侯夨簋，銘文是受封的宜侯把周王封他宜地的命令鑄在〈宜侯夨簋〉上：

〈宜侯夨簋〉器影（圖片來源：中央研究院歷史語言研究所「殷周金文暨青銅器資料庫」）

〈宜侯夨簋〉銘文（圖片來源：中央研究院歷史語言研究所「殷周金文暨青銅器資料庫」）

周王將原封在虞地的虞侯夨改封到宜地，賜他美酒、象徵尊貴地位的瓚、代表天子授權的合法武力──弓矢，這些都是封建儀式的基本套路。

接著周天子告訴他，受封土地的範圍、人口：有河川、邑、原屬周王室的人口、庶人等。宜侯改封的年代已經是西周早期中段之後，受封的土地上已經有屬於周王室的自己人居住，周王將這些人悉數轉移給宜侯，宜侯提著一卡皮箱即可入住。

只有宜侯這麼歡樂就國嗎？早他幾梯的那些學長又是怎麼受封的呢？《左傳》記載了祝佗敘述周初封建的歷史：

昔武王克商，成王定之，選建明德，以藩屏周。故周公相王室以尹天下，於周為睦。分魯公以大路、大旂，夏后氏之璜，封父之繁弱，殷民六族：條氏、徐氏、蕭氏、索氏、長勺氏、尾勺氏，使帥其宗氏，輯其分族，將其類醜，以法則周公。用即命于周。是使之職事于魯，以昭周公之明德。分之土田倍敦、祝宗卜史，備物、典策，官司、彝器，因商奄之民，命以伯禽而封於少皥之虛。

梯數比較早的周公之子伯禽歐巴，周天子當時給他裝飾華麗的車馬、旗幟、玉璜、良弓，各種工具人（職官）與器物，以及六個殷遺民家族。他就帶著一些自己人與周王的賞賜，前往千里之遙的曲阜建國。

和梯數較晚的學弟宜侯不同，伯禽要去的單位──商奄一帶並不在周人的控制下，伯禽到這裡的目的就是建立周人的據點。也就是說，伯禽大包小包帶著很多東西和人手，到了一個都是敵人的地方，從蓋房子開始。

他們有多辛苦呢？

伯禽在曲阜苦心經營了三年，才回老家向爸爸周公報告他花了很多心血讓魯國上軌道。沒想到，成王時，位在魯國南方的徐戎、淮夷還是叛變了。不僅魯國國君伯禽冒著生命危險作戰，成王也率軍親征，「東伐淮夷，殘奄，遷其君薄姑」。

前面說過，魯國統治的地域是商奄之地，這次的叛變顯然包含了魯國治下的區域，成王的征伐可說是將該地原居的族群連根拔起，才終於讓魯國周邊的情勢穩定下來。

與伯禽同梯的姜太公，到新單位後也是費盡苦心，才使齊國首都營丘不再動盪。《史記》記載姜太公到封地去時，是連夜低調趕路，在黎明之際，眾人都還沉睡時抵達營丘。才剛安頓下來，鄰近的萊夷就興兵與姜太公爭奪營丘。

所以史學家錢穆說，周人所謂的封建是武裝殖民，受封的諸侯不是去領地享受（單位不夠涼），而是帶著軍隊到封地建立屬於周人的軍事基地，每個封國都是周王室戰略網上的據點，藉著各封國在封地的軍事擴張，周人才牢牢控制住東方的新領土。

電影《墨攻》劇照

佈下天羅地網

在伯禽、姜太公這一梯學長去東方插城堡的時候，周武王也將商首都朝歌封給商紂王之子武庚，以安撫殷商遺民，並且命令管叔、蔡叔監視這個前朝王子。管叔與蔡叔也是周武王那一梯封出去的，各領有管、蔡二國。

除了伯禽、姜太公、管叔、蔡叔外，當時同梯外派的還有召公之子，去了遙遠的北方燕國（詳見〈遠得要命王國的奠基者〉）。這是周人軍事擴張的第一步，先控制商人核心區，接著在可能控制區域的東端、北端定錨。

這梯派出去的管叔、蔡叔，大家都知道他們後來勾結前朝王子叛亂。管蔡之亂平定後，周王國重新規劃了前朝王子的舊封地，派出了周武王的弟弟康叔去衛國，封紂王的哥哥微子去宋國，這是第二波封建，沿著交通要道佈置軍事占領區。除了往東與往北，往南推進的腳步顯然較慢，但也並非完全沒有動作，如曾國、蔣國就建立在黃河以南的戰略要地上。

周人封建國家的數量可能以百計，早期的梯數可能也很多，多到有一些封國雖然見於史書，但不知到底是在哪一梯派出去的。如文王之子建立的曹國，武王之子建立的應國，周公之子建立的凡國、蔣國。有些僅見於青銅器，史書沒說也不知明確地望的，如楊國。但大致可以推定，周人的封建是隨著軍事行動逐漸推進的，最重要、規模也最大的封建集中在武王、成王兩代之間，其後還有幾梯的人陸續派出，但規模都不如周初。

雖然不能確定所有封國的封建時間，但可以從封國的位置判斷周人的戰略佈局。

齊、魯、燕是周初三位開國功臣受封的國家，三國連成周王朝最外圍的防線：燕國扼住往東北的通道，齊控制了泰山北麓的海線交通，魯則掌握泰山南麓與黃河四條支流。太行山東麓與西麓的交通幹道分別為邢、衛、凡與晉、芮等國把守；出了陝西，往東的路線則有成周、曹國、宋國，往南則分別由應國、曾國與蔡國、蔣國鎮守。宋─蔣一線以東是淮夷活動區，終西周之世都沒有真正拿下這個地區。

最後要說明，下圖僅標出較重要的、以及周王室直系親屬建立的國家，實際上周人的封建網絡更加細密。可以說，周人在黃河流域及其南北側張開了一張緊密的控制網。

西周封建形勢。（圖片來源：中央研究院歷史語言研究所「殷周青銅器地理資訊系統」）



封建看起來是天羅地網，但只是粗略的在戰略要衝上插城堡而已，對新領土細密的軍事與政治控制，並不是短時間可以達到的。

以山東半島為例，考古遺址表明，周文化的影響在西周早期還不是很明顯，到西周中期才延伸到山東半島東部。周人影響力的發展端賴周王室與外部封建諸侯的合作，中央不僅要徵用地方諸侯的軍力作戰，地方諸侯在外執行軍事行動也需要中央的後援。〈小臣簋〉記載山東半島的東夷大規模叛變，伯懋父率領殷八師（直屬周王室的軍隊）平亂，一路打到海濱；〈晉侯蘇鐘〉則是周王令晉侯蘇征伐宿夷。

西周王朝由中央王室在內與諸侯在外相互支援，同氣連枝，達成實質的統治，也是中國第一個落實地方控制的王朝。駐守封地的諸侯及其下屬，個個都是強悍的戰士，正是他們的堅忍，造就了輝煌而為後世嚮往的西周王朝。

參考書目

1、錢穆，《國史大綱》，臺北：臺灣商務印書館，1995。

2、李峰著，徐峰譯，《西周的滅亡：中國早期國家的地理和政治危機》，上海：上海古籍出版社，2007。

本文經授權轉載自故事「學弟，你哪一梯的？」—聊聊西周武裝軍中的幾個大學長





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