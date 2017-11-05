自由開講》看看芬蘭 想想自己

郭靜



請不要小看芬蘭，她雖小，卻是歐陸不可侵犯的強國！ 芬蘭不是北約國家，卻是「自己的國家自己救」的典範， 他們知道和平不是靠妥協、自救只能靠實力，要成為「中立國」 首先就要讓惡鄰知道，誰都不能欺負她！



今年四月底，芬蘭海軍發現俄羅斯的潛艇在芬蘭灣鬼鬼祟祟， 二話不說，芬蘭就對著鬼祟潛艇丟手榴彈警告；去年五月， 俄羅斯轟炸機兩度跨越芬蘭和俄羅斯領空交界線， 芬蘭的大黃蜂戰鬥機立刻起飛攔截迎戰‧。反觀我們， 近年來卻讓中國的戰艦與戰績隨意繞境而束手無策！



一九三九年，芬蘭人口不到三百萬，軍隊只有三萬三千人， 只有五百門帝俄時代，十九世紀的野戰砲，以及也是帝俄時代， 十九世紀的老步槍。一九三九年十一月底， 蘇聯元首史達林躊躇滿志，夸言「三日拿下芬蘭」， 動員數十萬大軍入侵芬蘭。 十三萬芬蘭英勇士兵如鬼魅般給予蘇聯沉重的打擊。 當時芬蘭軍官給軍隊的命令極為簡單：「每一個芬蘭人陣亡的時候， 一定要先讓十個蘇聯人墊背開路」。



最傳奇的故事就是「死神」之 稱的席摩‧海赫，身高只有160公分，有濃厚的國家觀念。蘇聯部隊稱他是「白色死神」、因為許多蘇聯官兵在什麼也沒看見的狀況下，被席摩的一顆子彈所解決掉。席摩創下了狙擊505人之不可能的世界紀錄。這場戰爭打了九十六天，國力懸殊之下，史達林「慘勝」，只要求芬蘭割讓一點土地後，找臺階下台。

最傳奇的故事就是「死神」之 稱的席摩‧海赫（右），身高只有160公分，有濃厚的國家觀念。蘇聯部隊稱他是「白色死神」、因為許多蘇聯官兵在什麼也沒看見的狀況下，被席摩的一顆子彈所解決掉。左邊是當時蘇聯元首史達林。（報社合成照/維基共享）



一位芬蘭農民尚且有國家觀念與超凡射擊本領，反觀我們有些職業軍人卻很孬種，沒有國家觀念，不是出賣國家機密，就是軍購索回扣，尤其是只會欺負小兵，沒有實戰經驗，又膽小如鼠，例如有位備役上校曾自我恐嚇說：「台灣能獨？敢獨嗎？敢獨立就要有犧牲的決心，但誰願意拋頭顱灑熱血？當兵吃點苦都不想了，還會找死嗎？」是否自己內心的反射？還有曾經負責反共思想教育的「許老爹」，居然不再反共而投共去了，不知其軍人武德哪裡去了？好意思領台灣的月退俸嗎？



二戰後至今，芬蘭雖然保持「中立」，整軍經武仍然不遺餘力， 始終維持徵兵制，大量訓練狙擊手，保持高昂鬥志， 沒有軍人要求所謂「十八趴」， 更不會自我矮化或出賣主權與惡鄰妥協，這才叫做「 自己的國家自己救，自己的道路自己開」。反觀國民黨那些「 黃埔賤兒」與老退將們，能與芬蘭人相提並論嗎？ 芬蘭人有像他們一樣孬種嗎？台灣人會像他們那樣嗎？ 看看台灣英雄李柏青與陳志雄的故事便知。





（教師）

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