晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》海委會絕非盲腸組織

2024/03/07 05:30

◎ 陳志毅

最近有名嘴談到「海委會轄下有海巡署、國家海洋研究院、海洋環境保護署，但海洋研究院只能算智庫，海委會本身像是個盲腸組織」，將海委會喻為可有可無的組織！

可能名嘴還不知道，台灣四面環海，之前沒有海委會時，台灣的海洋研究與管理，與農業部或國科會相比，其實是算冷門的領域，並無專屬的機構對台灣海洋科技進行系統性的規劃與管理。

舉例來說，從日本排放處理過的核廢水入海，循洋流將流經台灣海域，對此進行監控與調查，也會是海委會職責。或是研究船出海，遭遇阻擋或遇險，這些事務，由海委會直接調度海巡署的船舶協助，是最快速的回應。

未來發展無人探測潛艇，探測台灣東部海域，利用台灣東部海域的自然資源，發展福國利民的事項，而台灣東部海域將成為絕佳的無人探測潛艇試驗場，這也都仰賴海委會的規劃。無人探測潛艇之科技發展，除了進行生物性資源探勘，也有機會發展成掛彈的無人潛艇。至於海洋生物科技發展，尤其抗癌、抗敗血症、工業與軍事用途之物質開發，也扮演重要角色，若不加以重視，未來只能拱手讓人，讓別國予取予求，因為我們的數據是零。

不論是在生物資源的開採與利用、全球環境變遷、海洋環境的保護、海洋能源與節能減碳、深海遙控探測器的利用、海洋生物科技與產業的發展，台灣必須要有自己強大的研究數據與成果，來支撐台灣海洋科技與產業的發展。

金門四周海域，根據海洋資源的消長、漁獲量的變動，是否可顯示某些時段的海域根本無魚可捕，漁船若在那時出海，動機就令人存疑，甚至可提出反證。

若對台灣環海之生物資源、環境、海況都陌生，則台灣四面環海之優勢，將來勢必無法與世界接軌與競爭。

台灣近期開始正視海洋之發展並成立海委會與其轄下之組織，這些單位絕非盲腸單位，而是攸關台灣未來海洋科技發展之單位，特別是這些單位之研究數據，而後衍生之產業，將能創造另一波就業機會與榮景。

（作者是中央研究院細胞與個體生物學研究所臨海研究站研究員、台灣海洋生物技術學會常務理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書