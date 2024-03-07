自由廣場》海委會絕非盲腸組織

◎ 陳志毅

最近有名嘴談到「海委會轄下有海巡署、國家海洋研究院、海洋環境保護署，但海洋研究院只能算智庫，海委會本身像是個盲腸組織」，將海委會喻為可有可無的組織！

可能名嘴還不知道，台灣四面環海，之前沒有海委會時，台灣的海洋研究與管理，與農業部或國科會相比，其實是算冷門的領域，並無專屬的機構對台灣海洋科技進行系統性的規劃與管理。

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舉例來說，從日本排放處理過的核廢水入海，循洋流將流經台灣海域，對此進行監控與調查，也會是海委會職責。或是研究船出海，遭遇阻擋或遇險，這些事務，由海委會直接調度海巡署的船舶協助，是最快速的回應。

未來發展無人探測潛艇，探測台灣東部海域，利用台灣東部海域的自然資源，發展福國利民的事項，而台灣東部海域將成為絕佳的無人探測潛艇試驗場，這也都仰賴海委會的規劃。無人探測潛艇之科技發展，除了進行生物性資源探勘，也有機會發展成掛彈的無人潛艇。至於海洋生物科技發展，尤其抗癌、抗敗血症、工業與軍事用途之物質開發，也扮演重要角色，若不加以重視，未來只能拱手讓人，讓別國予取予求，因為我們的數據是零。

不論是在生物資源的開採與利用、全球環境變遷、海洋環境的保護、海洋能源與節能減碳、深海遙控探測器的利用、海洋生物科技與產業的發展，台灣必須要有自己強大的研究數據與成果，來支撐台灣海洋科技與產業的發展。

金門四周海域，根據海洋資源的消長、漁獲量的變動，是否可顯示某些時段的海域根本無魚可捕，漁船若在那時出海，動機就令人存疑，甚至可提出反證。

若對台灣環海之生物資源、環境、海況都陌生，則台灣四面環海之優勢，將來勢必無法與世界接軌與競爭。

台灣近期開始正視海洋之發展並成立海委會與其轄下之組織，這些單位絕非盲腸單位，而是攸關台灣未來海洋科技發展之單位，特別是這些單位之研究數據，而後衍生之產業，將能創造另一波就業機會與榮景。

（作者是中央研究院細胞與個體生物學研究所臨海研究站研究員、台灣海洋生物技術學會常務理事）

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