社論》中華民國吃掉台灣？ 台灣吃掉中華民國？

出生於台灣的盧老師入中國籍、獲選中共十九大代表，儼然拉開一系列肥皂劇的序幕。在中國一片拍習近平馬屁聲中，來自台灣的王同學、張同學，也在北京公開宣布非常期待姓黨，捧中貶台到臉不紅氣不喘：「中國特色社會主義比西方國家體制還先進」，「台灣言論不自由、思想被壟斷」。肥皂劇演回台灣，另一位王同學突發奇想：讓加入共產黨的總統與對岸和談統一，未嘗不是和平解決兩岸分歧的契機。這齣肥皂劇很亂，很無厘頭，但笑歸笑，還是有必要探究一下它背後的脈絡。

話還是要從洪秀柱談起。二○一六，洪一度獲國民黨提名，但一中同表、不能說中華民國的存在，把國民黨搞到哀鴻遍野，結果被「換柱」。現在，民進黨完全執政，不論是蔡總統的中華民國現行憲政體制，還是賴院長的台灣是主權獨立國家名字叫中華民國，洪秀柱們就更不能說中華民國的存在了。對那些「中華民國統派」而言，現在中華民國已經被台灣甚至台獨吃掉了，繼續捍衛中華民國不無捍衛台獨之虞。此所以，原來打著中華民國旗幟促統者，開始打加入中國共產黨反攻台灣的算盤。新北市，還把駐北京辦事處當一回事來討論。這些政治狂想曲，其實只是把以前遮遮掩掩的部位掀開遮羞布而已，既然要反獨促統，乾脆投靠、加入中國的、共產黨的正規軍，這樣不僅可與現已面目模糊的中華民國劃清界線，還可以撈取個人的實際利益，後者當然是不可說的中國夢。黃安，陳樂妍，其人其事，在台灣是負面教材，北京卻信這一套。

此一發展趨勢，最為尷尬的莫過於中國國民黨，它不能公開肯定，也不能公開批評，因為中國共產黨是它的最佳拍檔，加入中國共產黨反而成了中國國民黨的上級指導員！上個月初，不就有人宣稱：中華民國現在還能存在，是靠著中華人民共和國和中國共產黨。不信大家拭目以待，哪天盧代表來台探親，國民黨人、紅頂商人、傾中媒體等會如何為她鋪紅地毯。搞不好，還會有人把她視為台灣未來的林鄭月娥，開始當作中國概念股來投資呢。而這也不是天方夜譚，十九大政治報告，一國兩制煞有介事，北京要「以台制台」，會信任國民黨人？還是會另起爐灶，內造絕對配合北京傀儡戲的人？

中華人民共和國，一九四九消滅過一次中華民國，這是連蔣介石本人也承認的。一九七一，中華人民共和國在聯合國再一次消滅中華民國。一九七九，美國「台灣關係法」，中華民國又作古了。二○○五，中國「反分裂國家法」，則將中華民國云亡法律化。更諷刺的是，國軍共軍都是中國軍，不再反共要促統，「中華民國退將」也反戈對付中華民國了。當前，民進黨完全執政，拒絕同屬一中，北京消滅中華民國的進擊號角更響亮了。然而，新一輪圍剿中華民國，儘管夾雜著歸順的「前朝遺老」，邦交國也可以誘之以利，北京還是要冷靜想清楚，中華民國或台灣早已民主化，不是蔣氏王朝、四海同心了，果真把中華民國推落斷崖，其後續展開會是如何？名字叫中華民國的台灣主權獨立國家，中華民國陰錯陽差消失於地表，加減乘除之後剩下什麼？

果真如此，維持現狀，被反作用力擠壓去承接改變了的現狀，反而打開化被動為主動的空間。如果維持現狀有其積極部署，大可順勢而為、借力使力，讓反獨促統的兩岸聯軍，送中華民國走最後一哩路。「中華民國統派」都不要中華民國，擁抱中華人民共和國了，「中華民國台派」當然不能把「中華民國常態化」取代「國家正常化」，讓中華民國吃掉台灣，為同屬一中鋪路。當前，「中華民國台派」致力於維持現狀，「中華人民共和國」與「中華民國統派」則聯手改變現狀，意在迫使台灣無法「名字叫中華民國」。假使台灣被迫「去中華民國化」，那麼中華民國吃掉台灣的潛伏危機，就非逆轉為台灣吃掉中華民國不可。或許，反獨促統與台灣國家正常化，最後證明存有這層辯證關係。