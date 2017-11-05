自由開講》「安定力量」為何不安定？！

展昭



時代力量立委黃國昌在臉書PO文表示，對他發起罷免的「安定力量」，竟然派人到他家門口大吼大叫、騷擾他的家人，痛批這種行為「真的太過份了，也絕不會向這種惡劣行徑低頭」。



安定力量主席孫繼正則表示，這指控太過離譜，他們根本不知道黃的住處在哪，但黃國昌則在臉書po文打臉安定力量「不要再說謊了！」。黃國昌貼出一篇「罷免黃國昌臨門連署點設『黃國昌住家旁』」的新聞截圖並表示，「今年五月，旺中幫安定力量作的新聞宣傳，不是已經打臉打的很清楚了嗎？」。

安定力量主席孫繼正（右）則表示，這指控太過離譜，他們根本不知道黃的住處在哪，但黃國昌（左）則在臉書po文打臉安定力量「不要再說謊了！」。（報社合成照）



「安定力量」是由台灣基督教右派教會所發起的全國性政治團體，主要由支持信心希望聯盟的基督教友成立，前身為北北基安定力量聯盟與台南安定力量聯盟，主要行動目標為罷免支持婚姻平權法案的立法委員，目前已對黃國昌、王定宇展開罷免連署。



反觀「時代力量」的創黨宣言：「在臺灣的每個人都享有生而為人的基本尊嚴，追求夢想、保護幸福的平等地位，作為一個國民的認同感與歸屬感，參與政治、自主決定的權利，『時代力量』追求一個人人都嚮往、引以為傲的臺灣！」



可以窺知，時代力量主張兩性平等，人人都有追求幸福的權利。而安定力量只是假安定之名，行干涉他人言論自由的權利，此一行為不是與國民黨很類似嗎？畢竟戒嚴時期，國民黨人就推崇戒嚴的好處，如戒嚴帶給社會「安定」，卻無視於許多人被國民黨與兩蔣政治迫害的事實，如二二八、白色恐怖與美麗島事件、林義雄家屬與陳文成命案等，國民黨人不是偽君子是甚麼？



「安定力量」反對姻平權法案就是公然與同志為敵，同志們是否也可以效法他們的行為到他們總部或黨主席家去抗議？「安定力量」應思考「己所不欲，勿施於人」的道理。





（教師）

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