晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》日本強力引進外國勞力的啟示

2024/03/08 05:30

◎ 張怡穎

全球化浪潮下，人才流動成為各國競爭力的關鍵因素之一。日本近年來為了解決勞動力短缺的問題，採取一系列創新措施，強力吸引外國勞動力。這場人才爭奪戰，日本的策略與成效，對台灣具有重要啟示和反思價值。

日本政府提出擴大外國勞動者的「特定技能」在留資格框架，計畫在二○二四年至二○二九年間，接收外籍勞工多達八十二萬人，這數字是目前接收量的兩倍以上，在策略的背後，不僅反映日本對於人手短缺問題的迫切性，也展現解決問題的決心。

在實施細節，日本將目標聚焦在「建築、製造、護理」等關鍵產業，這些是日本經濟的支柱，也是勞動力需求最迫切的領域。根據日本國土交通省、經濟產業省及厚生勞動省的規劃，這三大領域的接收人數各都超過十七萬，透露出政府對於精準補充勞動力的策略思考。

要讓這些外國勞動者融入日本社會，只靠政策上的開放仍不夠。日本政府同時著手完善支援措施，從工作環境的適應、語言教育到生活輔導，提供全面性幫助，目標要讓外國勞工不僅是來日本「工作」，更能在日本「生活」，並成為社會的一部分。

這對台灣而言具有深遠啟示，面對人口老齡化、勞動力短缺的雙重壓力，台灣亦須積極有效吸引暨留住外國人才。台灣對外勞的引進多集中於「製造業與家庭看護工」等領域，而在「高技術與專業人才」的引進上，仍顯不足。此外，在提供外國勞工全面性生活支援及融入社會的措施，台灣也有待加強。

從數據佐證，日本在二○二三年的外國勞動者人數約兩百萬人，根據日本國際協力機構的估算，為達成二○四○年的年均增長目標，需要多達六七四萬名外國勞動者。這一跨越式增長，對日本社會、經濟都將產生重大影響，並對其他國家包括台灣，形成強有力的比較案例。

總之，日本在解決勞動力短缺問題上的積極行動與創新策略，台灣有諸多值得借鑒之處。無論是政策設計、目標設定，或是支援措施的完善，台灣都應從日本經驗中尋找靈感，並依自身實際情況，制定出既能有效吸引外國人才，又能助其融入台灣社會的一整套策略。這不但是解決人力短缺的出路，更是台灣走向更開放包容未來的必要之路。

（作者是自營商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書