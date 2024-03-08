自由廣場》日本強力引進外國勞力的啟示

◎ 張怡穎

全球化浪潮下，人才流動成為各國競爭力的關鍵因素之一。日本近年來為了解決勞動力短缺的問題，採取一系列創新措施，強力吸引外國勞動力。這場人才爭奪戰，日本的策略與成效，對台灣具有重要啟示和反思價值。

日本政府提出擴大外國勞動者的「特定技能」在留資格框架，計畫在二○二四年至二○二九年間，接收外籍勞工多達八十二萬人，這數字是目前接收量的兩倍以上，在策略的背後，不僅反映日本對於人手短缺問題的迫切性，也展現解決問題的決心。

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在實施細節，日本將目標聚焦在「建築、製造、護理」等關鍵產業，這些是日本經濟的支柱，也是勞動力需求最迫切的領域。根據日本國土交通省、經濟產業省及厚生勞動省的規劃，這三大領域的接收人數各都超過十七萬，透露出政府對於精準補充勞動力的策略思考。

要讓這些外國勞動者融入日本社會，只靠政策上的開放仍不夠。日本政府同時著手完善支援措施，從工作環境的適應、語言教育到生活輔導，提供全面性幫助，目標要讓外國勞工不僅是來日本「工作」，更能在日本「生活」，並成為社會的一部分。

這對台灣而言具有深遠啟示，面對人口老齡化、勞動力短缺的雙重壓力，台灣亦須積極有效吸引暨留住外國人才。台灣對外勞的引進多集中於「製造業與家庭看護工」等領域，而在「高技術與專業人才」的引進上，仍顯不足。此外，在提供外國勞工全面性生活支援及融入社會的措施，台灣也有待加強。

從數據佐證，日本在二○二三年的外國勞動者人數約兩百萬人，根據日本國際協力機構的估算，為達成二○四○年的年均增長目標，需要多達六七四萬名外國勞動者。這一跨越式增長，對日本社會、經濟都將產生重大影響，並對其他國家包括台灣，形成強有力的比較案例。

總之，日本在解決勞動力短缺問題上的積極行動與創新策略，台灣有諸多值得借鑒之處。無論是政策設計、目標設定，或是支援措施的完善，台灣都應從日本經驗中尋找靈感，並依自身實際情況，制定出既能有效吸引外國人才，又能助其融入台灣社會的一整套策略。這不但是解決人力短缺的出路，更是台灣走向更開放包容未來的必要之路。

（作者是自營商）

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