自由開講》近日最狂幹話王—東森房屋董事長王應傑

事情不能只看表面





東森房屋董事長、台北市商業會理事長王應傑表示：「很多台灣的愚民賤民根本不知道中國大陸這30年來翻天覆地的進步，許多一級二級城市都已超越台北。」（1）

到底王應傑是誰呢？為何說話可以如此之狂呢？



在認識這個人之前，我們先來看另外一則新聞〈東森房屋 揮軍大陸〉。近年來，許多台資房仲業者紛紛從中國市場撤退，唯有東森房屋逆勢「加碼」，計劃在江蘇3年開設10家直營店，5年達100家加盟店。（2）

要在中國把生意做那麼大，怎麼能不拍中國跟共產黨的馬屁呢？

所以，中國十九大一落幕，王應傑當然馬上在台灣附和說：「中國已經成為世界第二大經濟體，對於台灣各種意識形態的爭吵，根本懶得理，因為他們的目標是要在中國建國百年時，成為小康社會。」



接著，讓我們來看看王應傑的「成功」秘訣吧！

王應傑畢業於國立成功大學會計統計系，之後曾任法務部調查局調查員、財政部賦稅署稽核員。

1969年，代表中國國民黨擔任第一屆國民大會增額代表，曾任國民大會主席團主席。接著在1970年代，開始投入房地產事業，創辦北橋建設、東森房屋。

現任國光客運副董事長、東森房屋董事長，同時也是台北市商業會理事長，政商關係非常良好。

在政治上，時任國大代表的王應傑，於1991年曾參與並推動「反對政治影響經濟 十萬人反台獨」簽名活動，並將簽名送交民進黨中央黨部，反對民進黨擬將「建立台灣共和國」列入黨綱。

2012年中華民國總統選舉，王應傑支持的是國民黨候選人馬英九，並認為民進黨候選人蔡英文當選將引起兩岸關係惡化、台灣資金外逃、中產階級移民。

但到了2015年竟然改口對蔡英文說：「我相信，如果妳當總統，一定比馬英九做得好。」



不過，幹話王並非一天造成的，王應傑以前就常常脫口說出很多很狂的話（3）。

2014年7月26日

海岸線應該開放蓋飯店

『台灣應走出去賺世界財，應鬆綁海岸風景區的相關法規，墾丁和東北角的海岸線都沒有開放，觀光飯店不能去那裡蓋游泳池，「觀光不成氣候，就不可能有人來」』

2015年7月30日

反對重機上路，支持馬政府通過服貿

『重型機車是紈袴子弟、靠爸族及年紀大的有錢人在玩的，開放重型機車上路將影響大眾運輸安全、全民皆輸，絕對不可鬆綁。』

『馬英九政府近來積極端出的經濟方案緩不濟急，台灣經濟內耗太久，貨貿、服貿不過，一帶一路大餅也分食不到；若政府能推動貨貿、服貿通過，國人就會有機會。』

2015年9月29日

颱風假應由企業主決定

『企業放不放颱風假由僱主自己決定即可，若員工颱風天出門上班發生意外，僱主會負全責，「政府憑什麼替企業做決定？」』

2016年1月28日

批評台灣年輕人眼高手低

『自從台灣邁入少子化社會後，人人都是大學畢業，卻多半眼高手低，不少年輕人抱怨22K方案、找不到工作，卻不願應徵月薪新台幣5萬到6萬元的客運業者司機，只因嫌一趟車程要跑4到5個小時太累。』

2016年12月14日

台智卡解散

『王應傑直言，不打算全額支付尾款，

「這是商業習慣，我們都已經要減資、解散了，怎麼可能按照契約履行？」

「他如果急著要錢，我們就給少一點嘛，如果他們覺得打官司會打贏，那慢慢來嘛。」

「做生意就是這樣，收錢越快越好、付錢越慢越好。」

王應傑表示，「這是我的經營理念：欠人的錢，能夠拖就拖，能不付就不付。」』（4）



從王應傑的事蹟跟過往言行就可以發現，商人性格的王應傑真的很會拔草測風向，風往哪裡吹草就往哪裡倒，所以十九大之後的這番「台灣賤民說」，背後動機是什麼，台灣人心裡應該也清楚明白。



【參考資料】

（1）王應傑：台灣很多賤民不知中國多進步

（2）東森房屋 揮軍大陸

（3）維基百科 王應傑

（4）國光客運副董說的超狂經營理念，完全說明台灣為何經濟不會好、企業一直倒啊！





本文經授權轉載自 事情不能只看表面：近日最狂幹話王—東森房屋董事長王應傑

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