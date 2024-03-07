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自由廣場》「我在這學校就是有特權」之省思

2024/03/07 05:30

◎ 宜和蓒

台北市一所高中的特教男學生在課堂上失控攻擊老師，該生因被指責影響上課而爆怒，衝上講台與老師對峙，摔麥克風、毆打、鎖喉老師，該生說的這兩句：「這不是你該管的事情」、「我在這學校就是有特權」，其實已透露「融合教育」教學現場的現況與無奈。

「融合教育」是現今特殊教育的主流教育方式，「班班有特殊生」，讓特殊生和一般生同班學習，提供非隔離式的學習環境。但倡議者是否想過，當一般生遇到情緒障礙、有暴力攻擊傾向的特教生，一般生的學習環境其實很艱難，老師的教學、班級經營更是舉步維艱。

筆者的班級有一位情緒障礙學生，我常鼓勵同學關懷、接納她。情緒障礙的特教生稍有風吹草動、不心就暴怒、丟東西，為了不讓她尖叫、亂丟東西而殃及同學，大家的「忍讓」也變相「慣壞」了她，更成為這類特教生口中的「特權」。

沒有受過訓練的陪讀員，就是這類情緒障礙學生的小書僮，幫忙遞橡皮擦、拿書包，「特權」行為再添一樁。當這類特教生暴怒時，陪讀員根本無法解決問題，頂多變成人肉沙包。

因為「班班有特殊生」，筆者累積了數年應對的經驗。絕對不能讓這類情緒障礙的特教生產生「特權」的觀念，更沒有「老師不能管」的道理。當這類學生暴怒時，一定要轉移其注意力，不讓其糾結在某個點上。

特教生的家長需要付出更多的心力陪伴孩子，但不能忘記大多數一般生與老師的關懷容忍。此因「融合教育」下，一般生的受教權其實正遭受嚴重剝奪。

你能接受自己的孩子在他人尖叫的學習環境中成長嗎？筆者非常恐懼聽到尖叫聲，也努力降低這類學生爆發的頻率。

（作者是國小老師）

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