自由廣場》常態分班政策請兼顧現實

◎ 劉長青

教育部近年推動「國中常態分班」政策，主要希望能避免早期所謂升學班及放牛班的不平等對待，實施多年後，第一線教師及家長是否都能同意這樣的政策？答案可能是毀譽參半，我們從各私立國中近年報考人數大增，可見端倪，許多家長寧將子女送至私校，就是希望子女有較佳學習環境。

常態分班固然秉持「有教無類」，但我們不可忘記儒家也強調「因材施教」，在國小階段，就會發現有部分學生已經放棄對課業的學習，進國中後，老師只求不要干擾上課秩序，使得這些學生成為教室裡的陌生人，雖然各公立國中實施分組跑班，但對那些不在Ａ組的學生，其心理調適狀態卻少有人探討，若無適當引導，很容易自我放棄，導致課業一蹶不振。

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因此我們要思考學術與技職的分流，究竟應由哪個階段開始？目前我國仍以後期中等教育即高中職階段，作為分流的依據，但晚期分流政策須要完善的流通管道，我國雖效法美國的較晚分流，但不可忘記美國仍然存在許多所謂「磁石學校」及「特許學校」，以面對學習困難的學生。我們若能重新檢討常態分班政策，讓擅長指導學術專題的老師，與擅長鼓勵學習狀況欠佳的老師，兩者各得其所，對學生的幫助更大，而非目前這般，班級內有老師無暇顧及的學生，而他們可能干擾同學的學習。

就理論而言，學生家庭內各項資本，如經濟資本、文化資本等如何轉化成學業成績，在西方已多有討論，我國高中職升學早有推甄管道，在一定程度上反映家庭文化資本對學生的影響，學習檔案或學習歷程豐富的學生較易獲得青睞，已是不爭事實，我們應考慮，究竟應採取以往英國的早期分流？還是加強技職與學術間的轉換，以避免常態分班之下，文化資本較缺乏的學生因學業成績不佳而輸在起跑點上。

（作者從事教職）

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