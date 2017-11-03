自由開講》論台灣的無名英雄

展昭

近日看曾經幫助印尼獨立的台灣英雄李柏青與陳志雄的故事， 一位是台南人，另一位是屏東人， 都是二戰期間以台灣人日本兵身份到印尼打仗。終戰後， 他們和同袍留在印尼，自願參與蘇卡諾所領導的獨立戰爭， 包括加入游擊隊、提供武器、補給、訓練和作戰指導等方式， 經過四年激烈戰鬥，半數同袍陣亡， 打敗原打算繼續殖民的荷蘭大軍，助成印尼獨立。

近日看曾經幫助印尼獨立的台灣英雄李柏青（左）與陳志雄（右）的故事，一位是台南人，另一位是屏東人，都是二戰期間以台灣人日本兵身份到印尼打仗。（報社合成照／維基共享）



印尼原本是荷蘭的殖民地，二戰後印尼人不願再當奴隸， 憤而起來爭取獨立。荷蘭在二戰時被納粹德國佔領，變成亡國奴， 二戰後反而變成戰勝國之一，卻不能以同理心對待殖民地印尼， 協助他們獨立，還利用接受日軍投降的名義，進佔印尼， 企圖占為己有，可說是自私自利、不仁不義。 幸賴台籍日本兵仗義勇為，協助印尼人與荷蘭軍隊周旋， 且在國際壓力下，荷蘭人自知理虧，只好撤軍， 讓印尼成為獨立國家。



當年台灣卻沒有這麼幸運，在國府進駐時，官員貪污腐敗， 搞得天怒人怨，以致引起二二八事件。 當時二七部隊領導人鍾逸仁與黃金島等台籍日本兵， 也曾經率領台灣人與國府軍警對抗，可惜因兵力、 武器與彈藥數量過於懸殊，且無法適時獲得國際聲援， 以致功虧一簣，讓台灣從日本改成為阿歐西（R.O.C）流亡政府的殖民地。 荷蘭軍隊進駐印尼時，官員沒有貪腐，軍紀沒有敗壞， 只鎮壓反抗的游擊隊，沒有亂殺民眾。國府進駐台灣， 則是官員貪腐、軍紀敗壞，還亂殺民眾，遠不如荷蘭人。



李柏青和約三百同袍繼續留在當地，一九八二年， 印尼政府把他們列為建國英雄；二○○五年， 首位普選總統尤多約諾邀李柏青參與獨立六十週年慶典， 並頒贈英雄勳章。二○一三年，他九十三高齡去世，以英雄式葬禮， 安息於雅加達卡里巴塔英雄公墓。陳志雄後來回到台灣， 卻被國民黨迫害而死，兩位台灣英雄的命運大不同， 不過印尼人都會感激他們當年的協助。



如今，台灣的忠烈祠沒有台灣英雄的牌位， 供俸的只是效忠阿歐西（R.O.C）與獨裁者蔣介石的軍人牌位，實在很荒謬， 畢竟他們的死與台灣有何關係？二戰時，台灣是日本的國土， 阿歐西（R.O.C）還曾經派轟炸機轟炸台灣，可能還有些台灣人被炸死， 為何台灣人選出的總統，卻要每年去祭拜這些軍人牌位？！



（教師）

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