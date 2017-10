Medpartner》喝豆漿減肥導致雌激素過剩下半身肥胖？問題醫藥新聞完整破解

大豆異黃酮雖然是類雌激素的成分,但跟真正的雌激素還是有很大的差異!所以要說喝很多豆漿就會導致下半身肥胖,在科學上真的是過度跳躍的推論了。

近期網路上瘋傳一則新聞,說「喝豆漿減肥?當心下半身更胖!」許多網友紛紛來信提問,擔心自己每天喝豆漿會不會真的導致下半身肥胖。為了確定訊息的來源,我們用「豆漿」加上「下半身肥胖」這組關鍵字去搜尋,結果找出 Uho 健康網、蘋果日報、壹週刊、華視新聞網、台視…還有其他多家媒體通通報導了同一個新聞,在此就不附上連結增加點閱了,講的都是「女生可不能喝太多豆漿,因為豆漿裡含有雌激素,喝多了可能會下半身肥胖,甚至也可能加重經痛,原本就有子宮肌瘤等疾病的患者,也不適合喝太多豆漿。」

華視新聞報導,豆漿含雌激素恐造成經痛更嚴重。

看到這樣的電視報導,被嚇到不敢喝豆漿也是很合理的。再來看看國內的線上媒體龍頭大哥蘋果日報怎麼寫的吧!

蘋果日報報導,吃下大量大豆異黃酮會導致體內雌激素過多。

你沒看錯,蘋果日報基本上就是直接「抄」了一則別人的報導,但講得更加簡化、更加煽動恐懼心理,直接叫你「完全禁絕豆類食品」。看到這則訊息的你,是否馬上就跟豆漿、豆腐、豆干…等好吃的黃豆製品說掰掰了呢?今天團隊的醫師和營養師要來完整破解這個問題新聞,讓大家知道這個看似專業的報導,到底出了什麼問題!

豆漿裡真的有雌激素嗎?其實是大豆異黃酮啦!

豆漿到底會不會讓體內雌激素增加?正確來說,其實是在講黃豆裡面的大豆異黃酮成份。

大豆異黃酮是一種微量營養素,在黃豆中含量豐富,它在結構上與雌激素類似,也被稱為植物性雌激素。由於大豆異黃酮能與雌激素受體結合,因此被認為會影響體內荷爾蒙作用,進而衍伸出了許多健康有關的議題,像是血脂肪、心血管、更年期症狀、骨質疏鬆、乳癌和子宮頸內膜癌…等。但實證醫學網站 UpToDate 表示目前並沒有足夠的證據證實補充大豆異黃酮有降低血脂肪、增加心血管的健康、改善更年期症狀、預防和治療骨質疏鬆的功效,反而是將黃豆及其製品取代動物性食品對於血脂肪和心血管的健康是有益的,這可能是由於黃豆的飽和脂肪酸較少、不飽和脂肪酸較多且有豐富的纖維。至於大家所擔心的增加乳癌和子宮內膜癌風險,目前也還沒有強而有力的證據去證實。

大豆異黃酮不是可以跟雌激素受體結合,產生類似雌激素的作用嗎?其實人體內的雌激素接受器分為 α 和 β 兩種型態,彼此的作用互相抗衡。主要是因為大豆異黃酮對於雌激素受體 α 和 β 的結合比例,跟正牌的雌激素差很多,所以大豆異黃酮對於改善雌激素缺乏的症狀,或者是導致雌激素過多的疾病風險,其實都沒有這麼強大。

大豆異黃酮會不會造成肥胖?

雖然最近流傳「快速減重你需要遠離豆漿,因為大豆異黃酮會導致體內雌激素過多,造成下半身肥胖」;但相信大家也看過「多喝豆漿就能一直瘦,因為黃豆含有大豆蛋白和大豆異黃酮,是減重的好幫手」。胖也大豆異黃酮,瘦也大豆異黃酮,所以事情的真相到底是(黑人問號)

柯南說這不是他的專業,但沒有關係,Masoumeh Akhlaghi、Morteza Zare 和 Fatemeh Nouripour 這三位科學家幫我們收集了 PubMed、MEDLINE、Scopus、EMBASE 和 Cochrane 中的相關資料,利用整合分析(meta-analysis)讓我們更加逼近事實的真相,在今年 9 月發表於 Advances in Nutrition 這本科學期刊中。

作者先談黃豆部分,結果發現黃豆對體重、腰圍或體脂肪沒有全面的顯著影響,但在某些情況下有觀察到增加體重,例如:肥胖受試者、每天攝入 ≥ 40g 黃豆蛋白、短期使用(1 – 3 個月)及當黃豆與肉和乳清蛋白相比;而在某些情況下腰圍有顯著較少,例如:年齡較大受試者、女性及每天攝入 < 40g 黃豆蛋白。

進一步看大豆異黃酮的結果,在女性身上,發現可能可以減少 BMI ,特別是在每日攝取 < 100 mg 和介入 2 – 6 個月之間,而更高劑量和更長的介入時間並沒有發現有特別的影響。

看完上面的研究腦中還是一片空白?沒關係~ 簡單的說,根據作者的推理,黃豆製品所含的大豆異黃酮並不是造成肥胖的兇手啊!如果你喝了豆漿變胖,那可能是總熱量或者是含糖豆漿中的糖分造成的。目前為止真的沒有證據說人是大豆異黃酮殺的啊~~~不要隨便判人家死刑好嗎 XD

雌激素會不會造成下半身肥胖?

新聞中提到,黃豆會增加體內的雌激素。這點已經在上面的文章說明了,增加的只是結構類似雌激素的大豆異黃酮,並不會增加體內的雌激素。但大家可能還是會想問,到底雌激素會不會造成下半身肥胖?在 2012 年刊登的一篇有關男女性的脂肪分佈回顧文獻中,指出了以下的發現:

臨床上我們可觀察到,女性的下半身通常比男性具有更多脂肪,而腹部的脂肪則是男女相當,內臟脂肪則是女性通常比男性少。在青春期我們可發現女性的胸部、臀部都變得比較豐滿,這和雌激素的增加有關。在停經的婦女也可觀察到她們的下半身脂肪可能減少,而腹部的脂肪增加。而雄性激素減少之後,男性的內臟脂肪也會跟著增加。

在變性的男性以及使用雌激素治療的女性身上,可觀察到明確的脂肪分佈變化。也就是脂肪在雌激素使用後,主要增加在下半身。所以的確可以發現,雌激素有讓脂肪合成在下半身的傾向,但詳細的機制,還沒有辦法完全清楚。

But,雌激素最重要的就是這個 But:大豆異黃酮雖然是類雌激素的成分,但跟真正的雌激素還是有很大的差異啊!所以要說喝很多豆漿就會導致下半身肥胖,在科學上真的是過度跳躍的推論了。所以請大家安心正常喝豆漿吧!豆漿是個優質的蛋白質來源,正常食用不必擔心過多的風險啦!

減肥,其實是培養能用一輩子新生活習慣的摸索過程,而不是只吃某種食物或不吃某種食物的儀式。姑且先不論這些儀式有沒有效,就執行力來說,你可能可以維持幾天只吃某種食物,或者是幾天不吃某種食物,但一輩子?這難度就有點高了。而當你無法持續某種飲食時,體重要怎麼辦呢?更何況只要食物有熱量,沒有單一食物能讓你一直瘦;當然,也沒有單一食物會讓你一直胖,一切都是「量」、「吸收」和「代謝」的問題,說穿了就是要想辦法讓「吸收」比「消耗」的少,而「均衡飲食」和「足量運動」便是基本功,至於其他的眉眉角角,不妨來好好看看減肥全攻略系列的文章,慢慢建立正確觀念喔!

對於這種問題醫藥新聞,我們可以怎麼做呢?各種垃圾內容當道的時候,大概只有建立自己正確的科學觀念,並且慎選自己閱讀的媒體,才不會讓自己花了一堆時間「自以為在看健康新聞增加健康」,結果是「嚇死自己還花錢得不到健康」啊!

最後我們期待,這篇文章發出後,這些曾經報導的媒體可以做出修正。至於媒體們到底會不會願意修正,那就讓我們拭目以待了。

同場加映:黃豆製品該怎麼吃?

我國《每日飲食指南》將食物分為六大類,其中「豆魚肉蛋類」是重要的蛋白質來源,這邊的「豆」所指的就是黃豆及其製品,我們可以看到跟舊版的「蛋豆魚肉類」排法不同,新版的《每日飲食指南》將「豆」置於首位,就是為了強調植物性蛋白質的來源,且脂肪比例也較健康,較適合多數國人的飲食建議。

但這麼琳瑯滿目的黃豆製品要怎麼選擇呢?其實不外乎把握兩個原則,第一、以越接近原態的為優先選擇,例如:黃豆、豆漿、嫩豆腐;第二、油炸或過度加工的豆製品盡量少碰,例如:炸臭豆腐、炸豆皮或百頁豆腐,因為在油炸或加工的過程中會額外添加油,熱量較高。

以下幫大家整理常見1份黃豆製品(7 公克蛋白質)的重量及份量:

*黃豆製品有大小差異,因此份量只是方便大家粗略參考,實際上以重量為主喔!

