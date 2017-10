無以酩狀》Modern：《解憂雜貨店》每個當下都是過去的未來

我們所認知的當下對過去而言都是未來,懷抱的理想與徬徨隨時日過去會漸漸成型,不論喜歡或接受與否,命運總是隨著生活巧妙地與他人之間糾結。茫然無措的時候,總是希望能與誰應答;一個人,一封信,一杯酒或是一紙籤詩,不管這些對 話的回應是什麼,做下決定以及承受的人終究還是自己,也許還有因為這段緣份而關聯的熟識或陌生人。

縮梭

改編自日本作家東野圭吾暢銷小說《解憂雜貨店》的同名電影,以三個剛潛進民宅犯案的少年躲進一間廢棄雜貨店,收到穿越時空的信件從而揭露起一連串許多看似毫不相干,實則互相牽連的諸多機運。

電影《解憂雜貨店》改編自日本作家東野圭吾暢銷小說。(圖:華映娛樂)

每個人的現下都是過去生活與抉擇所累積起來的總和;遭遇到的人生課題,答案或許就藏在此刻決定。無關對錯,無從評斷好壞,隨每個人目前觀點想法各異;為了想得到的未來而選擇堅持或放棄,這些際遇總是能發展出人與人之間的千絲萬縷。

關於當下,美國伊利諾州霍夫曼之家(Hoffman House)調酒師查理.馬哈尼(Charles Mahoney)於1905年出版的《The Hoffman House Bartender’s Guide:How to Open A Saloon and Make It Pay》,收錄一款名為「當下(Modern)」的調酒。使用各30毫升調和 式蘇格蘭威士忌(Blended Scotch)及黑刺李琴酒(Sloe Gin),10毫升檸檬汁,12毫升糖水,少量柑橘苦精(Orange Bitter)與艾碧斯(Absinthe)攪拌均勻,再倒入雞尾酒杯內以櫻桃為飾;強勁的威士忌口感之中交雜酸甜的果香與草本滋味。

Hoffman House版本的Modern。(圖:藏書票 Exlibris)

1917年紐約沃利克酒店(Hotel Wallick)的德籍調酒師雨果.安司林(Hugo Ensslin)出版《 Recipes for Mixed Drinks》,將「當下」酒譜的黑刺李琴酒和糖水拿掉,並加重威士忌比例為60毫升,另外添加10毫升牙買加蘭姆酒(Jamaican Rum);讓這個「當下」入喉便是紮實的桶陳風味與酒精強度刺激,餘韻則更多了辛香料氣息。

Hugo Ensslin版本的Modern。(圖:藏書票 Exlibris)

1922年巴黎New York Bar調酒師-哈利.麥克艾爾馮(Harry MacElhone)出版的《ABC of Mixing Cocktails》,將霍夫曼之家版本的「當下」酒譜去除檸檬汁部份,調整比例為:45毫升調和式蘇格蘭威士忌,15毫升黑刺李琴酒,少量糖水、艾碧斯和柑橘苦精。少了酸度,更直接地用黑刺李琴酒修飾威士忌的嗆辣感並呈現兩者之間的協調韻味。

Harry MacElhone版本的Modern。(圖:藏書票 Exlibris)

倫敦薩伏伊酒店調酒師哈利.克拉多克(Harry Craddock)在1930年發行的《The Savoy Cocktail Book》,將雨果版本訂為「當下#1」,而麥克艾爾馮版本是「當下#2」,差別則是提高黑刺李琴酒比例,降低威士忌的使用量,讓莓果調性躍昇為主軸。

被稱為雞尾酒博士的泰德. 黑格(Ted Haigh)於2009年《Vintage Spirits & Forgotten Cocktails》著作將雨果版本的「當下#1」加進瑞典潘趣酒(Swedish Punsch,以甘蔗為原料製成烈酒,另外加香料與糖調味的利口酒)多添點些苦韻,重新命名為「現代主義( Modernista)」。使用60毫升調和式蘇格蘭威士忌,各15毫升牙買加蘭姆酒、瑞典潘趣酒與檸檬汁,少量艾碧斯與柑橘苦精冰鎮搖製而成;酸中帶著一絲甜度卻又擁有威士忌與蘭姆酒渾厚力道與其它香料感。

加了Swedish Punsch版本的Modernista。(圖:Vintage Spirits and Forgotten Cocktails)

《解憂雜貨店》將多段時空發生的故事交待起因果;雜貨店老闆並沒有真的明確地給人解答,而是讓提問者審視自己的疑惑,不讓他們感到迷惘。

把握現在,把握每個緣起;拿這杯「當下」敬每個當下。

