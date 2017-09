無以酩狀》London No.3 Gin：《金牌特務：機密對決》無酒不歡，禮儀成就不凡

縮梭

現代特務電影續集《金牌特務:機密對決(Kingsman: The Golden Circle)》承襲一派英紳風格;這集在毒販集團操弄下,金士曼組織幾近覆滅,當時僅存的兩人遂啟動終極計劃,越洋與美國肯德基州特務仕特曼合作,共同拯救世界和平。

《金牌特務:機密對決》處處在酒裡藏玄機。(圖:Twentieth Century Fox Film Corporation)

反派代表罌粟姐的個性淘氣又狠毒,奉行像是謬論卻帶著幾分道理的野心;另外那些自詡正派淑世的手段有時候反而不留情面地草菅人命。現實社會當然比電影來得複雜糾結,更令人不勝唏噓。速食店裡吃的是壓榨員工的血汗漢堡,幫兇往往是消費者與同事;雖然不在柬埔寨實地拍攝,但罌粟姐排佈的地雷陣仗,像是影射柬埔寨昔日戰時埋下的地雷,造成許多無辜民眾因而傷殘喪命,他們的犧牲沒有壯烈的樂曲,只有哀戚的呼嚎不絕於耳。不僅將場景與範圍拉大,劇中出現的酒款範圍也變得更廣。

劇中出現代表美國的仕特曼威士忌(Statesman Whiskey)對比金士曼代表英國的蘇格蘭威士忌(Scotch Whisky)與琴酒(Gin),劇組十分有誠意地與美國最大製酒集團「布朗霍文公司(Brown-Forman,或譯為百富門)」配合,透過五代承傳的波本威士忌酒廠「老佛斯特(Old Forester)」將這瓶虛構的仕特曼實體化並且提供銷售。身為仕特曼根據地的肯塔基州路易維爾,市長格雷格.費歇爾(Greg Fischer)還將電影首映日九月22號定為城市仕特曼日( Stateman Day)。

《金牌特務:機密對決》裡出現的(左起)Jack Daniel、 Stateman Bourbon、Herradura Tequila,包含Glendronach皆為Brown-Forman旗下品牌。(圖:Twentieth Century Fox Film Corporation)

《金牌特務:機密對決》的Stateman Bourbon。(圖:Twentieth Century Fox Film Corporation)

劇末由仕特曼出資協助買下蘇格蘭的金士曼酒廠,在婚禮儀式開始前伊格西和與哈利共飲的金士曼1991年份威士忌(Kingsman Edition 1991 Vintage),實際則是由格蘭多納酒廠( Glendronach)負責提供,桶陳於雪莉桶中。

市面上發售的Glendronach Kingsman Edition 1991 Vintage。(圖:Paste Magazine)

身為《金牌特務》裡最重要的飲料-馬丁尼(Martini),雖然沒有特別臺詞介紹與聚焦,但是 關鍵基酒「倫敦三號琴酒(No.3 London Dry Gin)」幾乎無所不在。

成立於1698年的英國葡萄酒與烈酒零售商-「貝瑞兄弟與路德(Berry Bros & Rudd,簡稱 BBR)」,總部設在倫敦聖詹姆斯街三號(No.3, St. James's Street)迄今已超過三百餘年。

在金士曼遭逢巨變,伊格西與梅林前往啟動最後計劃那間酒類專賣店,還有後來重建的金士曼 總部隔壁便是此處;他們酗酒乾杯的三號品飲室,則是其地下室著名的拿破崙酒窖( Napoleon Cellar)。

Berry Bros & Rudd店舖外觀。(圖:The Guardian)

貝瑞兄弟經營期間,與1695年創設的荷蘭迪凱堡家族酒廠(De Kuyper Royal Distillers)往來頻繁。為此淵源,貝瑞兄弟委託迪凱堡酒廠依據貝瑞家族配方,在迪凱堡公司旗下荷蘭斯希丹 (Schiedam)的酒廠生產製造「倫敦三號琴酒」;斯希丹向來是杜松子酒廠群聚的大本營。

貝瑞兄弟與迪凱堡,金士曼與仕特曼,都是兩個歷史悠久的集團之間彼此合作。

綠色長型瓶身的「倫敦三號琴酒」,以主要帶來辛香料氣味的三款原料:杜松子、歐白芷根、荳蔻,和賦予果味的:葡萄柚皮、橙皮、芫荽籽浸泡在中性烈酒內隔夜再進行蒸餾,蒸餾完成 後再添加中性烈酒與去除礦物質的軟性水稀釋至酒精濃度46﹪ABV裝瓶。

在總統書房、仕特曼會議室、仕特曼飛機上都出現過的 No.3 London Dry Gin。(圖:Berry Bros & Rudd)

2010年7月21日正式發售的「倫敦三號琴酒」,命名來自貝瑞兄弟公司總部門牌號碼。瓶身正面鑲嵌的鑰匙仿照貝瑞兄弟商店內最深處古老,意義別具的「廳堂(The Parlour)」房間鑰匙;這把鑰匙同時象徵這款琴酒繼承貝瑞家族傳統及專業所打造出的優質烈酒,就像梅林用來打開秘櫃的金士曼K字造型信物。

電影裡除了威士忌與酒廠實作以外,貝瑞兄弟也推出酒精濃度49﹪ABV的「金士曼三號琴酒( Kingsman No.3 Gin)」;雖然內容物跟原本倫敦三號琴酒僅有酒精濃度差別,但是瓶身設計還是略有不同。除了放上金士曼的標誌外,下方還並列有伊莉莎白二世與威爾斯王子的皇家認證(部份倫敦三號琴酒新瓶身也有);限量5000瓶,除了少量銷售外,這段期間還會在倫敦的馬丁尼酒吧「公爵(Duke’s)」提供調飲販售。

限量5000瓶的Kingsman No.3 Gin。(圖:Berry Bros & Rudd)

其它像是特基拉(Tequila,大部份人譯為龍舌蘭酒)、香檳等,雖然都不在美國本土生產,也都還是出現在仕特曼機構中,像是呼應著美國是個民族融爐。善良機敏的薑汁(Ginge Ale ),因為只是個助理而非特務,連代號都還不能用酒精飲品取名;但是薑汁卻能和很多烈酒搭配調酒(所以她跟大家都相處配合得很好)。

說是寓教於樂似乎太過牽強,但是仔細觀察與聯想總是能發現些許巧妙;《金牌特務》或許沒有傳統特務片來得暗濤洶湧 、工於心計,但是隱含的趣味與情感自有一番韻致。

伊格西指著短杯裡威士忌苦著一張臉低吟,吧台裡的阿婆酒保理直氣壯地回答:

《金牌特務》強調禮儀成就不凡,酒吧裡的規矩當然也要注意。

「酒吧守則有二:一,調酒師永遠是對的;二,如果調酒師有錯,請參照守則一(Bar Rules: Rule #1, Bartender is always right. Rule #2, If bartender is wrong, see Rule #1)」。