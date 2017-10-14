無以酩狀》Blade Runner：《銀翼殺手2049》只要相信記憶就足以成真

你以為熟悉的調酒滋味實際上卻是全然不同的口感，記憶能為這杯酒留存多少醇厚？餘下多少甘苦？記得的或許是不曾品嚐過的味道。

縮梭

承襲1983年科幻電影《銀翼殺手（Blade Runner）》的續作《銀翼殺手2049（Blade Runner 2049）》，除了擬真浩大的場面與科技設備，更加著墨於存在意義的探究與犧牲。音樂和色調營造出的氣氛，在時序及鋪陳節奏上的平衡，這部電影帶來的震撼除了畫面，還有每位人物心底的糾結。

《銀翼殺手2049》不僅有擬真浩大的場面與科技設備，更加著墨於存在意義的探究與犧牲。（圖：16:14 Entertainment）

雖然一開始《銀翼殺手》評價兩極，在部份戲迷心底的科幻電影地位依舊重要。

2005年，德國柏林的Zoulou Bar推出同名「銀翼殺手（Blade Runner）」調酒。使用60毫升淺色蘭姆酒 （Light Rum）與15毫升牙買加蘭姆酒（Jamaican Rum）、75毫升新鮮鳳梨汁、12毫升糖水、15毫升萊姆汁、少量安格斯苦精（Angostura Bitter），搖製後倒入裝滿冰塊的長飲杯內 ；濃烈強勁的風味是當時《銀翼殺手》為觀影者帶來的衝擊和後座力。

使用兩種不同蘭姆酒調製的Blade Runner。圖：（藏書票 Exlibris）

《銀翼殺手》裡出現過約翰走路黑牌威士忌（Johnnie Walker Black Label），續集裡也同樣以此元素向過去致敬。

《銀翼殺手2049》導演丹尼．維勒納夫（Denis Villeneuve）與約翰走路首席調酒師吉姆．貝夫睿（Jim Beveridge）合作，推出限量39000瓶特殊瓶身，裝瓶酒精濃度49﹪ABV的「約翰走路黑牌導演版（Johnnie Walker Black Label The Director’s Cut ）」 ，49%正是為了呼應該部電影所處年份2049年。這款限量酒，也出現於電影裡與K警官不打不相識的戴克警官手中。

Johnnie Walker Black Label The Director’s Cut。（圖： FanBolt & Diageo US）

美國帝亞吉歐集團約翰走路團隊也邀集三位調酒師，以約翰走路黑牌替電影打造專屬調酒。

甫拿下2017年全美最佳調酒師，來自波士頓的伊薩．史塔（Ezra Star），使用45毫升約翰走路黑牌威士忌、15毫升萊姆汁、22毫升糖水、60毫升新鮮鳳梨汁、少量抹茶粉，冰鎮搖製後倒入雞尾酒杯內，再以八角與紫色食用花朵為飾；這款調酒以戴克警官為名－「戴克（The Deckard）」。

淡淡的煙燻氣味與抹茶的苦韻融合，鳳梨汁與萊姆汁的酸甜降低威士忌酒精刺激感；在歷經人生悲歡離合後，歲月總能讓過去剛強的稜角變得溫柔。

The Deckard。（圖：Diageo US）

任職於紐約布魯克林Hotel Delmano酒吧的山姆．安德森（Sam Anderson），則以「為夢頌唱（Ode to Dreams）」替《銀翼殺手2049》調酒取名。30毫升約翰走路黑牌導演版、22毫升花香苦艾酒（Wildflower Vermouth）、各15毫升黑碳辣椒糖漿和檸檬糖漿，搖製後以日本磯の雪昆布剪成葉片狀裝飾，並於酒液滴上自製胡椒油。

Ode to Dreams。（圖：Diageo US）

身為麻州Café ArtScience餐酒館合夥人的調酒師丹津桑多（Tenzin Samdo）將「盤尼西林（ Penicillin）」這款調酒重新拆解，以分子調酒手法演繹出「盤尼西林2049（Penicillin 2049 ）」；45毫升約翰走路黑牌導演版、各30毫升油脂化檸檬汁（Clarified Lemon Juice）與蜂蜜糖漿，調製後再搭配薑味煙霧飲用。相當符合電影想要呈現未來感樣貌。

特地選用《銀翼殺手》裡，年輕的戴克警官喝約翰走路時使用的威士忌杯所調製的Penicillin 2049。（圖：Diageo US & Ladd Company）

在電影後段，華勒斯博士與戴克警官見面時，桌上擺的是約翰走路藍牌威士忌（Johnnie Walker Blue Label），突顯兩者的身份與財力差異。

想像中的烏托邦都很美好，但是構築這片綺麗幻夢底下卻有多少不堪的陰暗是不被正視？

禁錮童工出賣勞力，被強制退休的複製人，投影出來的完美情人，捏造的記憶。記憶被植入到複製人腦裡，成就他們的性格，影響其行為發展。安娜史特林博士為他們虛構出記憶，而這些記憶來自於她的想像與部份經歷；人們堅信不移地仰賴自己的記憶，這其中又有多少情節才是真實發生？

你以為熟悉的調酒滋味實際上卻是全然不同的口感，記憶能為這杯酒留存多少醇厚？餘下多少甘苦？記得的或許是不曾品嚐過的味道。

那麼，你還記得那杯「銀翼殺手」的味道嗎？

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）