Outside》何為「善終」？西方史上的變遷

早期西方人對善終想像，源自耶穌基督被釘十字架，受難奉獻的景象。故此，善終不代表死得舒適。但到了十九世紀，西方文明開始以理性主義、科學思維主導。人們認為，痛苦是一個異常的生理現象，而非一個靈性救贖的過程。人死前所受的痛楚，應得到更多的治療。於是，醫生開始取代教士和家庭，接管了照顧垂死病人的任務。

BILLY TONG

在今天，愈來愈多國家和地區把安樂死合法化；善終服務、紓緩治療也成為全球醫療發展的一個大方向。

安樂死和善終服務，希望達到的目標，都是要減低重症病人的痛苦，以達致善終 （ Good Death）。它們都反映現代人對善終的想像──死得舒適。

但在古代，卻是另一回事。

斯威本理工大學 （ Swinburne University of Technology ）的歷史學家馬哈爾 （ Caitlin Mahar ）便於澳洲學術網站The Conversation撰文，講述一段關於善終的歷史。

安樂死的英文euthanasia，源於古希臘文，意思是善終、好的死亡。

在十九世紀末以前，善終有濃厚的宗教意味，指虔誠的死亡、得到神祝福的死亡。

在以前，西方有所謂死亡的藝術 （ ars moriendi ， 即art of drying ），有一些指南，引領病人祈禱、以及說明人死前應有的態度和行動，令病人通往救贖。

早期西方人對善終想像，源自耶穌基督被釘十字架，受難奉獻的景象。故此，善終不代表死得舒適。人們認為，死前的痛苦，是對人的罪孽（ Sin ）的懲罰，而這種痛苦，能救贖病人，令他們超越肉體和物質界限，回到天主的懷抱，就像當年耶穌基督受難一樣。

同時，病人臨終前的痛苦，也是考驗朋友、親戚甚至陌生人的德性和善心。探望和照顧垂死病人，被視為社區責任，男女老幼都要為提供病人物質和道義上的支持。

所以，死亡是一件十分宗教性的事情，醫生一般不會在病人臨終時陪伴在側，也不會協助減輕病人痛苦。

在未有麻醉的年代，醫生甚至是病人的痛苦根源——手術是非常痛苦的，而且醫生會採用一些歷史上惡名昭彰的方法醫治病人，例如大量放血、以腐蝕性物質傷害皮膚。他們普遍認為，痛苦有治療作用，所以刻意增加病人痛苦。

到十九世紀，西方文明以理性主義、科學思維主導。

人們認為，痛苦是一個異常的生理現象，而非一個靈性救贖的過程。人死前所受的痛楚，應得到更多的治療。於是，醫生開始取代教士和家庭，接管了照顧垂死病人的任務。

在十九世紀中，麻醉學得到革命性的發展，加上皮下注射器 （ Hypodermic Syringe ）的誕生，醫生廣泛利用止痛藥來照顧病人。

曼徹斯特大學的醫療史專家雪露 （ Stephanie Snow ）觀察到，由於麻醉學的進步，大大改變了十九世紀人們對痛楚的看法。他們對痛楚的經驗，令他們覺得痛楚是具破壞性的、敗壞的東西。

於是，痛苦開始與一些不道德的概念扣連，如殘忍、異常。

人們意識到，要致力令人（尤其是小孩）免於痛苦。

到1870年，英國商人威廉斯（ Samuel D Williams ）第一次提出「醫學安樂死」（ Medicalized Euthanasia ）的理念。

威廉斯指出，當病人患上不治之症，面對極大痛苦時，若果病人有所要求，醫生有責任以哥羅芳 （ Chloroform ）或者其他麻醉物令他們立即失去意識，並讓他們快速而無痛地死亡。

威廉斯的意念，把對無痛善終的追求推到極致，所引發的爭議和討論，延續至今。

來源：Conversation、Google Book

本文經授權轉載自Outside：何為「善終」？西方史上的變遷