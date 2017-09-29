Outside》非洲大陸的110個虛擬國家

近年歐美，以至香港，多了人們高叫「非洲不是一個國家」（Africa is not a country）的口號，以希望打破大家對非洲的單一想像──黑皮膚、貧窮、戰亂...等，人們實在創作了太多虛擬非洲國家？！

BILLY TONG

美國總統川普，在聯合國發言時，高度讚揚「納比亞」（Nambia）的醫療保健發展。

然而，世界上根本沒有一個叫「納比亞」的國家。

事後，川普再次成為美國網民嘲諷對象。人們猜測，究竟他是意指岡比亞（Gambia）、贊比亞（Zambia），還是納米比亞（Namibia）？

最後，白宮記錄確認了川普其實想說納米比亞。

嘲笑川普過後，藉著這次「納比亞」事件，人們其實更應反思一個奇怪文化現象──好萊塢、迪士尼，到歐美各地的電視劇和小說，一直在生產虛擬的非洲國度。

非洲是世界面積第二大洲，現時約有12億人口。自一月摩洛哥（Morocco）重新加入非洲聯盟後，非盟現時有55個成員國。但成員國之一的西撒哈拉（West Sahara），其主權國地位未被聯合國承認。

可是，文化工業所虛構出來的非洲國家，卻比真實的非洲國家數目還要多一倍 ──根據新聞網站Quartz整理自維基百科的數字，未計算川普的「納比亞」，至少也有110個虛擬非洲國家。

無論在電影、電視劇、動畫，抑或小說，我們都可以輕易找到虛擬的非洲國度。

有時候，創作人會把不同非洲國家名字拼合在一起。例如，加拿大劇集《無厘頭特工》（InSecurity）就有「利日尼亞」（Ligeria）這國家。

以下，是法國卡通《校園嬌娃》（Totally Spies!）到「肯娥比亞」（Kenyopia）經歷。

有些情況，創作人把一些國家名稱省卻母音，或增加一些子音。

法國電影《博茨旺戈的鱷魚》（Crocodile Botswanga），把博茨瓦納（Botswana）變成博茨旺戈（Botswanga）。

法國電影《博茨旺戈的鱷魚》

還有些例子，把已有的地方變成國家。70年代英國暢銷小說《戰爭猛犬》（The Dogs of War）中，塞拉里昂（Sierra Leone）鄰國加丹加（Katanga），在現實世界是剛果民主共和國的省分。

在近年多個虛擬非洲國家中，最出名的，應該是漫威漫畫筆下的瓦干達（ Wakanda）。

瓦干達是漫畫角色黑豹（Black Panther）的故鄉，黑豹是漫威第一位黑人主角英雄，來年，迪士尼和漫威將會推出以他為主角的電影《黑豹》。在今年5月，英國航空公司便爆出鬧劇，誤以為《黑豹》女主角、著名肯亞女演員尼詠歐（Lupita Nyong’o）真的來自瓦干達。

瓦干達（ Wakanda）在現實並不存在

過去數十年，誕生了這樣多虛擬非洲國家，除了是西方人希望滿足自己的非洲想像，也反映了人們對非洲認識的淺薄，人們根本無法掌握國家與國家的差異，於是索性自己虛構一個。

近年歐美，以至香港，多了人們高叫「非洲不是一個國家」（Africa is not a country）的口號，以希望打破大家對非洲的單一想像──黑皮膚、貧窮、戰亂……

人們實在創作了太多虛擬非洲國家，這也難怪川普弄錯了。

來源：Quartz、Wikipedia、Mashable

本文經授權轉載自Outside：非洲大陸的110個虛擬國家